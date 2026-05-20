Kiderült, mikor árthat a napközbeni szunyókálás

Egy friss kutatás szerint a túl hosszú vagy a nem megfelelő időpontban beiktatott napközbeni szunyókálás egészségügyi kockázattal is járhat.

A szakértők szerint nem feltétlen a szunyókálás igénye a probléma, hanem az, hogy milyen egészségügyi állapot húzódik meg a fokozott fáradtság mögött.

Fontos, milyen egészségi állapot állhat a háttérben, ha állandóan álmosak vagyunk

A délutáni szunyókálást sokan az egészséges életmód részének tartják:

egy rövid pihenés után javulhat a koncentráció,

csökkenhet a stressz

és energikusabbnak érezhetjük magunkat.

Egy friss amerikai kutatás azonban arra jutott, hogy bizonyos nappali alvási szokások összefügghetnek a rövidebb élettartammal.

FONTOS! A kutatás eredményei elsőre ijesztőnek tűnhetnek, a szakértők szerint azonban fontos megérteni, hogy nem feltétlenül maga a szunyókálás veszélyes, hanem az, hogy milyen egészségi állapot állhat a háttérben, ha állandóan álmosak vagyunk.

Több ezer embert vizsgáltak közel húsz éven át

A vizsgálat során 1338, legalább 56 éves ember alvási szokásait követték nyomon csaknem két évtizeden keresztül.

A kutatók azt elemezték, hogy a résztvevők milyen gyakran, milyen hosszú ideig és a nap melyik szakaszában alszanak napközben.

A krónikus betegségek gyakran okoznak fáradtságot, ami miatt az érintettek többet pihennek napközben

A délelőtti órákban kifejezetten nem jó ötlet szunyókálni

Az eredmények szerint minden plusz egy óra nappali alvás körülbelül 13 százalékkal növelte a halálozási kockázatot. A kutatók azt is megfigyelték, hogy különösen a délelőtti alvás mutatott erősebb összefüggést: azoknál, akik inkább a délelőtti órákban pihentek le, mintegy 30 százalékkal magasabb volt a halálozás esélye, mint a korai délután szunyókálóknál.

Nem biztos, hogy a szunyókálás a hibás

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a kutatás nem bizonyít ok-okozati kapcsolatot. Ez azt jelenti, hogy nem lehet kijelenteni: a nappali alvás rövidíti meg az életet.

Sokkal valószínűbb, hogy a gyakori vagy hosszabb nappali alvás egy már meglévő egészségügyi probléma tünete lehet. A krónikus betegségek gyakran okoznak fokozott fáradtságot, ami miatt az érintettek többet pihennek napközben.

A háttérben állhat például:

cukorbetegség,

pajzsmirigyprobléma,

depresszió

vagy szív- és érrendszeri betegség is.

Ezek az állapotok önmagukban is növelik a halálozási kockázatot, így könnyen torzíthatják az eredményeket.

A belső óra felborulása is szerepet játszhat

A kutatók szerint a túl sűrű nappali szunyókálás a szervezet természetes biológiai ritmusának felborulására is utalhat. Az úgynevezett cirkadiánritmus szabályozza az alvás-ébrenlét ciklusát, a hormontermelést és számos testi folyamatot.

Ha ez az egyensúly hosszabb időre felborul, az gyulladásos folyamatokat indíthat el a szervezetben. Ezek pedig hosszabb távon növelhetik a magas vérnyomás, valamint a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának esélyét.

TIPP: a szakértők szerint ezért fontos odafigyelni arra, ha valaki tartósan fáradtnak érzi magát napközben, vagy rendszeresen hosszú időre elalszik délután, akkor forduljon orvoshoz.

Az alvási szokások nyomon követése fontos szerepet kaphat a betegségek korai felismerésében

Az okoseszközök segíthetnek a korai felismerésben

A kutatás vezetői úgy vélik, hogy az alvási szokások nyomon követése fontos szerepet kaphat a betegségek korai felismerésében. Az okosórák és más viselhető eszközök ma már részletes adatokat gyűjtenek az alvás minőségéről és hosszáról, így segíthetnek időben észrevenni az eltéréseket.

A szakemberek szerint a rendszeres, megfelelő minőségű éjszakai alvás továbbra is az egyik legfontosabb tényező az egészség megőrzésében.

A nappali szunyókálás önmagában nem ördögtől való, de ha túl gyakori vagy túl hosszú, érdemes lehet utánajárni, mi állhat a háttérben.

Forrásunk volt.