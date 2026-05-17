Heti Menü – Reggeli, ebéd vacsora minden napra a padlizsán, a cukkini és a csirkemell főszereplésével

Nagy kedvencek érkeznek erre a hétre, hiszen a cukkinit és a padlizsánt sem kell tukmálni: szinte mindenki szereti őket, ha másképp nem, rántott cukkini és padlizsánkrém formájában. A csirkemell pedig a népszerűségi verseny dobogós húsféléje szerte a világon évtizedek (századok?) óta, tele fehérjével, és kevés zsírral illetve kalóriával. Eme három hozzávaló főszereplésével állítottuk össze következő heti menünket, szigorúan a májushoz igazítva.
Ezúttal egy kis csavarral nem kizárólag ebédre ajánlunk levest, főételt és desszertet: helyettük egy adott napra reggelit, ebédet és vacsorát választottunk!
Így, tavasz vége fele, nyár elején valóban friss padlizsán és cukkini érkezik a piacokra, boltokba, a zsenge zöldségeknek pedig nincs párja: párosítsuk őket friss zöldborsóval, retekkel, hagymafélékkel (az új fokhagyma is páratlan élmény!), zöld levelesekkel (sóska, spenót, zöldfűszerek, rukkola), de az eperről, málnáról, rebarbaráról, almáról se felejtkezzünk el. A cseresznye, a meggy, a barack és a dinnye pedig felkészül!
Íme heti menünk, böngésszétek át, és inspirálódjatok!
-
-
Reggeli
Joghurtos cukkinikrémadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű38Kalória1.8gFehérje4.7gSzénhidrát1.8gZsír
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű724Kalória49.5gFehérje84.3gSzénhidrát17.9gZsír
-
Vacsora
Házi csirkemájkrém ÍzhuszártóladagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű180Kalória10.9gFehérje2.6gSzénhidrát13.8gZsír
vasárnap
-
-
-
Reggeli
Török sült tejberizsadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű408Kalória10.5gFehérje71.2gSzénhidrát6.7gZsír
-
adagIdőpKöltségköltségesNehézségközepes787Kalória45.7gFehérje72.4gSzénhidrát35.1gZsír
-
Vacsora
Joghurtos padlizsán egyszerűenadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű209Kalória6.5gFehérje16.4gSzénhidrát14.6gZsír
hétfő
-
-
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű103Kalória2.2gFehérje13gSzénhidrát5.8gZsír
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű165Kalória19.5gFehérje1.8gSzénhidrát8.8gZsír
-
Vacsora
Retró sonkás melegszendvicsadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű427Kalória22.1gFehérje25.6gSzénhidrát25.3gZsír
kedd
-
-
-
Reggeli
Citromos zöldborsókrémadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű67Kalória2.8gFehérje7.8gSzénhidrát2.9gZsír
-
adagIdőpKöltségköltségesNehézségközepes1263Kalória66.1gFehérje126.8gSzénhidrát52.6gZsír
-
Vacsora
Cukkinis-krumplis lepényadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű274Kalória15.4gFehérje14.1gSzénhidrát17.8gZsír
szerda
-
-
-
Reggeli
Zabkása skyrrel és chia maggaladagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű400Kalória23.9gFehérje50.3gSzénhidrát12.1gZsír
-
Ebéd
Gyors cukkinicurryadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű134Kalória2.3gFehérje7.9gSzénhidrát11.5gZsír
-
Vacsora
Egyedényes spárgás csirkemelladagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű402Kalória36.2gFehérje5.4gSzénhidrát25.5gZsír
csütörtök
-
-
-
Reggeli
Amerikai palacsintatortaadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű526Kalória13.3gFehérje70.6gSzénhidrát20.8gZsír
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű371Kalória6.3gFehérje38.2gSzénhidrát18.3gZsír
-
Vacsora
Csirkés tésztasalátaadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű751Kalória40gFehérje89.8gSzénhidrát26.3gZsír
péntek
-
-
-
Reggeli
Ragyogó vajas kiflikadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes851Kalória27.1gFehérje107.6gSzénhidrát30gZsír
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű1074Kalória51.2gFehérje27.9gSzénhidrát84.3gZsír
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű636Kalória10.8gFehérje54.1gSzénhidrát44gZsír
szombat
-