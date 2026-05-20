Kiderült, mikor árthat a napközbeni szunyókálás

A szakértők szerint nem feltétlen a szunyókálás igénye a probléma, hanem az, hogy milyen egészségügyi állapot húzódik meg a fokozott fáradtság mögött.
A délutáni szunyókálást sokan az egészséges életmód részének tartják:
- egy rövid pihenés után javulhat a koncentráció,
- csökkenhet a stressz
- és energikusabbnak érezhetjük magunkat.
Egy friss amerikai kutatás azonban arra jutott, hogy bizonyos nappali alvási szokások összefügghetnek a rövidebb élettartammal.
FONTOS!
Több ezer embert vizsgáltak közel húsz éven át
A vizsgálat során 1338, legalább 56 éves ember alvási szokásait követték nyomon csaknem két évtizeden keresztül.
A kutatók azt elemezték, hogy a résztvevők milyen gyakran, milyen hosszú ideig és a nap melyik szakaszában alszanak napközben.
A délelőtti órákban kifejezetten nem jó ötlet szunyókálni
Az eredmények szerint minden plusz egy óra nappali alvás körülbelül 13 százalékkal növelte a halálozási kockázatot. A kutatók azt is megfigyelték, hogy különösen a délelőtti alvás mutatott erősebb összefüggést: azoknál, akik inkább a délelőtti órákban pihentek le, mintegy 30 százalékkal magasabb volt a halálozás esélye, mint a korai délután szunyókálóknál.
Nem biztos, hogy a szunyókálás a hibás
A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a kutatás nem bizonyít ok-okozati kapcsolatot. Ez azt jelenti, hogy nem lehet kijelenteni: a nappali alvás rövidíti meg az életet.
Sokkal valószínűbb, hogy a gyakori vagy hosszabb nappali alvás egy már meglévő egészségügyi probléma tünete lehet. A krónikus betegségek gyakran okoznak fokozott fáradtságot, ami miatt az érintettek többet pihennek napközben.
A háttérben állhat például:
- cukorbetegség,
- pajzsmirigyprobléma,
- depresszió
- vagy szív- és érrendszeri betegség is.
Ezek az állapotok önmagukban is növelik a halálozási kockázatot, így könnyen torzíthatják az eredményeket.
A belső óra felborulása is szerepet játszhat
A kutatók szerint a túl sűrű nappali szunyókálás a szervezet természetes biológiai ritmusának felborulására is utalhat. Az úgynevezett cirkadiánritmus szabályozza az alvás-ébrenlét ciklusát, a hormontermelést és számos testi folyamatot.
Ha ez az egyensúly hosszabb időre felborul, az gyulladásos folyamatokat indíthat el a szervezetben. Ezek pedig hosszabb távon növelhetik a magas vérnyomás, valamint a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának esélyét.
TIPP: a szakértők szerint ezért fontos odafigyelni arra, ha valaki tartósan fáradtnak érzi magát napközben, vagy rendszeresen hosszú időre elalszik délután, akkor forduljon orvoshoz.
Az okoseszközök segíthetnek a korai felismerésben
A kutatás vezetői úgy vélik, hogy az alvási szokások nyomon követése fontos szerepet kaphat a betegségek korai felismerésében. Az okosórák és más viselhető eszközök ma már részletes adatokat gyűjtenek az alvás minőségéről és hosszáról, így segíthetnek időben észrevenni az eltéréseket.
A szakemberek szerint a rendszeres, megfelelő minőségű éjszakai alvás továbbra is az egyik legfontosabb tényező az egészség megőrzésében.
A nappali szunyókálás önmagában nem ördögtől való, de ha túl gyakori vagy túl hosszú, érdemes lehet utánajárni, mi állhat a háttérben.