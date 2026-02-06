A szerelő szerint ezt a mosási módot semmiképp ne használd, ha tiszta ruhát és sokáig működő gépet szeretnél

A mosógép gyors programja sokaknak ideális választásnak tűnik: kevesebb mint fél óra alatt tiszta ruhák, ráadásul még energiát is spórolsz. Csakhogy a mosási folyamat lerövidítésének árnyoldalai is vannak.
Az mosógépszerelő most elmagyarázza, miért nem érdemes bizonyos „gyors” mosási funkciókat választani, még akkor sem, ha azok elsőre praktikusnak és gazdaságosnak tűnnek.
A szakértő szerint a rövid mosási programok gyakran idő- és vízmegtakarítást ígérnek.
Ugyanakkor, ezek a beállítások sokféle textilhez túl „intenzívek” lehetnek, és a ruhákat nem mindig tisztítják meg kellő alapossággal.
Nézd meg galériánkban, miért nem javasolja a szakértő a gyors programokat!
A háztartásokban inkább azokat a hosszabb, ruhatípushoz és szennyezettséghez illő programokat válasszuk, amelyek, bár több időt vagy vizet igényelnek, jobban tisztítanak, kímélik a ruhákat, és hosszú távon a mosógépet is.
További mosási tippek:
- Ne a program hossza döntsön, hanem a szennyezettség mértéke
Pár alkalommal viselt, nem túl koszos ruháknál elegendő lehet egy rövidebb, kímélőbb program, de erősen szennyezett daraboknál érdemes hosszabb ciklust választani.
- A hőfokot mindig az anyaghoz igazítsd
A túl alacsony hőmérséklet nem tisztít megfelelően, a túl magas viszont károsíthatja a szálakat. A címke nem véletlenül van a ruhában.
- A pamut és a törölköző más bánásmódot igényel
Ezeknél a textíliáknál a hosszabb, alaposabb program hatékonyabb, különösen higiéniai szempontból.
- Ne spórolj az időn, ha foltról van szó
A mosószernek időre van szüksége ahhoz, hogy kifejtse a hatását. A túl gyors mosás gyakran kompromisszum a tisztaság rovására.
- Figyelj a dob töltöttségére
A túlpakolt mosógépben a ruhák nem tudnak megfelelően mozogni, így a mosás eredménye is gyengébb lesz. Ne pakold túl!
- Időnként futtass magas hőfokú mosást
Ez segít eltávolítani a lerakódásokat és a baktériumokat a gépből, ami a ruhák tisztaságára is hatással van.