Bakonyi betyárleves - klasszikus, háziasan

Bakonyi betyárleves - klasszikus, háziasan
Hering András
Bakonyi betyárleves - klasszikus, háziasan
adag
Idő
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

461
Kalória
28.2g
Fehérje
19.6g
Szénhidrát
28.3g
Zsír
263.2g
Víz
81.2g
Koleszterin
3.6g
Élelmi rost
6.2g
Cukor
Elkészítés

  1. A szalonnát apró kockákra vágjuk, egy nagy lábasban kiolvasztjuk a zsírját. A pörcöt félretesszük.
  2. A felaprított hagymát a kisült zsíron üvegesre pirítjuk. Lehúzzuk a tűzről, hozzáadjuk a pirospaprikát, majd azonnal beleforgatjuk a felkockázott húst.
  3. Sózzuk, borsozzuk, hozzáadjuk a zúzott fokhagymát, köményt, majoránnát, babérlevelet, a felaprított csípős paprikát és paradicsomot, majd felöntjük annyi alaplével, hogy ellepje.
  4. Lefedve, lassú tűzön kb. 1 órán át főzzük, amíg a hús majdnem puha.
  5. Közben a zöldségeket (répa, fehérrépa, burgonya) megtisztítjuk és feldaraboljuk, a gombát felszeleteljük. Amikor a hús már omlós, mindet hozzáadjuk a leveshez. Ha szükséges, pótoljuk az elfőtt alaplevet/vizet.
  6. További 20–25 percig főzzük, míg minden megpuhul, és a lé szépen besűrűsödik.
  7. A tejfölt és a lisztet simára keverjük, majd kevés forró levessel hőkiegyenlítjük, és visszaöntjük a fazékba. 5 percig még gyöngyöztetjük.
  8. Petrezselyemmel és a félretett pörcökkel tálaljuk, friss kenyérrel.

  • Előkészítés ideje: 30 p
  • Főzés ideje: 90 p
  • Főzés módja: bográcsos
Ha egy igazi, tartalmas, magyaros levesre vágysz, ami egyszerre füstös, paprikás és selymes, a bakonyi betyárleves tökéletes választás. A Bakony erdeiből indult útnak, ma pedig minden hazai konyha egyik kedvence. Laktató, házias és tele van ízzel, igazi betyáros klasszikus, amiből a család biztosan repetát kér.

A bakonyi betyárlevesről könnyű azt hinni, hogy 19. századi betyárok bográcsából került a tányérunkba. A források szerint azonban a ma ismert, gombás-tejfölös, sűrített verzió a 20. század második felének vendéglős konyháiban szilárdult meg. A „bakonyi” stílus a gomba és a tejföl házassága, miközben a „betyár” inkább hangulati díszlet. Alább a történet időrendben, bizonyítékokkal.

Bakonyi betyárleves recept – gombás, tejfölös, klasszikus magyar leves.
Bakonyi betyárleves gombával és tejföllel: a magyar konyha egyik legkiadósabb klasszikusa.
Hering András

A mítosz

Sokáig tartotta magát a legenda, hogy a bakonyi betyárleves a 19. századi bujdosó betyárok bográcsaiból származik, ahol a marhahúst és a gombát tejföllel sűrítették. A valóság azonban jóval prózaibb: a „betyárleves” név csak az 1950-es évek végén bukkan fel szakácskönyvben, és még akkor sem hasonlított a ma ismert fogásra.
Az 1958-as A magyaros konyha című Venesz József-féle gyűjteményben például a „bakonyi betyárleves” egy tiszta, húsos-tésztás leves volt, amiben sem tejföl, sem gomba nem szerepelt.

A vendéglős valóság

A ma ismert, sűrű, paprikás, gombás-tejfölös verzió a nyolcvanas évek vendéglátós receptjeiben kristályosodott ki. A Mesterszakácsok receptkönyve (1985) már úgy írja le, ahogy ma ismerjük: szalonnás pörköltalap, hús, gomba, tejföl, habarással sűrítve.
Ez a korszak a magyar vendéglátás „aranykora” volt: a séfek célja az volt, hogy a „magyaros” konyhát egységesítsék és exportálhatóvá tegyék. Így lett a bakonyi betyárleves a vidéki csárdák és szállodai éttermek elmaradhatatlan fogása, amelyet a turisták is azonnal „igazi magyar levesként” ismertek meg.

