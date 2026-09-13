Heti Menü: reggeli szendvicskrémek, krumplis/húsos rakottasok és muffinok hete

Ne aggódjatok, ezen a héten sem maradtok receptek nelkül, hétfőtől vasárnapig jóllakatunk titeket... legalábbis inspirációval. Érkezik a répatortás, vakondtúrás, nutellás, túrós, sütőtökös muffin, de burgonyagratinnel, francia lecsóval, cheddaros zöldséges rakottassal, cukkinilasagnéval is kedveskedünk nektek. Ami pedig a reggelinek való szendvicskrémeket illeti: avokádókrém, babhummusz, tojáskrém, fetakrém, és persze padlizsánkrém is készül konyhánkban - tartsatok velünk!
Még több muffinreceptet itt találtok!
Íme, következnek aktuális heti menünk receptjei szendvicskencékkel, rakottasokkal és édes illetve sós muffinokkal!
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Reggeli
Padlizsánkrém egyszerűenadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű115Kalória2gFehérje12.1gSzénhidrát7.7gZsír
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Főétel
Rakott karfiol háziasanadagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes441Kalória22.3gFehérje34.7gSzénhidrát23.6gZsír
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Desszert
Újragondolt vakondtúrás muffinadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű811Kalória13.4gFehérje56.9gSzénhidrát61.5gZsír
vasárnap
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Reggeli
BabhummuszadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű376Kalória20.1gFehérje50.5gSzénhidrát11.9gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes237Kalória7.2gFehérje37gSzénhidrát9.7gZsír
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Nassolnivaló
Sajtos muffinadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű506Kalória14.9gFehérje48.1gSzénhidrát27.8gZsír
hétfő
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Reggeli
Avokádókrém ahogy helena készítiadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű158Kalória2.2gFehérje8.3gSzénhidrát14.2gZsír
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Főétel
Olaszos rakott burgonyaadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű333Kalória21.8gFehérje21.7gSzénhidrát17gZsír
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Desszert
Sütőtökös muffinadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű518Kalória7.5gFehérje72.4gSzénhidrát22.7gZsír
kedd
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű224Kalória6.9gFehérje2.7gSzénhidrát20.2gZsír
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű397Kalória14.8gFehérje36.3gSzénhidrát22.7gZsír
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Desszert
Vegán nutellás muffinadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű798Kalória9.5gFehérje98.2gSzénhidrát40.9gZsír
szerda
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Reggeli
Zakuszka ErdélybőladagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes348Kalória4.6gFehérje29.5gSzénhidrát25.9gZsír
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes750Kalória43.3gFehérje51.6gSzénhidrát38.3gZsír
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Nassolnivaló
Focaccia-muffinadagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes300Kalória7.3gFehérje53.5gSzénhidrát6.1gZsír
csütörtök
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Reggeli
KöleskörözöttadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű126Kalória1.1gFehérje7.2gSzénhidrát10.5gZsír
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Főétel
CukkinilasagneadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű700Kalória52.1gFehérje19.2gSzénhidrát44.4gZsír
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Desszert
Túrós muffinadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű275Kalória7.4gFehérje30.5gSzénhidrát13.6gZsír
péntek
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű295Kalória10.2gFehérje27.7gSzénhidrát16.1gZsír
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Főétel
Cacio e pepe burgonyagratinadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű477Kalória15.2gFehérje56.6gSzénhidrát21gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű519Kalória7.5gFehérje43.9gSzénhidrát35.4gZsír
szombat
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