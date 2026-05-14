Nosalty-kvíz – Felismered az alábbi 9 retró magyar sütit rajzok alapján?

Mindannyian ismerjük a klasszikus magyar édességeket, de vajon meg tudjuk őket nevezni, ha rajz formájában jelennek meg? Képzeld el, hogy a piskótatekercs, a mignon vagy a dobostorta színes ceruzával van megrajzolva! Ha szereted a retró sütiket, és kíváncsi vagy, mennyire vagy otthon a magyar cukrászművészetben, teszteld magad!

A retró sütemények nemcsak a magyar cukrászművészet kiemelkedő darabjai, hanem olyan édességek is, amelyek sokunk gyermekkori emlékeit megidézik. A piskótatekercs, a túrós pite, a legfinomabb soklapos torták mind egy-egy ínycsiklandó fejezetet alkotnak a magyar háztartások desszertjei között. De vajon felismered őket színes rajz formájában?

Nosalty-kvíz – Felismered a retró magyar sütiket rajzok alapján?

A retró édességek varázsa

A retró magyar édességek általában egyszerű alapanyagokból készülnek, mégis képesek lenyűgözni minket. A dobostorta például égetett cukros, roppanós tetejével és a finom csokoládékrémmel mindig elbűvöli a desszertkedvelőket, a Rigó Jancsi gazdag csokoládéíze és puha piskótája pedig tökéletes választás minden alkalomra. A baracklekváros piskótatekercs, a túrós pite és az almás pite mind olyan édességek, amelyek szinte minden család asztalán ott vannak valamilyen ünnep alkalmával.

Miért ne lehetne tehát egy kicsit szórakozni, és egy gyerekrajzos kvíz segítségével tesztelni, felismered-e ezeket az édességeket? Tarts velünk a retró sütemények világába, és derítsd ki, mennyire vagy a sütemények mestere!

Készen állsz? Indulhat a kvíz!