Zacskó? Kenyértartó? Ha így tárolod a kovászos kenyeret, biztos, hogy nem marad friss

A kovászos kenyér óriási kincs. Maradjon sokáig friss, kár lenne idejekorán kidobni, csak mert rosszul tároltuk!

A kovászos kenyér a világ talán legnemesebb élelmiszere: a valódi kovászból, hozzáértéssel, műgonddal, gondoskodó odafigyeléssel készített kenyér valóságos kincs, főleg, ha házilag sütjük. Aki egyszer elsajátította a megfelelő receptúrát, biztosan újra és újra maga süti a kenyeret ahelyett, hogy bolti pékárut venne.

Házi kenyérnél az egyik leggyakoribb hiba, hogy még melegen csomagolják el

A megfelelő tárolás kulcsfontosságú

Az igazi kovászos kenyér nem más, mint liszt, só és víz. Semmi tartósítószer. És pont emiatt áll el jó esetben sokáig, ellentétben az adalékanyaggal teli, élesztős, felfújt kenyerekkel. De hogyan tároljuk, hogy akár egy hétig is megőrizze kívül ropogós, belül puha állagát?

Tudtad? A kenyér formája sem mindegy! A hosszúkás veknik gyorsabban kiszáradnak, mert nagyobb a felületük, míg egy nagyobb, gömbölyű cipó jobban bent tartja a nedvességet.

A legnagyobb hiba: még melegen elcsomagolni

Házi kenyérnél az egyik leggyakoribb hiba, hogy még melegen csomagolják el. Ilyenkor a kenyér „beizzad”, a nedvesség pedig könnyen penészesedéshez vezethet.

A szakértők szerint sütés után legalább két órát érdemes várni, mielőtt felszeletelnénk vagy elcsomagolnánk.

A frissen sült kenyeret rácson ajánlott hűteni, jó szellőzésű helyen, távol a sütőtől vagy mosogatógéptől, amelyek plusz hőt és párát termelnek.

Hogyan tárold rövid távon?

Ha néhány napon belül elfogy a kenyér, több jó megoldás is létezik!

Ha ropogós héjat szeretnéd megőrizni: a papír- vagy vászonzsák a legjobb választás. Ezek engedik szellőzni a kenyeret, de nem szárítják ki túl gyorsan.

Ha inkább a puhább belsőt szeretnéd megtartani: lazán záródó műanyag zacskó is működhet, mert jobban bent tartja a nedvességet.

TIPP: egyes kovászoskenyér-készítők szerint a legjobb tároló maga az öntöttvas lábas vagy jénai tál, amelyben a kenyeret sütötték. Ez védi a héjat, mégsem zárja túl nedves környezetbe a cipót.

Ha nem fogy el időben, inkább fagyaszd le a kovászos kenyeret

Amit semmiképp ne csinálj: ne tedd hűtőbe!

A hűtő sokak első gondolata, pedig a szakértők szerint ez az egyik legrosszabb megoldás.

A hideg felgyorsítja azt a folyamatot, amely során a kenyér kiszárad és veszít a frissességéből, ezért a kovászos kenyér a hűtőben gyorsabban öregszik, mint a konyhapulton.

Ha nem fogy el időben, inkább fagyaszd le

Ha négy napon belül biztosan nem eszitek meg: a fagyasztás a legjobb módszer. A kenyér így akár három hónapig is megőrzi az állagát.

A teljes cipót érdemes sütőpapírba, majd jól záródó zacskóba csomagolni, és minél több levegőt kiszorítani belőle fagyasztás előtt.

Még praktikusabb, ha szeletelve fagyasztod le: így mindig csak annyit kell elővenni, amennyire éppen szükség van. A szeletek közé tegyél sütőpapírt, hogy ne fagyjanak össze.

Így „élesztheted újra” a szikkadt kovászos kenyeret

Ha a kenyér már kissé száraz, a sütő segíthet visszahozni az állagát!

Melegítsd elő a sütőt 190°C-ra,

enyhén nedvesítsd be a héját vízzel,

majd süsd 5–8 percig.

Ettől a héj újra ropogósabb lesz, a belseje pedig felmelegszik és puhábbnak érződik. Ez azonban csak ideiglenes megoldás: miután a kenyér kihűl, újra elkezd öregedni.

Ne dobd ki a maradékot

A kissé száraz kovászos kenyérből remek kruton készülhet. Elég darabokra tépni, olajjal és sóval összeforgatni, majd sütőben aranybarnára sütni. De házi zsemlemorzsának is tökéletes: aprítógépben daráld le, majd kevés olívaolajon pirítsd meg.

