Otthon

2026.02.06.

A szerelő szerint ezt a mosási módot semmiképp ne használd, ha tiszta ruhát és sokáig működő gépet szeretnél

Nosalty profilképe Nosalty

Gyors, kényelmes és energiatakarékos megoldás, de ez csak elsőre igaz. A mosógépek különféle programjai közül nem mindegy, mikor melyiket nyomod be. Egy rosszul megválasztott mosási program nemcsak a ruhák tisztaságán ront, hanem hosszú távon az anyagot és a mosógépet is megviselheti. Mutatjuk, mire érdemes figyelni, ha valóban tiszta, tartós ruhákat szeretnél.

A mosógép gyors programja sokaknak ideális választásnak tűnik: kevesebb mint fél óra alatt tiszta ruhák, ráadásul még energiát is spórolsz. Csakhogy a mosási folyamat lerövidítésének árnyoldalai is vannak.

mosógép
A szakértő szerint ne használj gyors programokat a mosógépeden

Az mosógépszerelő most elmagyarázza, miért nem érdemes bizonyos „gyors” mosási funkciókat választani, még akkor sem, ha azok elsőre praktikusnak és gazdaságosnak tűnnek.

A szakértő szerint a rövid mosási programok gyakran idő- és vízmegtakarítást ígérnek.

Ugyanakkor, ezek a beállítások sokféle textilhez túl „intenzívek” lehetnek, és a ruhákat nem mindig tisztítják meg kellő alapossággal.

Nézd meg galériánkban, miért nem javasolja a szakértő a gyors programokat!

3 fotó

A háztartásokban inkább azokat a hosszabb, ruhatípushoz és szennyezettséghez illő programokat válasszuk, amelyek, bár több időt vagy vizet igényelnek, jobban tisztítanak, kímélik a ruhákat, és hosszú távon a mosógépet is.

További mosási tippek:

  • Ne a program hossza döntsön, hanem a szennyezettség mértéke
    Pár alkalommal viselt, nem túl koszos ruháknál elegendő lehet egy rövidebb, kímélőbb program, de erősen szennyezett daraboknál érdemes hosszabb ciklust választani.
  • A hőfokot mindig az anyaghoz igazítsd
    A túl alacsony hőmérséklet nem tisztít megfelelően, a túl magas viszont károsíthatja a szálakat. A címke nem véletlenül van a ruhában.
  • A pamut és a törölköző más bánásmódot igényel
    Ezeknél a textíliáknál a hosszabb, alaposabb program hatékonyabb, különösen higiéniai szempontból.
  • Ne spórolj az időn, ha foltról van szó
    A mosószernek időre van szüksége ahhoz, hogy kifejtse a hatását. A túl gyors mosás gyakran kompromisszum a tisztaság rovására.
  • Figyelj a dob töltöttségére
    A túlpakolt mosógépben a ruhák nem tudnak megfelelően mozogni, így a mosás eredménye is gyengébb lesz. Ne pakold túl!
  • Időnként futtass magas hőfokú mosást
    Ez segít eltávolítani a lerakódásokat és a baktériumokat a gépből, ami a ruhák tisztaságára is hatással van.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

kakaós csiga

Legfinomabb kakaós csiga

A házi kakaós csiga puha, foszlós kelt tésztából készül, gazdag kakaós töltelékkel. Frissen sütve illatos, kívül ropogós, belül foszlós és puha. Egyszerű, mégis időtálló ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

mosás
Otthon

A szerelő szerint ezt a mosási módot semmiképp ne használd,...

Gyors, kényelmes és energiatakarékos megoldás, de ez csak elsőre igaz. A mosógépek különféle programjai közül nem mindegy, mikor melyiket nyomod be. Egy rosszul megválasztott mosási program nemcsak a ruhák tisztaságán ront, hanem hosszú távon az anyagot és a mosógépet is megviselheti. Mutatjuk, mire érdemes figyelni, ha valóban tiszta, tartós ruhákat szeretnél.

Nosalty

További cikkek

Szárított jiaogulan kanálban, gömb formában
Életmód

8-szor egészségesebb, mint a zöld tea – A halhatatlanság növényének...

A ginzeng, a gingko, a maté vagy a zöld tea is sokak által ismert (gyógy)növények, melyeket nem kevesen fogyasztunk, reménykedve az egészséges életben, az általános jóllétben. Van azonban egy növény, amit alig ismerünk, pedig a kínaiak már rég felfedezték maguknak, és nemes egyszerűséggel a halhatatlanság füvének is nevezik. Ez pedig a jiaogulan.

Boldog idős pár
Életmód

Ezt az 5 étkezési szokást fogadd meg a lassabb öregedésért

Az egészséges öregedés nem egyik napról a másikra történik: apró szokások összessége, és érdemes időben elkezdeni foglalkozni vele. Ezt rögtön az ébredés utáni tevékenységekkel is megalapozhatjuk. Lássuk, mi az az 5 szokás ébredés után, ami lassíthatja az öregedést.

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept