Legfinomabb kakaós csiga
Hozzávalók
A tésztához
-
400 g finomliszt
-
1 tasak instant élesztő
-
60 g cukor
-
1 csipet só
-
300 ml tej
-
1 db tojássárgája
-
200 g vaj (a hajtogatáshoz)
A töltelékhez
-
4 ek cukrozatlan kakaópor
-
100 g vaj (olvasztott)
-
4 ek cukor
-
50 g étcsokoládé (olvasztott)
-
1 csomag vaníliás cukor
-
1 csipet só
Az összeállításhoz
- 8% Fehérje
- 49% Szénhidrát
- 29% Zsír
- 14% Víz
- 8% Fehérje
- 49% Szénhidrát
- 29% Zsír
- 14% Víz
- 8% Fehérje
- 49% Szénhidrát
- 29% Zsír
- 14% Víz
Elkészítés
A tésztához
- A vaj kivételével tegyünk minden hozzávalót egy keverőtálba. Kézzel, vagy robotgéppel kezdjük el dagasztani a tésztát kb. 10 percig, amíg elválik az edény oldalától és a kezünktől.
- Ha a tészta szépen összeállt, letakarjuk egy konyharuhával és kb. 40 perc alatt duplájára kelesztjük.
- Mikor már majdnem lejárt a keleszési idő vegyük elő a vajat a hűtőből és reszeljük le nagylukú reszelőn, majd nyújtsuk ki a tésztát kb fél cm vastagra.
- A kinyújtott tésztát képzeletben osszuk fel három sávra és a középső sávot pakoljuk meg a lereszelt, hideg vaj egy részével. A vajas sávra hajtsuk rá a tészta egyik oldalát, majd a behajtott részre is tegyünk a vajból, ezután hajtsuk az üresen maradt sávot a többire. Az így kapott felület felére tegyünk simét a vajból, majd hajtsuk rá a tészta másik felét, ez után ismét következik a vaj és egy félbehajtás. Ha megvagyunk a hajtogatással, csomagoljuk be folpackba a tésztát és tegyük a hűtőbe kb. fél órára.
- Mikor letelt a fél óra nyújtsuk ki újra a tésztát és ismételjük meg a hajtogatást, de most már vaj nélkül. Majd hagyjuk szobahőmérsékleten pihenni kb. 20 percre. Ez idő alatt összekeverhetjük a tölteléket.
A töltelékhez
- A vajat és az étcsokoládét olvasszuk fel, majd keverjük össze a töltelék többi hozzávalóival.
Az összeállításhoz
- A tésztát nyújtsuk ki kb. fél cm vastagra és kenjük meg egyenletesen a kakaós töltelékkel.
- A rövidebb oldalától kezdjük el szorosan feltekerni a tésztát. Egy cérna vagy egy damil segítségével vágjuk fel a hosszú tekercset kb. 5 cm vastagságú csigákra.
- A csigákat helyezzük sütőpapírral kibélelt tepsire és közben a végeiket dugjuk be maguk alá, hogy a sütés alatt ne nyíljanak szét. Kenjük meg őket tojással és süssük 15-20 perc alatt aranybarnára őket.
- Mielőtt megporcukroznánk, várjuk meg míg egy kissé kihűl.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 70 p
- Sütés ideje: 15 p
- Sütés hőfoka: 200 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
A házi kakaós csiga puha, foszlós kelt tésztából készül, gazdag kakaós töltelékkel. Frissen sütve illatos, kívül ropogós, belül foszlós és puha. Egyszerű, mégis időtálló klasszikus, amely reggelire vagy uzsonnára is tökéletes választás.