Otthon

2026.09.11.

Longevity: mit együnk és hogyan éljünk, ha sokáig szeretnénk – nem ágyhoz kötötten – élvezni az életet?

Brecz Judit profilképe Brecz Judit

Úton-útfélen szembejön velünk különféle életmódvideókban, podcastbeszélgetésekben a longevity kifejezés, de mi is az tulajdonképpen? És ha már tudjuk a választ, vajon hogyan lehet a gyakorlatban is hosszú, nem betegeskedésben eltöltött, vidám, aktív életünk?

A longevity, vagyis a hosszú és egészséges élet kutatása egyre nagyobb figyelmet kap, de nem egyetlen szuperélelmiszerről vagy csodamódszerről szól. A kutatások szerint az étkezés, a rendszeres mozgás, az alvás, a stresszkezelés és a társas kapcsolatok egyaránt szerepet játszhatnak abban, hogy ne csak tovább éljünk, hanem minél tovább egészségesek és aktívak maradjunk.

Nem csak a genetika dönt!

A hosszú életben a genetika is számít, de korántsem ez az egyetlen tényező. Szakértői becslések szerint az élettartam változatosságának körülbelül 25 százaléka vezethető vissza genetikai tényezőkre, a fennmaradó részben pedig jelentős szerepe lehet az életmódnak.

Mit jelent pontosan a longevity?

A longevity egyszerűen hosszú élettartamot jelent, a kifejezést azonban ma már jóval inkább a hosszú, egészséges és aktív élet kontextusában használják. Nem mindegy ugyanis, hogy valaki hány évig él, és az sem, hogy ebből hányat tölt jó fizikai és mentális állapotban.

Longevity: mit együnk és hogyan éljünk, ha sokáig szeretnénk egészségesek maradni?

Éppen ezért a longevity jelentése az egészségben eltöltött élettartam, vagyis azoknak az éveknek a száma, amikor még önállóak, fizikailag aktívak és szellemileg frissek vagyunk.

A longevity egyik alapja a növényi ételekben gazdag étrend

Az étkezés közvetlenül hat a szervezet sejtjeire, így hosszú távon az egészségünkre is. A tápanyagokban gazdag étrend energiát biztosít a szervezetnek, támogatja az immunrendszer működését, és olyan vitaminokat, ásványi anyagokat és növényi vegyületeket juttat a szervezetbe, amelyek segíthetnek a sejtek védelmében.

A mediterrán étrend, mint ideális étkezési minta

A hosszú élet szempontjából az egyik legtöbbet vizsgált táplálkozási minta a mediterrán étrend.

A hagyományos mediterrán étkezésben fontos szerepet kapnak a zöldségek, gyümölcsök, hüvelyesek, diófélék, teljes értékű gabonák, olívaolaj és más növényi olajok, valamint a halak és tengeri herkentyűk.

Kisebb mennyiségben tejtermékek, szárnyasok és húsok is szerepelhetnek benne.

Egy nagyobb kutatásban a mediterrán étrendhez leginkább ragaszkodó nők körében 23 százalékkal alacsonyabb volt a bármilyen okból bekövetkező halálozás kockázata azokhoz képest, akik a legkevésbé követték ezt az étrendet.

A longevity szempontjából nem szükséges teljesen vegetáriánussá válni!

Inkább arról van szó, hogy az étrendünk alapját minél gyakrabban alkossák minimálisan feldolgozott, növényi eredetű élelmiszerek, miközben a cukros, erősen feldolgozott és túlzottan zsíros ételeket érdemes visszaszorítani.

7 egyszerű táplálkozási szokás a hosszabb, egészségesebb életért

Kattints a képre a galériáért!

7 fotó

A longevity szempontjából a mozgás is kulcsfontosságú

A rendszeres testmozgás számos olyan folyamatot támogat a szervezetben, amelyek hosszú távon hozzájárulhatnak az egészség megőrzéséhez.

A rendszeres fizikai aktivitás összefügghet többek között a szív- és érrendszeri betegségek, a stroke és a 2-es típusú cukorbetegség alacsonyabb kockázatával. A mozgás ráadásul a hangulatra és az alvásminőségre is pozitív hatással lehet.

