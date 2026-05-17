Heti Menü – Reggeli, ebéd vacsora minden napra a padlizsán, a cukkini és a csirkemell főszereplésével

Heti menüajánlatunk minden vasárnap debütál, hogy még időben motiváljon titeket a következő heti főzésre. Érkeznek a cukkinikrémek, padlizsánsaláták, minestronék, de spárgás csirke, cukkinis csirkemellpuffancs, amerikai epres palacsinta és szuperzöld tavaszi tészta is a terítékre kerül.

Nagy kedvencek érkeznek erre a hétre, hiszen a cukkinit és a padlizsánt sem kell tukmálni: szinte mindenki szereti őket, ha másképp nem, rántott cukkini és padlizsánkrém formájában. A csirkemell pedig a népszerűségi verseny dobogós húsféléje szerte a világon évtizedek (századok?) óta, tele fehérjével, és kevés zsírral illetve kalóriával. Eme három hozzávaló főszereplésével állítottuk össze következő heti menünket, szigorúan a májushoz igazítva.

Ezúttal egy kis csavarral nem kizárólag ebédre ajánlunk levest, főételt és desszertet: helyettük egy adott napra reggelit, ebédet és vacsorát választottunk!

Rántott cukkini lédúsan és ropogósan, receptért kattints a képre! Hering András / Nosalty

Így, tavasz vége fele, nyár elején valóban friss padlizsán és cukkini érkezik a piacokra, boltokba, a zsenge zöldségeknek pedig nincs párja: párosítsuk őket friss zöldborsóval, retekkel, hagymafélékkel (az új fokhagyma is páratlan élmény!), zöld levelesekkel (sóska, spenót, zöldfűszerek, rukkola), de az eperről, málnáról, rebarbaráról, almáról se felejtkezzünk el. A cseresznye, a meggy, a barack és a dinnye pedig felkészül!

Íme heti menünk, böngésszétek át, és inspirálódjatok!