Villámgyors láva cake
Hozzávalók
A sütihez
-
60 g étcsokoládé
-
60 g vaj
-
1 db tojás
-
1 db tojássárgája
-
30 g cukor
-
1 ek finomliszt
-
1 csipet só
-
2 kk cukrozatlan kakaópor
- 7% Fehérje
- 35% Szénhidrát
- 33% Zsír
A sütihez
-
30g étcsokoládé164 kcal
-
30g vaj215 kcal
-
28g tojás35 kcal
-
10g tojássárgája32 kcal
-
15g cukor58 kcal
-
8g finomliszt27 kcal
-
0 kcal
-
5 kcal
- 7% Fehérje
- 35% Szénhidrát
- 33% Zsír
A sütihez
-
60g étcsokoládé328 kcal
-
60g vaj430 kcal
-
55g tojás69 kcal
-
20g tojássárgája64 kcal
-
30g cukor116 kcal
-
15g finomliszt55 kcal
-
0 kcal
-
9 kcal
- 7% Fehérje
- 35% Szénhidrát
- 33% Zsír
A sütihez
-
24.6g étcsokoládé134 kcal
-
24.6g vaj176 kcal
-
22.5g tojás28 kcal
-
8.2g tojássárgája26 kcal
-
12.3g cukor48 kcal
-
6.1g finomliszt22 kcal
-
0 kcal
-
1.6g cukrozatlan kakaópor4 kcal
- 7% Fehérje
- 35% Szénhidrát
- 33% Zsír
- 25% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
A vitamin (RAE):
-
Retinol - A vitamin:
Fehérje
-
Összesen 7.5 g
Zsír
-
Összesen 39 g
-
Telített zsírsav 23 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 12 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 265 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 365.8 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 17 mg
-
Kálcium 54 mg
-
Vas 3 mg
-
Magnézium 59 mg
-
Foszfor 179 mg
-
Nátrium 50 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 40.8 g
-
Cukor 30 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 29.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 283 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 42 micro
-
K vitamin: 5 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 29 micro
-
Kolin: 160 mg
-
Retinol - A vitamin: 277 micro
-
α-karotin 6 micro
-
β-karotin 64 micro
-
β-crypt 6 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 243 micro
Fehérje
-
Összesen 15 g
Zsír
-
Összesen 78 g
-
Telített zsírsav 45 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 24 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 4 g
-
Koleszterin 531 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 731.6 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 34 mg
-
Kálcium 109 mg
-
Vas 7 mg
-
Magnézium 119 mg
-
Foszfor 357 mg
-
Nátrium 101 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 81.6 g
-
Cukor 59 mg
-
Élelmi rost 6 mg
Víz
-
Összesen 59.5 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 565 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 3 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 83 micro
-
K vitamin: 9 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 59 micro
-
Kolin: 320 mg
-
Retinol - A vitamin: 554 micro
-
α-karotin 12 micro
-
β-karotin 128 micro
-
β-crypt 12 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 485 micro
Fehérje
-
Összesen 6.2 g
Zsír
-
Összesen 32 g
-
Telített zsírsav 19 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 10 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 218 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 299.8 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 14 mg
-
Kálcium 44 mg
-
Vas 3 mg
-
Magnézium 49 mg
-
Foszfor 146 mg
-
Nátrium 41 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 33.4 g
-
Cukor 24 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 24.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 232 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 34 micro
-
K vitamin: 4 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 24 micro
-
Kolin: 131 mg
-
Retinol - A vitamin: 227 micro
-
α-karotin 5 micro
-
β-karotin 52 micro
-
β-crypt 5 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 199 micro
Elkészítés
A sütihez
- A csokoládét és a vajat olvasszuk össze vízgőz felett.
- A tojásokat verjük fel a cukorral és egy csipet sóval, majd csorgassuk hozzá az olvasztott csokis keveréket is, és szitáljunk bele egy kanál lisztet. Óvatos mozdulatokkal keverjük össze a tésztát.
- A szufléformákat vajazzuk ki, majd kakaóporral szórjuk be.
- Osszuk el a tésztát a két formába, majd tegyük őket a sütőbe kb. 10-12 percre. A közepének még remegősnek kell lennie, mikor kivesszük a sütőből.
- Egy kés segítségével válasszuk el a sütit a formától, majd borítsuk ki egy tányérra. Porcukorral tálaljuk.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 5 p
- Sütés ideje: 12 p
- Sütés hőfoka: 220 °C
- Sütés módja: alul-felül sütés
A láva cake, más néven csokiszuflé vagy láva süti kevés alapanyagból készül, percek alatt összedobható, mégis olyan hatást kelt, mintha órákig szenvedtél volna vele. A titka az időzítés: kívül sült, belül lágy csoki „láva” folyik szét az első kanálnál. Tökéletes választás, ha gyors desszertet akarsz, amivel lenyűgözhetsz bárkit.