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2026.09.11.

Nosalty Mit főzzek hétvégén? Gazdag levesek, amikben megáll a kanál és a legfinomabbra töltött palacsinták receptjei

Macsuga Viktória profilképe Macsuga Viktória

Nagyon laktató, gazdag fogások a hűsebb időre. Lesz itt palócleves, raguleves és klasszikus óvári is. A diós és túrós palacsintákról nem is beszélve!

Komfortos ételek hétvégéje kövezkezik:

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