Zsírmájad van? Létezik egy vitamin, ami segíti kitisztítani a májad

Egy alapvető vitamin, ami, úgy tűnik, képes arra, hogy aktiválja a máj természetes zsírégető folyamatait.

Egy új kutatás, mely a rengeteg embert érintő zsírmáj jelenségére és kezelésére irányult, arra jutott, hogy egy ismert vitamin, a niacin – más néven B3-vitamin – fontos szerepet játszhat a már elzsírosodásának megállításában - írja a Házipatika.

Mi is az a zsírmáj?

A túlsúly, a túlzott alkoholfogyasztás, a cukorbetegség, de a genetika és alapvetően a (bél)mikrobiom felborulása is állhat. zsírmáj akkor áll fenn, ha a májsejtekben több mint 5 százalékot érintő zsírfelhalmozódás áll fenn. Napjainkban ez a leggyakoribb májbetegség. Az érintettek egy ötöde májgyulladásban is szenved, ez pedig májrákhoz és májzsugorhoz is vezethet.

Hogyan vethető be a B3-vitamin zsírmáj ellen?

A kutatók egy olyan molekuláris mechanizmust azonosítottak, amely gyakorlatilag „átkapcsolja” a májat zsírégető üzemmódból zsírraktározó működésre, de arra is rájöttek, hogy ezt a folyamatot a niacin képes lehet visszafordítani - magyarázza a Metabolismjournalban közzétett tanulmány.

Lazac, olajos magvak, hüvelyesek, teljes kiőrlésű gabonák - ezekben mind sok a B3-vitamin!

A B3-vitamin „bekapcsolja" a máj zsírégető folyamatait

Ez azt jelenti, hogy a B3-vitamin képes lehet arra, hogy újraaktiválja a máj természetes zsírégető folyamatait. Az egérkísérletek bíztatóak voltak:

a vitamin hatására csökkent a májban felhalmozódott zsír,

és javultak az anyagcsere-mutatók is.

Figyelem, a niacin önmagában nem elég!

A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a vitamin önmagában nem csodaszer: az egészséges étrend, a rendszeres mozgás és a testsúlykontroll továbbra is alapvető a zsírmáj megelőzésében és kezelésében.

Fontos: a niacin természetes formában több élelmiszerben is megtalálható, például:

Húsok és belsőségek: máj, vörös húsok (marha, sertés) és szárnyasok

máj, vörös húsok (marha, sertés) és szárnyasok Halak: pl. tonhal, lazac, szardínia

pl. tonhal, lazac, szardínia Növényi források: teljes kiőrlésű gabonák, barna rizs, hüvelyesek (csicseri, borsó, bab), diófélék és magvak,

A túlzott vitaminbevitel viszont nem ajánlott, ezért a különféle vitaminok és étrend-kiegészítők szedése előtt érdemes orvossal konzultálni!

Forrásunk volt.