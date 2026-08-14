Kritikus állapotok a Dunakanyarban: most már a folyamatos ivóvízellátás a tét

A Duna jelenlegi vízellása megköveteli, hogy mindenki nagyon tudatosan használja az ivóvizet, ugyanis most már a folyamatos vízellátás lehet a tét.
A következő időszakban várható átmeneti, néhány centiméteres emelkedést a vízgyűjtő terület csapadékhiánya miatt további apadás követheti– írta Facebook-oldalán a Fővárosi Vízművek.
Hozzátették, hogy mindent megtesznek a biztonságos ivóvízellátásért, de a Duna tartósan alacsony szintje miatt egyre kedvezőtlenebbek a feltételek.
Most különösen fontos, hogy az ivóvizet elsősorban a mindennapi alapvető szükségletekre használjuk, és mellőzzük a nagy mennyiségű, nem létfontosságú vízfelhasználást.
Dunabogdányban kritikus a helyzet
Az eddigi kérések ellenére a település vízfogyasztása tovább növekszik, így a termelési kapacitás majdnem 100 százalékát elérte már. A további fogyasztásnövekedés vagy váratlan műszaki esemény veszélyeztetheti a folyamatos ivóvízellátást.
Ez már nem az az időszak, amikor korlátlanul használhatjuk az ivóvizet minden célra. Minden el nem használt köbméter növeli a rendszer mozgásterét, és hozzájárul ahhoz, hogy a rendelkezésre álló vízkészletek a tartósan alacsony dunai vízállás idején is elegendőek legyenek– írják a közleményben.
Mivel továbbra sem várható jelentős csapadék, ezért nagyon fontos, hogy mindenki a lehető legtudatosabban használja az ivóvizet.
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