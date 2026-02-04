r
Villámgyors láva cake

Fekete Melinda
Porcukorral megszórt csokoládé lava cake fehér tányéron, félbevágva, a belsejéből folyékony csokoládé krém folyik ki.
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

A sütihez

536
Kalória
7.5g
Fehérje
40.8g
Szénhidrát
39g
Zsír
29.8g
Víz
265.4g
Koleszterin
3g
Élelmi rost
29.6g
Cukor
  • 7% Fehérje
  • 35% Szénhidrát
  • 33% Zsír

A sütihez

Összesen 536 kcal
  • 7% Fehérje
  • 35% Szénhidrát
  • 33% Zsír

A sütihez

Összesen 1071 kcal
  • 7% Fehérje
  • 35% Szénhidrát
  • 33% Zsír

A sütihez

Összesen 438 kcal
  • 7% Fehérje
  • 35% Szénhidrát
  • 33% Zsír
  • 25% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Nátrium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • A vitamin (RAE):
  • Retinol - A vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    7.5 g

Zsír

  • Összesen
    39 g
  • Telített zsírsav
    23 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    12 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    265 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    365.8 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    17 mg
  • Kálcium
    54 mg
  • Vas
    3 mg
  • Magnézium
    59 mg
  • Foszfor
    179 mg
  • Nátrium
    50 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    40.8 g
  • Cukor
    30 mg
  • Élelmi rost
    3 mg

Víz

  • Összesen
    29.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    283 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    42 micro
  • K vitamin:
    5 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    29 micro
  • Kolin:
    160 mg
  • Retinol - A vitamin:
    277 micro
  • α-karotin
    6 micro
  • β-karotin
    64 micro
  • β-crypt
    6 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    243 micro
Összesen 536 kcal
  • 7% Fehérje
  • 35% Szénhidrát
  • 33% Zsír
  • 25% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Nátrium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • A vitamin (RAE):
  • Retinol - A vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    15 g

Zsír

  • Összesen
    78 g
  • Telített zsírsav
    45 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    24 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    4 g
  • Koleszterin
    531 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    731.6 g
  • Cink
    3 mg
  • Szelén
    34 mg
  • Kálcium
    109 mg
  • Vas
    7 mg
  • Magnézium
    119 mg
  • Foszfor
    357 mg
  • Nátrium
    101 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    81.6 g
  • Cukor
    59 mg
  • Élelmi rost
    6 mg

Víz

  • Összesen
    59.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    565 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    3 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    83 micro
  • K vitamin:
    9 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    59 micro
  • Kolin:
    320 mg
  • Retinol - A vitamin:
    554 micro
  • α-karotin
    12 micro
  • β-karotin
    128 micro
  • β-crypt
    12 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    485 micro
Összesen 1071 kcal
  • 7% Fehérje
  • 35% Szénhidrát
  • 33% Zsír
  • 25% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Nátrium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • A vitamin (RAE):
  • Retinol - A vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    6.2 g

Zsír

  • Összesen
    32 g
  • Telített zsírsav
    19 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    10 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    218 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    299.8 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    14 mg
  • Kálcium
    44 mg
  • Vas
    3 mg
  • Magnézium
    49 mg
  • Foszfor
    146 mg
  • Nátrium
    41 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    33.4 g
  • Cukor
    24 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    24.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    232 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    34 micro
  • K vitamin:
    4 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    24 micro
  • Kolin:
    131 mg
  • Retinol - A vitamin:
    227 micro
  • α-karotin
    5 micro
  • β-karotin
    52 micro
  • β-crypt
    5 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    199 micro
Összesen 438 kcal

Elkészítés

A sütihez

  1. A csokoládét és a vajat olvasszuk össze vízgőz felett.
  2. A tojásokat verjük fel a cukorral és egy csipet sóval, majd csorgassuk hozzá az olvasztott csokis keveréket is, és szitáljunk bele egy kanál lisztet. Óvatos mozdulatokkal keverjük össze a tésztát.
  3. A szufléformákat vajazzuk ki, majd kakaóporral szórjuk be.
  4. Osszuk el a tésztát a két formába, majd tegyük őket a sütőbe kb. 10-12 percre. A közepének még remegősnek kell lennie, mikor kivesszük a sütőből.
  5. Egy kés segítségével válasszuk el a sütit a formától, majd borítsuk ki egy tányérra. Porcukorral tálaljuk.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 5 p
  • Sütés ideje: 12 p
  • Sütés hőfoka: 220 °C
  • Sütés módja: alul-felül sütés
A láva cake, más néven csokiszuflé vagy láva süti kevés alapanyagból készül, percek alatt összedobható, mégis olyan hatást kelt, mintha órákig szenvedtél volna vele. A titka az időzítés: kívül sült, belül lágy csoki „láva” folyik szét az első kanálnál. Tökéletes választás, ha gyors desszertet akarsz, amivel lenyűgözhetsz bárkit.

