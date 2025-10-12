Bakonyi betyárleves - klasszikus, háziasan
Hozzávalók
-
60 dkg marhalábszár (vagy vaddisznóhús, esetleg sertéslapocka)
-
30 dkg vargánya gomba (vargánya, rókagomba, tinóru - nem csiperke)
-
15 dkg füstölt szalonna
-
2 nagy db vöröshagyma
-
1 fej fokhagyma
-
1 ek fűszerpaprika (édesnemes pirospaprika)
-
1 db hegyes erős paprika (opcionális)
-
1 közepes db paradicsom
-
1 közepes db zöldpaprika
-
1 teáskanál majoranna
-
1 teáskanál őrölt fűszerkömény
-
2 db babérlevél
-
1 kis db sárgarépa (opcionális)
-
1 kis db fehérrépa (opcionális)
-
1 közepes db burgonya (opcionális)
-
1 ek finomliszt
-
2 dl tejföl
-
1.5 l alaplé (vagy víz)
-
só ízlés szerint
-
fekete bors ízlés szerint
-
1 csokor petrezselyem
- 8% Fehérje
- 6% Szénhidrát
- 8% Zsír
-
100g marhalábszár128 kcal
-
50g vargánya gomba11 kcal
-
25g füstölt szalonna164 kcal
-
57g vöröshagyma21 kcal
-
10g fokhagyma13 kcal
-
2 kcal
-
2 kcal
-
17g paradicsom3 kcal
-
17g zöldpaprika3 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
7g sárgarépa2 kcal
-
10g fehérrépa6 kcal
-
17g burgonya10 kcal
-
3g finomliszt9 kcal
-
33g tejföl66 kcal
-
250g alaplé18 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
8g petrezselyem3 kcal
- 78% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
β-karotin
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 28.2 g
Zsír
-
Összesen 28.3 g
-
Telített zsírsav 11 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 12 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 3 g
-
Koleszterin 81 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1445 g
-
Cink 8 mg
-
Szelén 26 mg
-
Kálcium 107 mg
-
Vas 4 mg
-
Magnézium 46 mg
-
Foszfor 355 mg
-
Nátrium 898 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 19.6 g
-
Cukor 6 mg
-
Élelmi rost 4 mg
Víz
-
Összesen 263.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 150 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 4 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 42 mg
-
D vitamin: 3 micro
-
K vitamin: 130 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 9 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 56 micro
-
Kolin: 26 mg
-
Retinol - A vitamin: 41 micro
-
α-karotin 233 micro
-
β-karotin 1171 micro
-
β-crypt 43 micro
-
Likopin 429 micro
-
Lut-zea 632 micro
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
β-karotin
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 4.6 g
Zsír
-
Összesen 4.6 g
-
Telített zsírsav 2 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 13 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 236.4 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 4 mg
-
Kálcium 18 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 7 mg
-
Foszfor 58 mg
-
Nátrium 147 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 3.2 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 43.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 25 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 7 mg
-
D vitamin: 1 micro
-
K vitamin: 21 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 9 micro
-
Kolin: 4 mg
-
Retinol - A vitamin: 7 micro
-
α-karotin 38 micro
-
β-karotin 192 micro
-
β-crypt 7 micro
-
Likopin 70 micro
-
Lut-zea 103 micro
Elkészítés
- A szalonnát apró kockákra vágjuk, egy nagy lábasban kiolvasztjuk a zsírját. A pörcöt félretesszük.
- A felaprított hagymát a kisült zsíron üvegesre pirítjuk. Lehúzzuk a tűzről, hozzáadjuk a pirospaprikát, majd azonnal beleforgatjuk a felkockázott húst.
- Sózzuk, borsozzuk, hozzáadjuk a zúzott fokhagymát, köményt, majoránnát, babérlevelet, a felaprított csípős paprikát és paradicsomot, majd felöntjük annyi alaplével, hogy ellepje.
- Lefedve, lassú tűzön kb. 1 órán át főzzük, amíg a hús majdnem puha.
- Közben a zöldségeket (répa, fehérrépa, burgonya) megtisztítjuk és feldaraboljuk, a gombát felszeleteljük. Amikor a hús már omlós, mindet hozzáadjuk a leveshez. Ha szükséges, pótoljuk az elfőtt alaplevet/vizet.
- További 20–25 percig főzzük, míg minden megpuhul, és a lé szépen besűrűsödik.
- A tejfölt és a lisztet simára keverjük, majd kevés forró levessel hőkiegyenlítjük, és visszaöntjük a fazékba. 5 percig még gyöngyöztetjük.
- Petrezselyemmel és a félretett pörcökkel tálaljuk, friss kenyérrel.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 30 p
- Főzés ideje: 90 p
- Főzés módja: bográcsos
Ha egy igazi, tartalmas, magyaros levesre vágysz, ami egyszerre füstös, paprikás és selymes, a bakonyi betyárleves tökéletes választás. A Bakony erdeiből indult útnak, ma pedig minden hazai konyha egyik kedvence. Laktató, házias és tele van ízzel, igazi betyáros klasszikus, amiből a család biztosan repetát kér.
A bakonyi betyárlevesről könnyű azt hinni, hogy 19. századi betyárok bográcsából került a tányérunkba. A források szerint azonban a ma ismert, gombás-tejfölös, sűrített verzió a 20. század második felének vendéglős konyháiban szilárdult meg. A „bakonyi” stílus a gomba és a tejföl házassága, miközben a „betyár” inkább hangulati díszlet. Alább a történet időrendben, bizonyítékokkal.
A mítosz
Sokáig tartotta magát a legenda, hogy a bakonyi betyárleves a 19. századi bujdosó betyárok bográcsaiból származik, ahol a marhahúst és a gombát tejföllel sűrítették. A valóság azonban jóval prózaibb: a „betyárleves” név csak az 1950-es évek végén bukkan fel szakácskönyvben, és még akkor sem hasonlított a ma ismert fogásra.
Az 1958-as A magyaros konyha című Venesz József-féle gyűjteményben például a „bakonyi betyárleves” egy tiszta, húsos-tésztás leves volt, amiben sem tejföl, sem gomba nem szerepelt.
A vendéglős valóság
A ma ismert, sűrű, paprikás, gombás-tejfölös verzió a nyolcvanas évek vendéglátós receptjeiben kristályosodott ki. A Mesterszakácsok receptkönyve (1985) már úgy írja le, ahogy ma ismerjük: szalonnás pörköltalap, hús, gomba, tejföl, habarással sűrítve.
Ez a korszak a magyar vendéglátás „aranykora” volt: a séfek célja az volt, hogy a „magyaros” konyhát egységesítsék és exportálhatóvá tegyék. Így lett a bakonyi betyárleves a vidéki csárdák és szállodai éttermek elmaradhatatlan fogása, amelyet a turisták is azonnal „igazi magyar levesként” ismertek meg.
Mit jelent valójában a „bakonyi mód”?
A „bakonyi” kifejezés nem egy konkrét receptet, hanem egy stílust jelöl: gombával és tejföllel készített, paprikás ragukat és mártásokat. A név a Bakony erdős vidékeire utal, ahol bőséggel terem a gomba. Innen terjedt át a vendéglős konyhára, majd más húsételekre is (pl. bakonyi sertésszelet, bakonyi csirke).
A bakonyi betyárleves tehát ennek a stílusnak a levesesített változata: kiadós, fűszeres, de selymes tejfölös befejezéssel.
Betyárhangulat, nem betyárkonyha
Bár a név a betyárromantikát idézi (Sobri Jóska, a Bakony legendás figurája valóban inspirálta a gasztronómiát is), nincs adat arra, hogy a 19. századi betyárok ilyen levest főztek volna. A „betyár” szó inkább hangulati címke, amellyel a fogás népies, robusztus és férfias karakterét hangsúlyozták. A valóságban a recept inkább a 20. századi vendéglők kreatív találmánya, mintsem népi örökség.
A mai klasszikus recept alapjai
A legtöbb forrás egyetért abban, hogy az „igazi” bakonyi betyárleves:
- szalonnás-hagymás pörköltalappal indul
- marha vagy sertéshúsból, néha vadból készül
- gombával, paprikával, paradicsommal gazdagítják
- tejfölös habarással sűrítik, végül friss petrezselyemmel tálalják
A végeredmény egy sűrű, füstös, paprikás leves, ami egyszerre házias és karakteres, a magyar konyha egyik legnépszerűbb exportétele.
A bakonyi betyárleves tehát nem népi étel, hanem egy kanonizált vendéglős klasszikus, amely a bakonyi gombás hagyományt, a tejfölös magyaros ízeket és a 20. századi vendéglátás kreativitását ötvözi.
Ha ma egy jó betyárlevest főzünk, valójában a Bakony és a Gundel-hagyomány találkozását tálaljuk, és ettől lesz igazán magyar.
Tipp a tálaláshoz:
Felhasznált források:
- Food&Wine (2019): részletes összevetés az 1958-as Venesz- és az 1985-ös leírásokról, a stílus alakulásáról
- Venesz József (1958): A magyaros konyha – a „bakonyi betyárleves” korai, húsleves-jellegű változata (digitalizált részletek)
- Lukács István–Novák Ferenc–Nagy László (1985): Mesterszakácsok receptkönyve - az 1980-as években egységesedő gombás-tejfölös képlet (kötészeti és bibliográfiai adatok)
- Magyar Konyha Online (2022): a fogás vendéglátásbeli térnyerése, séfek gyakorlata.
- Dívány (2019): a „betyárleves” kései felbukkanásáról és idegenforgalmi narratíváiról szóló háttér
- Gundel (hivatalos oldal): a „bakonyi” stílus értelmezése (gomba-fókusz, tejföl)
Recept és fotók: Hering András / @andrishering