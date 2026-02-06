A szerelő szerint ezt a mosási módot semmiképp ne használd, ha tiszta ruhát és sokáig működő gépet szeretnél

Gyors, kényelmes és energiatakarékos megoldás, de ez csak elsőre igaz. A mosógépek különféle programjai közül nem mindegy, mikor melyiket nyomod be. Egy rosszul megválasztott mosási program nemcsak a ruhák tisztaságán ront, hanem hosszú távon az anyagot és a mosógépet is megviselheti. Mutatjuk, mire érdemes figyelni, ha valóban tiszta, tartós ruhákat szeretnél.

A mosógép gyors programja sokaknak ideális választásnak tűnik: kevesebb mint fél óra alatt tiszta ruhák, ráadásul még energiát is spórolsz. Csakhogy a mosási folyamat lerövidítésének árnyoldalai is vannak.

A szakértő szerint ne használj gyors programokat a mosógépeden

Az mosógépszerelő most elmagyarázza, miért nem érdemes bizonyos „gyors” mosási funkciókat választani, még akkor sem, ha azok elsőre praktikusnak és gazdaságosnak tűnnek.

A szakértő szerint a rövid mosási programok gyakran idő- és vízmegtakarítást ígérnek.

Ugyanakkor, ezek a beállítások sokféle textilhez túl „intenzívek” lehetnek, és a ruhákat nem mindig tisztítják meg kellő alapossággal.

A háztartásokban inkább azokat a hosszabb, ruhatípushoz és szennyezettséghez illő programokat válasszuk, amelyek, bár több időt vagy vizet igényelnek, jobban tisztítanak, kímélik a ruhákat, és hosszú távon a mosógépet is.

További mosási tippek:

Ne a program hossza döntsön, hanem a szennyezettség mértéke

Pár alkalommal viselt, nem túl koszos ruháknál elegendő lehet egy rövidebb, kímélőbb program, de erősen szennyezett daraboknál érdemes hosszabb ciklust választani.

A hőfokot mindig az anyaghoz igazítsd

A túl alacsony hőmérséklet nem tisztít megfelelően, a túl magas viszont károsíthatja a szálakat. A címke nem véletlenül van a ruhában.

A pamut és a törölköző más bánásmódot igényel

Ezeknél a textíliáknál a hosszabb, alaposabb program hatékonyabb, különösen higiéniai szempontból.

Ne spórolj az időn, ha foltról van szó

A mosószernek időre van szüksége ahhoz, hogy kifejtse a hatását. A túl gyors mosás gyakran kompromisszum a tisztaság rovására.

Figyelj a dob töltöttségére

A túlpakolt mosógépben a ruhák nem tudnak megfelelően mozogni, így a mosás eredménye is gyengébb lesz. Ne pakold túl!

Időnként futtass magas hőfokú mosást

Ez segít eltávolítani a lerakódásokat és a baktériumokat a gépből, ami a ruhák tisztaságára is hatással van.