Mit jelent valójában a „bakonyi mód”?

A „bakonyi” kifejezés nem egy konkrét receptet, hanem egy stílust jelöl: gombával és tejföllel készített, paprikás ragukat és mártásokat. A név a Bakony erdős vidékeire utal, ahol bőséggel terem a gomba. Innen terjedt át a vendéglős konyhára, majd más húsételekre is (pl. bakonyi sertésszelet, bakonyi csirke).

A bakonyi betyárleves tehát ennek a stílusnak a levesesített változata: kiadós, fűszeres, de selymes tejfölös befejezéssel.

Így készül a bakonyi betyárleves – a selymes, paprikás magyar kedvenc.
Tartalmas, házias és ellenállhatatlan – a bakonyi betyárleves, ahogy ma szeretjük.
Hering András

Betyárhangulat, nem betyárkonyha

Bár a név a betyárromantikát idézi (Sobri Jóska, a Bakony legendás figurája valóban inspirálta a gasztronómiát is), nincs adat arra, hogy a 19. századi betyárok ilyen levest főztek volna. A „betyár” szó inkább hangulati címke, amellyel a fogás népies, robusztus és férfias karakterét hangsúlyozták. A valóságban a recept inkább a 20. századi vendéglők kreatív találmánya, mintsem népi örökség.

A mai klasszikus recept alapjai

A legtöbb forrás egyetért abban, hogy az „igazi” bakonyi betyárleves:

  • szalonnás-hagymás pörköltalappal indul
  • marha vagy sertéshúsból, néha vadból készül
  • gombával, paprikával, paradicsommal gazdagítják
  • tejfölös habarással sűrítik, végül friss petrezselyemmel tálalják

A végeredmény egy sűrű, füstös, paprikás leves, ami egyszerre házias és karakteres, a magyar konyha egyik legnépszerűbb exportétele.

A bakonyi betyárleves tehát nem népi étel, hanem egy kanonizált vendéglős klasszikus, amely a bakonyi gombás hagyományt, a tejfölös magyaros ízeket és a 20. századi vendéglátás kreativitását ötvözi.
Ha ma egy jó betyárlevest főzünk, valójában a Bakony és a Gundel-hagyomány találkozását tálaljuk, és ettől lesz igazán magyar.

Tipp a tálaláshoz:

A betyárleves friss, ropogós kenyérrel az igazi – és ha marad másnapra, még finomabb lesz, mert az ízek szépen összeérnek. Egy kanál tejföl a tetején pedig nemcsak mutatós, hanem még krémesebbé is teszi.
Bakonyi betyárleves története és receptje – a betyárromantikától a csárdákig.
Bakonyi betyárleves háziasan – a legjobb gombás-tejfölös leves receptje.
Hering András

Felhasznált források:

  • Food&Wine (2019): részletes összevetés az 1958-as Venesz- és az 1985-ös leírásokról, a stílus alakulásáról
  • Venesz József (1958): A magyaros konyha – a „bakonyi betyárleves” korai, húsleves-jellegű változata (digitalizált részletek)
  • Lukács István–Novák Ferenc–Nagy László (1985): Mesterszakácsok receptkönyve - az 1980-as években egységesedő gombás-tejfölös képlet (kötészeti és bibliográfiai adatok)
  • Magyar Konyha Online (2022): a fogás vendéglátásbeli térnyerése, séfek gyakorlata.
  • Dívány (2019): a „betyárleves” kései felbukkanásáról és idegenforgalmi narratíváiról szóló háttér
  • Gundel (hivatalos oldal): a „bakonyi” stílus értelmezése (gomba-fókusz, tejföl)

Recept és fotók: Hering András / @andrishering

