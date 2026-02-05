Disznótoros savanyú káposztával sütve
Hozzávalók
A disznótoroshoz
-
150 g sütnivaló kolbász
-
150 g májas hurka
-
150 g véres hurka
-
500 g savanyú káposzta
-
2 ek disznózsír
-
2 db burgonya
-
1 közepes fej lilahagyma
-
1 db babérlevél
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
-
4 dl víz
- 4% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 11% Zsír
A disznótoroshoz
-
232 kcal
-
75g májas hurka245 kcal
-
75g véres hurka284 kcal
-
250g savanyú káposzta48 kcal
-
15g disznózsír135 kcal
-
100g burgonya58 kcal
-
45g lilahagyma16 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
200g víz0 kcal
- 4% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 11% Zsír
A disznótoroshoz
-
150g sütnivaló kolbász464 kcal
-
150g májas hurka489 kcal
-
150g véres hurka569 kcal
-
500g savanyú káposzta95 kcal
-
30g disznózsír271 kcal
-
200g burgonya116 kcal
-
90g lilahagyma33 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
400g víz0 kcal
- 4% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 11% Zsír
A disznótoroshoz
-
28 kcal
-
9g májas hurka29 kcal
-
9g véres hurka34 kcal
-
29.9g savanyú káposzta6 kcal
-
1.8g disznózsír16 kcal
-
12g burgonya7 kcal
-
5.4g lilahagyma2 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
24g víz0 kcal
- 4% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 11% Zsír
- 81% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
A vitamin (RAE):
-
Retinol - A vitamin:
Fehérje
-
Összesen 34.8 g
Zsír
-
Összesen 83.9 g
-
Telített zsírsav 31 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 37 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 9 g
-
Koleszterin 269 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 4155.2 g
-
Cink 4 mg
-
Szelén 71 mg
-
Kálcium 132 mg
-
Vas 14 mg
-
Magnézium 79 mg
-
Foszfor 411 mg
-
Nátrium 3442 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 31 g
-
Cukor 8 mg
-
Élelmi rost 10 mg
Víz
-
Összesen 643.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 6234 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 11 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 55 mg
-
D vitamin: 87 micro
-
K vitamin: 34 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 7 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 106 micro
-
Kolin: 145 mg
-
Retinol - A vitamin: 6231 micro
-
α-karotin 13 micro
-
β-karotin 21 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 746 micro
- 4% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 11% Zsír
- 81% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
A vitamin (RAE):
-
Retinol - A vitamin:
Fehérje
-
Összesen 69.5 g
Zsír
-
Összesen 167.8 g
-
Telített zsírsav 62 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 74 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 18 g
-
Koleszterin 537 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 8310.4 g
-
Cink 9 mg
-
Szelén 142 mg
-
Kálcium 263 mg
-
Vas 29 mg
-
Magnézium 158 mg
-
Foszfor 823 mg
-
Nátrium 6884 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 61.9 g
-
Cukor 17 mg
-
Élelmi rost 19 mg
Víz
-
Összesen 1287.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 12467 micro
-
B6 vitamin: 2 mg
-
B12 Vitamin: 23 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 109 mg
-
D vitamin: 173 micro
-
K vitamin: 68 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 2 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 15 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 212 micro
-
Kolin: 291 mg
-
Retinol - A vitamin: 12462 micro
-
α-karotin 25 micro
-
β-karotin 42 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 1492 micro
- 4% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 11% Zsír
- 81% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
A vitamin (RAE):
-
Retinol - A vitamin:
Fehérje
-
Összesen 4.2 g
Zsír
-
Összesen 10 g
-
Telített zsírsav 4 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 4 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 32 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 497.6 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 8 mg
-
Kálcium 16 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 9 mg
-
Foszfor 49 mg
-
Nátrium 412 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 3.7 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 77.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 747 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 7 mg
-
D vitamin: 10 micro
-
K vitamin: 4 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 13 micro
-
Kolin: 17 mg
-
Retinol - A vitamin: 746 micro
-
α-karotin 1 micro
-
β-karotin 3 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 89 micro
Elkészítés
A disznótoroshoz
- A savanyú káposztát mossuk át, attól fűggően, hogy mennyire szeretnénk savanyúan. A hagymát vágjuk fel, majd kezdjük el dinsztelni egy nagy kanál zsíron, egy olyan edényben, amit később be tudunk tenni a sütőbe is.
- Amikor már kezd pirulni a hagyma, adjuk hozzá az átmosott, lecsöpögtetett káposztát, sózzuk, borsozzuk és tegyünk hozzá egy babérlevelet is. Alaposan keverjük el, majd öntsük fel kb. 2 dl vízzel. Fedjük le és főzzük puhára.
- Hámozzuk meg a burgonyákat majd vágjuk vékony cikkekre. Mikor már majdnem elkészüt a káposzta, rendezzük el benne a burgonya cikkeket és ízesítsük újra, ha szükséges.
- A káposztás, burgonyás alap tetejére helyezzük el a hurkákat és a kolbászt, majd kanalazzunk még rá a zsírból egy keveset. Ha szeretnénk szurkodjuk meg a disznótorost fogpiszkálóval, majd öntsünk alájuk még egy kevés vizet.
- Fedjük le az ételt alufóliával, majd tegyük a sütőbe kb. 35 percre. Mikor letelt az idő szedjük le róla a fóliát és tegyük vissza a sütőbe pirulni még kb. 15 percre.
- Tálaljunk mellé mustárt és friss kenyeret.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 5 p
- Főzés ideje: 30 p
- Sütés ideje: 50 p
- Sütés hőfoka: 180 °C
- Sütés módja: alul-felül sütés
Ez a kaja a magyar tél lelke. Szaftos, fűszeres disznótoros, összesütve savanyú káposztával és burgonyával. Olcsó, laktató, kissé nehéz, de boldog leszel tőle.