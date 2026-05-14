Ízesítsd a rizsköretet ezzel a gyulladáscsökkentő és emésztést segítő fűszerrel

A rizs az egyik alapvető élelmiszerünk, és többnyire köretként kerül a tányérunkra. Egy idő után viszont rá lehet unni, rizibizi ide vagy oda, ilyenkor pedig jól jön egy Napi Tipp, amivel kicsit izgalmasabbá teheted a sima, mezei párolt rizst.

Már korábban is írtunk arról, mitől lehet egy kicsit ízesebb a fehér rizs, most azonban egy nemcsak ízletes, hanem egészséges tippet mutatunk nektek. Egy fűszer- és gyógynövény az, ami segítségünkre lesz a főzés során.

Főzd babérlevéllel a rizst az ízesebb hatás kedvéért

Mitől lesz szerethető a rizsköret?

A rizskészítés nem nagyon tudomány, mégis vannak olyan apró fortélyok, amiktől ízletesebb és izgalmasabb lehet a végeredmény. Például, ha nem sima vízben, hanem alaplében főzzük ki, akkor máris aromásabb, ízletesebb végeredményt kapunk.

Ha szimplán sós vízben főzzük ki a rizst, akkor íze nem lesz kimondottan izgalmas, legalábbis egy idő után rá lehet unni. Juanjó Lopez, spanyol séf szerint már az első lépéseknél megalapozhatjuk, hogy valóban élvezetes rizsköret készüljön.

Mielőtt a rizst felöntenéd vízzel vagy alaplével, fogadd meg a séf tanácsait:

Csirke- , marha- vagy zöldségalaplé, bármelyiket is választod, forrald fel, mielőtt belerakod az előre lepirított rizst. Ez utóbbi lépést sem érdemes kihagyni, hiszen sokkal több íz kerül a tányérodra ezzel az aprósággal.

Sőt, ha szeretnéd nagyon felturbózni a rizsedet, akkor dinsztelj hagymát és babérlevelet, így már egy sokkal ízesebb alappal fogsz neki a rizs főzésének.

A babérlevél egészséges is

Ráadásul a babérlevél köztudottan jár egészségügyi előnyökkel, hiszen ez nemcsak egy fűszer- , hanem egy gyógynövény is. Gyulladáscsökkentő, antimikrobiális és emésztést segítő hatása miatt is megéri beépíteni a mindennapi főzésbe. Sőt, még az ízületi gyulladáson is segíthet.

Trükkök, hogy tökéletes legyen a rizs:

Ne kevergessük főzés közben!

Forrás után alacsony lángon főzzük a rizsszemeket!

Ha tehetjük, házi készítésű alaplével/ húslevessel öntsük fel, ne boltival!

