Nemrég írtunk mi is arról, hogy egy átfogóbb vizsgálat keretében kiderült, hogy a magyar almák egészségre ártalmasak lehetnek. Na de egészen pontosan miről van szó? Valóban óvni kell magunkat minden hazai terméstől? Szakértők adnak választ.

Mi is megírtuk, hogy a magyar almák igen rosszul teljesítettek egy vizsgálat során, ami a vegyszertartalmukat illeti. Ezért sokakban felmerülhetett a kérdés, hogy akkor ezentúl a magyar almát teljesen ki kell-e iktatni a vásárlás során. Választ adott az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet.

Valóban veszélyes a magyar alma? Szakértők adnak választ

A kutatóintézet a PAN Europe elmúlt héten nyilvánosságra hozott kutatására reagálva így fogalmaz:

A hatályos maximális szermaradék határértékeket (MRL) a magyarországi termelők a legtöbb esetben betartják. A hazai termények megfelelnek a jelenleg érvényes élelmezésegészségügyi szabályozás előírásainak, ezért biztonságosnak minősülnek.

Azzal viszont egyetért, hogy mivel többféle növényvédőszer egyesül a gyümölcsökön, így az úgynevezett koktélhatás érvényesül. Így a legjobb, ha a nem bio almát meghámozva esszük.

Félreértések a bio termékeket illetően

Az ÖMKi szerint bár a fogyasztók többsége a bioélelmiszereket a vegyszermentességgel és a fenntarthatósággal azonosítja, sok a bizonytalanság az ökológiai gazdálkodás pontos szabályait és a biojelöléseket illetően.

Az EU-ban a bioélelmiszereket a zöld alapon fehér csillagokból álló EU ökológiai logó jelöli, amely kizárólag olyan termékeken szerepelhet, amelyek a termeléstől az értékesítésig megfelelnek az előírásoknak, és ezt akkreditált ellenőrző szervezetek tanúsítják.

Sok a zavar a bio termékeket illetően is

Magyarországon kiváló bio étkezésialma-termelők és szakmai tanácsadók dolgoznak, a biotermékek, köztük a bio alma, pedig széles körben elérhetők a kiskereskedelemben. Bár az ökológiai almatermesztés hozama átlagosan 80–95%-a a konvencionálisénak, ez az ÖMKi szerint nem veszélyezteti az ellátást, különösen az élelmiszerpazarlás jelenlegi mértékét figyelembe véve.

