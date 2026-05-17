Zsírmájad van? Létezik egy vitamin, ami segíti kitisztítani a májad

Egy új kutatás, mely a rengeteg embert érintő zsírmáj jelenségére és kezelésére irányult, arra jutott, hogy egy ismert vitamin, a niacin – más néven B3-vitamin – fontos szerepet játszhat a már elzsírosodásának megállításában - írja a Házipatika.
Mi is az a zsírmáj?
A zsírmáj kialakulásáért főként a túlsúly, a túlzott alkoholfogyasztás, a cukorbetegség, de a genetika és alapvetően a (bél)mikrobiom felborulása is állhat.
Hogyan vethető be a B3-vitamin zsírmáj ellen?
A kutatók egy olyan molekuláris mechanizmust azonosítottak, amely gyakorlatilag „átkapcsolja” a májat zsírégető üzemmódból zsírraktározó működésre, de arra is rájöttek, hogy ezt a folyamatot a niacin képes lehet visszafordítani- magyarázza a Metabolismjournalban közzétett tanulmány.
A B3-vitamin „bekapcsolja" a máj zsírégető folyamatait
Ez azt jelenti, hogy a B3-vitamin képes lehet arra, hogy újraaktiválja a máj természetes zsírégető folyamatait. Az egérkísérletek bíztatóak voltak:
- a vitamin hatására csökkent a májban felhalmozódott zsír,
- és javultak az anyagcsere-mutatók is.
Figyelem, a niacin önmagában nem elég!
A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a vitamin önmagában nem csodaszer: az egészséges étrend, a rendszeres mozgás és a testsúlykontroll továbbra is alapvető a zsírmáj megelőzésében és kezelésében.
Fontos: a niacin természetes formában több élelmiszerben is megtalálható, például:
- Húsok és belsőségek: máj, vörös húsok (marha, sertés) és szárnyasok
- Halak: pl. tonhal, lazac, szardínia
- Növényi források: teljes kiőrlésű gabonák, barna rizs, hüvelyesek (csicseri, borsó, bab), diófélék és magvak,
A túlzott vitaminbevitel viszont nem ajánlott, ezért a különféle vitaminok és étrend-kiegészítők szedése előtt érdemes orvossal konzultálni!