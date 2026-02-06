Otthon

2026.02.06.

Valóban veszélyes a magyar alma? Szakértők adnak választ

Nosalty profilképe Nosalty

Nemrég írtunk mi is arról, hogy egy átfogóbb vizsgálat keretében kiderült, hogy a magyar almák egészségre ártalmasak lehetnek. Na de egészen pontosan miről van szó? Valóban óvni kell magunkat minden hazai terméstől? Szakértők adnak választ.

Mi is megírtuk, hogy a magyar almák igen rosszul teljesítettek egy vizsgálat során, ami a vegyszertartalmukat illeti. Ezért sokakban felmerülhetett a kérdés, hogy akkor ezentúl a magyar almát teljesen ki kell-e iktatni a vásárlás során. Választ adott az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet.

Piros almák halomban
Valóban veszélyes a magyar alma? Szakértők adnak választ

A kutatóintézet a PAN Europe elmúlt héten nyilvánosságra hozott kutatására reagálva így fogalmaz:

A hatályos maximális szermaradék határértékeket (MRL) a magyarországi termelők a legtöbb esetben betartják. A hazai termények megfelelnek a jelenleg érvényes élelmezésegészségügyi szabályozás előírásainak, ezért biztonságosnak minősülnek.

Azzal viszont egyetért, hogy mivel többféle növényvédőszer egyesül a gyümölcsökön, így az úgynevezett koktélhatás érvényesül. Így a legjobb, ha a nem bio almát meghámozva esszük.

Félreértések a bio termékeket illetően

Az ÖMKi szerint bár a fogyasztók többsége a bioélelmiszereket a vegyszermentességgel és a fenntarthatósággal azonosítja, sok a bizonytalanság az ökológiai gazdálkodás pontos szabályait és a biojelöléseket illetően.

Az EU-ban a bioélelmiszereket a zöld alapon fehér csillagokból álló EU ökológiai logó jelöli, amely kizárólag olyan termékeken szerepelhet, amelyek a termeléstől az értékesítésig megfelelnek az előírásoknak, és ezt akkreditált ellenőrző szervezetek tanúsítják.

Almát fogó kéz
Sok a zavar a bio termékeket illetően is

Magyarországon kiváló bio étkezésialma-termelők és szakmai tanácsadók dolgoznak, a biotermékek, köztük a bio alma, pedig széles körben elérhetők a kiskereskedelemben. Bár az ökológiai almatermesztés hozama átlagosan 80–95%-a a konvencionálisénak, ez az ÖMKi szerint nem veszélyezteti az ellátást, különösen az élelmiszerpazarlás jelenlegi mértékét figyelembe véve.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

kakaós csiga

Legfinomabb kakaós csiga

A házi kakaós csiga puha, foszlós kelt tésztából készül, gazdag kakaós töltelékkel. Frissen sütve illatos, kívül ropogós, belül foszlós és puha. Egyszerű, mégis időtálló ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

mosás
Otthon

A szerelő szerint ezt a mosási módot semmiképp ne használd,...

Gyors, kényelmes és energiatakarékos megoldás, de ez csak elsőre igaz. A mosógépek különféle programjai közül nem mindegy, mikor melyiket nyomod be. Egy rosszul megválasztott mosási program nemcsak a ruhák tisztaságán ront, hanem hosszú távon az anyagot és a mosógépet is megviselheti. Mutatjuk, mire érdemes figyelni, ha valóban tiszta, tartós ruhákat szeretnél.

Nosalty

További cikkek

Szárított jiaogulan kanálban, gömb formában
Életmód

8-szor egészségesebb, mint a zöld tea – A halhatatlanság növényének...

A ginzeng, a gingko, a maté vagy a zöld tea is sokak által ismert (gyógy)növények, melyeket nem kevesen fogyasztunk, reménykedve az egészséges életben, az általános jóllétben. Van azonban egy növény, amit alig ismerünk, pedig a kínaiak már rég felfedezték maguknak, és nemes egyszerűséggel a halhatatlanság füvének is nevezik. Ez pedig a jiaogulan.

Boldog idős pár
Életmód

Ezt az 5 étkezési szokást fogadd meg a lassabb öregedésért

Az egészséges öregedés nem egyik napról a másikra történik: apró szokások összessége, és érdemes időben elkezdeni foglalkozni vele. Ezt rögtön az ébredés utáni tevékenységekkel is megalapozhatjuk. Lássuk, mi az az 5 szokás ébredés után, ami lassíthatja az öregedést.

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept