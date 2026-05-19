Otthon

2026.05.19.

Az alváspszichológus szerint semmi értelme nincs a hajnali kelésnek

Nosalty profilképe Nosalty

Alfredo Rodríguez alváspszichológus szerint önáltatás az, ha azt gondoljuk, hogy a korai kelés miatt mi sokkal produktívabbak leszünk.

A korai kelésnek, pláne, ha nem társul elegendő mennyiségű és minőségű alvással, több negatívuma van, mint amennyi haszna. Az alváspszichológus fejti ki ezzel kapcsolatos gondolatait.

Fejét fogó nő az ágyban
Az alváspszichológus szerint semmi értelme nincs a hajnali kelésnek

A hajnali kelésről alkotott téves elképzelés

Elterjedt az a nézet, hogy a korai kelés egyet jelent a produktívabb nappal, hiszen ezzel úgymond nyerünk egy pár órát, miközben mások még alszanak.

Ez a szokás azonban jelentősen ronthatja a teljesítményt és az érzelmi szabályozást.

Az emberek nagy része nincs tisztában azzal, hogy az alváshiány a napi feladatainkra, köztük a munka elvégzésére is hatással van. Sok helyen elvárássá is vált, hogy minél többet teljesítsünk, minél többet bírjunk, azonban ez nem összeegyeztethető egy hajnalban kelő ember életével.

Alvó nő
Ez a szokás azonban jelentősen ronthatja a teljesítményt és az érzelmi szabályozást

Nem leszünk feltétlen produktívabbak, csak mert hajnalban kelünk

Attól még, hogy órákat nyerünk a hajnali keléssel, egyáltalán nem biztos, hogy valóban produktívabbak is leszünk másoknál. Bár azt az érzetet adja, mintha mi irányítanánk a napunkat, biológiai szempontból nem sok értelme van a hajnali a kelésnek.

Ahogy a szakértő fogalmaz:

Olyan, mintha eladnánk az autónkat, hogy benzint vegyünk.

A pihentető és megfelelő mennyiségű alvás növeli a teljesítményt, támogatja a jobb döntések meghozatalát, emellett az egészséget is.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

rakott karfiol

Rakott karfiol háziasan

Vannak olyan ételek, amiket az ember 3-4 napig is szívesen elfogyaszt és az idő nem ront az ízükön, sőt még jót is tesz nekik. Pont ilyen fogások a zöldséges rakottasok. A nagyadag ...

reform süti

Ropogós magvas csokis szelet

Én mindig tartok itthon különböző magvakat, amik egészségesek mint tudjuk. Ebből született ez a ropogós csokis finomság. Hamar kedvenc lett, mert nem lehet betelni vele, egy szelet után ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Dobostorta
Befőzés

Nosalty-kvíz – Felismered az alábbi 9 retró magyar sütit rajzok...

Mindannyian ismerjük a klasszikus magyar édességeket, de vajon meg tudjuk őket nevezni, ha rajz formájában jelennek meg? Képzeld el, hogy a piskótatekercs, a mignon vagy a dobostorta színes ceruzával van megrajzolva! Ha szereted a retró sütiket, és kíváncsi vagy, mennyire vagy otthon a magyar cukrászművészetben, teszteld magad!

Még több cikk

Top Receptek

bodzaszorp-egyszeruen
szörp

Bodzaszörp egyszerűen

Egy nagyon kedves, régi családi barátunktól kaptuk ezt a receptet sok-sok évvel ezelőtt, mikor még egészen kisgyerek voltam - azóta pedig csak így készítettük, és nem is kóstoltam még ...

hazias-rakott-karfiol
rakott karfiol

Rakott karfiol háziasan

Vannak olyan ételek, amiket az ember 3-4 napig is szívesen elfogyaszt és az idő nem ront az ízükön, sőt még jót is tesz nekik. Pont ilyen fogások a zöldséges rakottasok. A nagyadag ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept