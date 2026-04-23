Piskótatekercs sárgabaracklekvárral
Hozzávalók
-
6 db tojás
-
6 púpozott ek cukor (kb. 150g)
-
1 csomag vaníliás cukor
-
6 csapott ek rétesliszt (kb. 100g)
-
1 tk szódabikarbóna (vagy sütőpor)
-
1 csipet só
-
35 dkg sárgabaracklekvár
-
1 ek porcukor
- 6% Fehérje
- 51% Szénhidrát
- 3% Zsír
-
330g tojás415 kcal
-
120g cukor464 kcal
-
10g vaníliás cukor39 kcal
-
60g rétesliszt218 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
350g sárgabaracklekvár973 kcal
-
7g porcukor27 kcal
- 6% Fehérje
- 51% Szénhidrát
- 3% Zsír
-
37.5g tojás47 kcal
-
13.7g cukor53 kcal
-
1.1g vaníliás cukor4 kcal
-
6.8g rétesliszt25 kcal
-
0.2g szódabikarbóna0 kcal
-
0 kcal
-
39.8g sárgabaracklekvár111 kcal
-
0.8g porcukor3 kcal
- 6% Fehérje
- 51% Szénhidrát
- 3% Zsír
- 41% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 3.7 g
Zsír
-
Összesen 2.4 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 90 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 184.7 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 10 mg
-
Kálcium 20 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 5 mg
-
Foszfor 59 mg
-
Nátrium 90 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 35.5 g
-
Cukor 26 mg
-
Élelmi rost 0 mg
Víz
-
Összesen 27.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 39 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 3 mg
-
D vitamin: 20 micro
-
K vitamin: 0 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 16 micro
-
Kolin: 75 mg
-
Retinol - A vitamin: 39 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 0 micro
-
β-crypt 2 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 123 micro
Fehérje
-
Összesen 44 g
Zsír
-
Összesen 28.5 g
-
Telített zsírsav 9 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 11 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 6 g
-
Koleszterin 1080 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 2216 g
-
Cink 4 mg
-
Szelén 117 mg
-
Kálcium 243 mg
-
Vas 8 mg
-
Magnézium 62 mg
-
Foszfor 706 mg
-
Nátrium 1074 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 425.9 g
-
Cukor 308 mg
-
Élelmi rost 5 mg
Víz
-
Összesen 335 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 465 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 3 micro
-
E vitamin: 4 mg
-
C vitamin: 31 mg
-
D vitamin: 238 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 2 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 191 micro
-
Kolin: 895 mg
-
Retinol - A vitamin: 465 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 0 micro
-
β-crypt 26 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 1472 micro
Fehérje
-
Összesen 5 g
Zsír
-
Összesen 3.2 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 123 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 252.1 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 13 mg
-
Kálcium 28 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 7 mg
-
Foszfor 80 mg
-
Nátrium 122 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 48.4 g
-
Cukor 35 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 38.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 53 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 4 mg
-
D vitamin: 27 micro
-
K vitamin: 0 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 22 micro
-
Kolin: 102 mg
-
Retinol - A vitamin: 53 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 0 micro
-
β-crypt 3 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 167 micro
Elkészítés
- A tojások sárgáját a cukorral és a vaníliás cukorral habos világos sárgára kikeverjük. A lisztet összeforgatjuk a szódabikarbónával, majd hozzákeverjük a tojássárgájához.
- A tojásfehérjéket egy csipet sóval kemény habbá verjük, majd a habot több adagban, óvatos, nagy mozdulatokkal a lisztes elegyhez forgatjuk.
- Egy nagy gáztepsibe sütőpapírt teszünk, és ráborítjuk a tésztát. Gumis spatulával ügyesen elegyengetjük a tetejét, hogy amennyire lehet, egyenletes legyen.
- 180°C-ra előmelegített sütőbe tesszük, és nagyjából 15 perc alatt készre sütjük. Tűpróbával ellenőrizzük.
- A kész piskótát egy tiszta konyharuhára borítjuk. A felső oldaláról lehúzzuk a sütőpapírt, és bőségesen megkenjük baracklekvárral.
- A piskótát ezután relatíve szorosan feltekerjük, és feltekert állapotban a konyharuhába is beleforgatva hagyjuk teljesen kihűlni.
- A piskótatekercs tetejét megszórjuk porcukorral, majd recés késsel felszeleteljük.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 20 p
- Sütés ideje: 15 p
- Sütés hőfoka: 180 °C
Az egyik legklasszikusabb édességünk a lekváros piskótatekercs, aminek sokszor azok sem tudnak ellenállni, akik amúgy kerülik az édességeket. És hát hogyan is lehetne, annyira tökéletes arányú édességről van szó! A legjobb, ha házi lekvárt tudunk beletölteni, de ez a piskótarecept olyan megbízható, hogy bármilyen más töltelékkel is pazarul működik. A titok emellett abban rejlik, hogy tényleg még melegen tekerjük fel! A kész roládot aztán bőségesen vonjuk be puha porcukorréteggel, ami majd minden egyes falatnál fehér ceruzabajuszt képez a szánk felett.