r
Nosalty Logó
kelt tészta kakaós csiga

Legfinomabb kakaós csiga

Fekete Melinda
Kerámia tálon frissen sült, ropogós kakaós csiga porcukorral meghintve
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
nehéz

Hozzávalók

A tésztához

A töltelékhez

Az összeállításhoz

594
Kalória
9.5g
Fehérje
61.6g
Szénhidrát
35.6g
Zsír
18.2g
Víz
130.8g
Koleszterin
3.9g
Élelmi rost
19.4g
Cukor
  • 8% Fehérje
  • 49% Szénhidrát
  • 29% Zsír

A tésztához

A töltelékhez

Az összeállításhoz

Összesen 594 kcal
  • 8% Fehérje
  • 49% Szénhidrát
  • 29% Zsír

A tésztához

A töltelékhez

Az összeállításhoz

Összesen 4754 kcal
  • 8% Fehérje
  • 49% Szénhidrát
  • 29% Zsír

A tésztához

A töltelékhez

Az összeállításhoz

Összesen 368 kcal
  • 8% Fehérje
  • 49% Szénhidrát
  • 29% Zsír
  • 14% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Nátrium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • A vitamin (RAE):
  • Retinol - A vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    9.5 g

Zsír

  • Összesen
    35.6 g
  • Telített zsírsav
    21 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    10 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    131 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    327.6 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    22 mg
  • Kálcium
    76 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    47 mg
  • Foszfor
    141 mg
  • Nátrium
    37 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    61.6 g
  • Cukor
    19 mg
  • Élelmi rost
    4 mg

Víz

  • Összesen
    18.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    276 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    10 micro
  • K vitamin:
    3 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    49 micro
  • Kolin:
    51 mg
  • Retinol - A vitamin:
    271 micro
  • α-karotin
    1 micro
  • β-karotin
    63 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    71 micro
Összesen 594 kcal
  • 8% Fehérje
  • 49% Szénhidrát
  • 29% Zsír
  • 14% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Nátrium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • A vitamin (RAE):
  • Retinol - A vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    76 g

Zsír

  • Összesen
    285 g
  • Telített zsírsav
    171 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    82 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    13 g
  • Koleszterin
    1046 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    2621.1 g
  • Cink
    9 mg
  • Szelén
    173 mg
  • Kálcium
    610 mg
  • Vas
    16 mg
  • Magnézium
    378 mg
  • Foszfor
    1132 mg
  • Nátrium
    295 mg
  • Réz
    3 mg
  • Mangán
    5 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    492.9 g
  • Cukor
    155 mg
  • Élelmi rost
    32 mg

Víz

  • Összesen
    145.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    2207 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    9 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    83 micro
  • K vitamin:
    28 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    2 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    10 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    388 micro
  • Kolin:
    412 mg
  • Retinol - A vitamin:
    2165 micro
  • α-karotin
    11 micro
  • β-karotin
    505 micro
  • β-crypt
    11 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    565 micro
Összesen 4754 kcal
  • 8% Fehérje
  • 49% Szénhidrát
  • 29% Zsír
  • 14% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Nátrium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • A vitamin (RAE):
  • Retinol - A vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    5.9 g

Zsír

  • Összesen
    22.1 g
  • Telített zsírsav
    13 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    6 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    81 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    203 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    13 mg
  • Kálcium
    47 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    29 mg
  • Foszfor
    88 mg
  • Nátrium
    23 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    38.2 g
  • Cukor
    12 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    11.3 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    171 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    6 micro
  • K vitamin:
    2 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    30 micro
  • Kolin:
    32 mg
  • Retinol - A vitamin:
    168 micro
  • α-karotin
    1 micro
  • β-karotin
    39 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    44 micro
Összesen 368 kcal

Elkészítés

A tésztához

  1. A vaj kivételével tegyünk minden hozzávalót egy keverőtálba. Kézzel, vagy robotgéppel kezdjük el dagasztani a tésztát kb. 10 percig, amíg elválik az edény oldalától és a kezünktől.
  2. Ha a tészta szépen összeállt, letakarjuk egy konyharuhával és kb. 40 perc alatt duplájára kelesztjük.
  3. Mikor már majdnem lejárt a keleszési idő vegyük elő a vajat a hűtőből és reszeljük le nagylukú reszelőn, majd nyújtsuk ki a tésztát kb fél cm vastagra.
  4. A kinyújtott tésztát képzeletben osszuk fel három sávra és a középső sávot pakoljuk meg a lereszelt, hideg vaj egy részével. A vajas sávra hajtsuk rá a tészta egyik oldalát, majd a behajtott részre is tegyünk a vajból, ezután hajtsuk az üresen maradt sávot a többire. Az így kapott felület felére tegyünk simét a vajból, majd hajtsuk rá a tészta másik felét, ez után ismét következik a vaj és egy félbehajtás. Ha megvagyunk a hajtogatással, csomagoljuk be folpackba a tésztát és tegyük a hűtőbe kb. fél órára.
  5. Mikor letelt a fél óra nyújtsuk ki újra a tésztát és ismételjük meg a hajtogatást, de most már vaj nélkül. Majd hagyjuk szobahőmérsékleten pihenni kb. 20 percre. Ez idő alatt összekeverhetjük a tölteléket.

A töltelékhez

  1. A vajat és az étcsokoládét olvasszuk fel, majd keverjük össze a töltelék többi hozzávalóival.

Az összeállításhoz

  1. A tésztát nyújtsuk ki kb. fél cm vastagra és kenjük meg egyenletesen a kakaós töltelékkel.
  2. A rövidebb oldalától kezdjük el szorosan feltekerni a tésztát. Egy cérna vagy egy damil segítségével vágjuk fel a hosszú tekercset kb. 5 cm vastagságú csigákra.
  3. A csigákat helyezzük sütőpapírral kibélelt tepsire és közben a végeiket dugjuk be maguk alá, hogy a sütés alatt ne nyíljanak szét. Kenjük meg őket tojással és süssük 15-20 perc alatt aranybarnára őket.
  4. Mielőtt megporcukroznánk, várjuk meg míg egy kissé kihűl.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 70 p
  • Sütés ideje: 15 p
  • Sütés hőfoka: 200 °C
  • Sütés módja: hőlégkeveréses
nosalty-badge További kipróbált receptek

A házi kakaós csiga puha, foszlós kelt tésztából készül, gazdag kakaós töltelékkel. Frissen sütve illatos, kívül ropogós, belül foszlós és puha. Egyszerű, mégis időtálló klasszikus, amely reggelire vagy uzsonnára is tökéletes választás.

Hasonló receptek

Összes kakaós csiga
Hozzávalók
Elkészítés

További receptek

Minibarhesz
sós kalács

Minibarhesz

A barhesz, más néven "challah", egy édeskés, hagyományos zsidó kalács, amelyet főként shabbatkor és más zsidó ünnepek alkalmával készítenek. A szó a héber "hallá" kifejezésből ...

Gerzsenyi Flóra
sonkás-tormás babka fatálon
sós kalács

Sonkás-tormás babka

A puha, foszlós tészta gazdagon megkenve sonkás-tormás töltelékkel igazán különleges sós, húsvéti csemege. A torma és a paprika pikáns íze remekül harmonizál a sonkával, a ...

Nosalty

Címlapról ajánljuk

mosás
Otthon

A szerelő szerint ezt a mosási módot semmiképp ne használd,...

Gyors, kényelmes és energiatakarékos megoldás, de ez csak elsőre igaz. A mosógépek különféle programjai közül nem mindegy, mikor melyiket nyomod be. Egy rosszul megválasztott mosási program nemcsak a ruhák tisztaságán ront, hanem hosszú távon az anyagot és a mosógépet is megviselheti. Mutatjuk, mire érdemes figyelni, ha valóban tiszta, tartós ruhákat szeretnél.

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept