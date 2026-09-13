Heti Menü: reggeli szendvicskrémek, krumplis/húsos rakottasok és muffinok hete

Ne aggódjatok, ezen a héten sem maradtok receptek nelkül, hétfőtől vasárnapig jóllakatunk titeket... legalábbis inspirációval. Érkezik a répatortás, vakondtúrás, nutellás, túrós, sütőtökös muffin, de burgonyagratinnel, francia lecsóval, cheddaros zöldséges rakottassal, cukkinilasagnéval is kedveskedünk nektek. Ami pedig a reggelinek való szendvicskrémeket illeti: avokádókrém, babhummusz, tojáskrém, fetakrém, és persze padlizsánkrém is készül konyhánkban - tartsatok velünk!

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Kakaóscsiga-muffin - recept a képre katintva nyílik Nosalty

Íme, következnek aktuális heti menünk receptjei szendvicskencékkel, rakottasokkal és édes illetve sós muffinokkal!

5 szarvashiba, ami kiszárítja a rakottas ételed