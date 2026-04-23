Piskótatekercs sárgabaracklekvárral

Az egyik legklasszikusabb édességünk a lekváros piskótatekercs, aminek sokszor azok sem tudnak ellenállni, akik amúgy kerülik az édességeket. És hát hogyan is lehetne, annyira tökéletes arányú édességről van szó! A legjobb, ha házi lekvárt tudunk beletölteni, de ez a piskótarecept olyan megbízható, hogy bármilyen más töltelékkel is pazarul működik. A titok emellett abban rejlik, hogy tényleg még melegen tekerjük fel! A kész roládot aztán bőségesen vonjuk be puha porcukorréteggel, ami majd minden egyes falatnál fehér ceruzabajuszt képez a szánk felett.