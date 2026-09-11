Nosalty Mit főzzek hétvégén? Gazdag levesek, amikben megáll a kanál és a legfinomabbra töltött palacsinták receptjei

Komfortos ételek hétvégéje kövezkezik:
SZOMBAT
Főétel
Tökgaluska pirított gombával
Desszert
Az ellenállhatatlan zserbópalacsinta
VASÁRNAP
Nagyon laktató, gazdag fogások a hűsebb időre. Lesz itt palócleves, raguleves és klasszikus óvári is. A diós és túrós palacsintákról nem is beszélve!
Komfortos ételek hétvégéje kövezkezik:
SZOMBAT
VASÁRNAP
Nekem most ez lett a kedvenc diétás sütim, már többféle gyümölccsel elkészítettem. Készülhet fehérlisztből is, de akkor hagyjuk ki belőle a joghurtot, mert az kevesebb folyadékot ...
Én kikészítettem a konyhapultra a piskóta massza kimért hozzávalóit kettéosztva és a kókuszos krém szintén kimért hozzávalóit. Előbb a kakaós piskótát készítettem el. Amíg a ...
A karácsonyfa kekszsütim és a Valentin-napi epres kekszsütim alapján készült ez a desszert. Menet közben alakult, mert elfogyott itthonról a kakaópor, és a liofilizált áfonyát nem ...
Ahogy telnek az évek, egyre fontosabbá válik, hogy ne csak mozogjunk, hanem arra is figyeljünk, hogyan mozog a testünk. A rendszeres nyújtás ebben meglepően sokat segíthet: oldhatja a merevségérzetet, támogathatja a mozgástartomány megőrzését, és könnyebbé teheti a mindennapi mozdulatokat.Nosalty
Az ETELE Cinema különleges gasztroestjén Pallag Dávid Bourdain ihlette vacsorájával hangolódtunk a Tony – Egy séf születése premier előtti vetítésére.Nosalty
Új szabályok léptek életbe a REpont-automatákat működtető üzleteknél: a MOHU 2026. szeptember 1-jétől átalakította az elszámolás rendszerét. A változás a vásárlókat közvetlenül nem érinti, a boltoknak azonban jelentős különbséget jelenthet.Nosalty
2026. október végén ismét visszaállítjuk az órákat. Mutatjuk a pontos dátumot, és azt, hogyan hat az őszi időszámítás-váltás az alvásra és a bioritmusra.
A svédasztalos reggeli első pillantásra igazi terülj-terülj asztalkám: péksütemények, gyümölcsök, felvágottak és meleg ételek sorakoznak. Csakhogy a kínálat elrendezése sokszor egyáltalán nem véletlen, és könnyen mást választhatsz, mint amit eredetileg ennél.
Egyszerűségében nagyszerű főétel és feltét készül ma cukkinivel, tojással a főszerepben, a sütemény pedig a citrom és a piskóta szerencsés találkozása... a bendőnkben.
Nem feltétlenül kell hús a szaftos fasírthoz: erre kiváló példa az alábbi recept, amelyben tojás, zsemle és egy nagy csokor zöldfűszer alakul aranybarna és ízes pogácsákká. ...
Magyaros ízvilágú leveseink közül az egyik legnagyobb klasszikus a palócleves, amit a monda szerint először Gundel János készített el egy ünnepségre, ahol Mikszáth Kálmán is jelen ...
Nekem most ez lett a kedvenc diétás sütim, már többféle gyümölccsel elkészítettem. Készülhet fehérlisztből is, de akkor hagyjuk ki belőle a joghurtot, mert az kevesebb folyadékot ...