Disznótoros savanyú káposztával sütve

Fekete Melinda
Zománcozott lábasban káposztás disznótoros: savanyú káposztán sült kolbászok és hurkák láthatók, a tetején vastag burgonyaszeletekkel. A háttérben mustár..
adag
Idő
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

A disznótoroshoz

1018
Kalória
34.8g
Fehérje
31g
Szénhidrát
83.9g
Zsír
643.9g
Víz
268.5g
Koleszterin
9.5g
Élelmi rost
8.5g
Cukor
  • 4% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 11% Zsír

A disznótoroshoz

Összesen 1018 kcal
  • 4% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 11% Zsír

A disznótoroshoz

Összesen 2037 kcal
  • 4% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 11% Zsír

A disznótoroshoz

Összesen 122 kcal
  • 4% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 11% Zsír
  • 81% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • A vitamin (RAE):
  • Retinol - A vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    34.8 g

Zsír

  • Összesen
    83.9 g
  • Telített zsírsav
    31 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    37 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    9 g
  • Koleszterin
    269 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    4155.2 g
  • Cink
    4 mg
  • Szelén
    71 mg
  • Kálcium
    132 mg
  • Vas
    14 mg
  • Magnézium
    79 mg
  • Foszfor
    411 mg
  • Nátrium
    3442 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    31 g
  • Cukor
    8 mg
  • Élelmi rost
    10 mg

Víz

  • Összesen
    643.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    6234 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    11 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    55 mg
  • D vitamin:
    87 micro
  • K vitamin:
    34 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    7 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    106 micro
  • Kolin:
    145 mg
  • Retinol - A vitamin:
    6231 micro
  • α-karotin
    13 micro
  • β-karotin
    21 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    746 micro
Összesen 122 kcal

Elkészítés

A disznótoroshoz

  1. A savanyú káposztát mossuk át, attól fűggően, hogy mennyire szeretnénk savanyúan. A hagymát vágjuk fel, majd kezdjük el dinsztelni egy nagy kanál zsíron, egy olyan edényben, amit később be tudunk tenni a sütőbe is.
  2. Amikor már kezd pirulni a hagyma, adjuk hozzá az átmosott, lecsöpögtetett káposztát, sózzuk, borsozzuk és tegyünk hozzá egy babérlevelet is. Alaposan keverjük el, majd öntsük fel kb. 2 dl vízzel. Fedjük le és főzzük puhára.
  3. Hámozzuk meg a burgonyákat majd vágjuk vékony cikkekre. Mikor már majdnem elkészüt a káposzta, rendezzük el benne a burgonya cikkeket és ízesítsük újra, ha szükséges.
  4. A káposztás, burgonyás alap tetejére helyezzük el a hurkákat és a kolbászt, majd kanalazzunk még rá a zsírból egy keveset. Ha szeretnénk szurkodjuk meg a disznótorost fogpiszkálóval, majd öntsünk alájuk még egy kevés vizet.
  5. Fedjük le az ételt alufóliával, majd tegyük a sütőbe kb. 35 percre. Mikor letelt az idő szedjük le róla a fóliát és tegyük vissza a sütőbe pirulni még kb. 15 percre.
  6. Tálaljunk mellé mustárt és friss kenyeret.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 5 p
  • Főzés ideje: 30 p
  • Sütés ideje: 50 p
  • Sütés hőfoka: 180 °C
  • Sütés módja: alul-felül sütés
Ez a kaja a magyar tél lelke. Szaftos, fűszeres disznótoros, összesütve savanyú káposztával és burgonyával. Olcsó, laktató, kissé nehéz, de boldog leszel tőle.

