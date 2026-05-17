2026.05.17.

Zsírmájad van? Létezik egy vitamin, ami segíti kitisztítani a májad

Egy alapvető vitamin, ami, úgy tűnik, képes arra, hogy aktiválja a máj természetes zsírégető folyamatait.

Egy új kutatás, mely a rengeteg embert érintő zsírmáj jelenségére és kezelésére irányult, arra jutott, hogy egy ismert vitamin, a niacin – más néven B3-vitamin – fontos szerepet játszhat a már elzsírosodásának megállításában - írja a Házipatika.

Mi is az a zsírmáj?

A zsírmáj akkor áll fenn, ha a májsejtekben több mint 5 százalékot érintő zsírfelhalmozódás áll fenn. Napjainkban ez a leggyakoribb májbetegség. Az érintettek egy ötöde májgyulladásban is szenved, ez pedig májrákhoz és májzsugorhoz is vezethet.
A zsírmáj kialakulásáért főként a túlsúly, a túlzott alkoholfogyasztás, a cukorbetegség, de a genetika és alapvetően a (bél)mikrobiom felborulása is állhat.

Hogyan vethető be a B3-vitamin zsírmáj ellen?

A kutatók egy olyan molekuláris mechanizmust azonosítottak, amely gyakorlatilag „átkapcsolja” a májat zsírégető üzemmódból zsírraktározó működésre, de arra is rájöttek, hogy ezt a folyamatot a niacin képes lehet visszafordítani

- magyarázza a Metabolismjournalban közzétett tanulmány.
Lazac, olajos magvak, hüvelyesek, teljes kiőrlésű gabonák - ezekben mind sok a B3-vitamin!

A B3-vitamin „bekapcsolja" a máj zsírégető folyamatait

Ez azt jelenti, hogy a B3-vitamin képes lehet arra, hogy újraaktiválja a máj természetes zsírégető folyamatait. Az egérkísérletek bíztatóak voltak:

  • a vitamin hatására csökkent a májban felhalmozódott zsír,
  • és javultak az anyagcsere-mutatók is.

Figyelem, a niacin önmagában nem elég!

A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a vitamin önmagában nem csodaszer: az egészséges étrend, a rendszeres mozgás és a testsúlykontroll továbbra is alapvető a zsírmáj megelőzésében és kezelésében.

Fontos: a niacin természetes formában több élelmiszerben is megtalálható, például:

  • Húsok és belsőségek: máj, vörös húsok (marha, sertés) és szárnyasok
  • Halak: pl. tonhal, lazac, szardínia
  • Növényi források: teljes kiőrlésű gabonák, barna rizs, hüvelyesek (csicseri, borsó, bab), diófélék és magvak,

A túlzott vitaminbevitel viszont nem ajánlott, ezért a különféle vitaminok és étrend-kiegészítők szedése előtt érdemes orvossal konzultálni!

Forrásunk volt.