Nem feltétlenül kell edzőterembe járnunk ahhoz, hogy többet mozogjunk

A tempós séta, a kerékpározás, az úszás, a kertészkedés vagy akár az otthoni erősítő gyakorlatok is számítanak.

Általános ajánlásként a felnőtteknek legalább heti 150 perc közepes intenzitású vagy 75 perc intenzív mozgás javasolt, emellett pedig hetente legalább két alkalommal érdemes izomerősítő gyakorlatokat is végezni.

Nem csak az számít, mit eszünk: az alvás kulcskérdés

A megfelelő mennyiségű és minőségű alvás az egészség szinte minden területére hatással van. A tartós alváshiány összefügghet több krónikus betegség, többek között a szív- és érrendszeri problémák kockázatával, ezért a longevity szempontjából sem érdemes félvállról venni.

A legtöbb felnőtt számára éjszakánként 7–9 óra alvás az ajánlott mennyiség.

Ami ebben segíthet:

A stressz és a társas kapcsolatok sem mellékesek

A tartós stressz kedvezőtlenül hathat a szervezetre, ezért érdemes megtalálni azokat a módszereket, amelyek segítenek a feszültség kezelésében. Ilyen lehet:

A longevity szempontjából a mozgás is kulcsfontosságú

A társas kapcsolatok szintén összefüggésbe hozhatók a hosszabb élettartammal

Egy több tízezer embert vizsgáló kutatásban a gyakoribb társas aktivitás hosszabb túléléssel járt együtt.

A családdal, barátokkal vagy egy közösséggel töltött idő tehát nem pusztán kellemes program, hanem az életminőségünk szempontjából is jelentős lehet.

A megfelelő folyadékbevitelről se feledkezzünk meg

A hidratáltság fenntartása a szervezet számos alapvető működéséhez szükséges. Egy több mint 11 ezer felnőtt adatait vizsgáló kutatás szerint a megfelelően hidratált embereknél kevesebb krónikus egészségügyi probléma fordult elő, és hosszabb élettartammal is összefüggést találtak.

Mit igyunk?

A víz legyen az elsődleges folyadékforrás, de a cukrozatlan tea és a kávé is beleszámíthat a napi folyadékbevitelbe. A cukros üdítőket viszont érdemes minél ritkábban fogyasztani!

A dohányzás és az alkohol is számít

  • Dohányzás: az egyik legfontosabb elkerülhető egészségkárosító tényező, amely többek között a tüdő, a szív- és érrendszer, valamint a szájüreg egészségét is károsítja, és számos daganatos betegség kockázatát növeli.
  • Alkohol: a túlzott alkoholfogyasztás növeli többek között a májbetegségek, bizonyos daganatok és más egészségügyi problémák kockázatát. A longevity szempontjából ezért nem érdemes az alkoholnak egészségvédő szerepet tulajdonítani, de ideális akár teljesen elhagyni.
csoportos torna a földön
A stressz és a társas kapcsolatok sem mellékesek

A longevity nem egyetlen szuperélelmiszeren múlik

A hosszú, egészséges élet nem egyetlen alapanyagon, étrend-kiegészítőn vagy különleges életmódbeli trükkön múlik. Sokkal inkább azon, hogy éveken keresztül milyen szokásokat tudunk fenntarthatóan beépíteni a mindennapjainkba.

A zöldségekben, gyümölcsökben, hüvelyesekben, teljes értékű gabonákban, diófélékben és halakban gazdag étrend, a rendszeres mozgás, a megfelelő alvás, a stressz kezelése, a társas kapcsolatok ápolása és a dohányzás kerülése mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy ne csak hosszabb ideig éljünk, hanem minél tovább megőrizzük az életminőségünket is.

8 reggeli fogás, amitől hosszabb ideig élnek a kék zónák lakói

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

kókuszos süti

Kókuszos trikolor sütemény

Én kikészítettem a konyhapultra a piskóta massza kimért hozzávalóit kettéosztva és a kókuszos krém szintén kimért hozzávalóit. Előbb a kakaós piskótát készítettem el. Amíg a ...

kekszsüti

Áfonyás kekszsüti

A karácsonyfa kekszsütim és a Valentin-napi epres kekszsütim alapján készült ez a desszert. Menet közben alakult, mert elfogyott itthonról a kakaópor, és a liofilizált áfonyát nem ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

WC-papír
Otthon

Így kell helyesen feltenni a vécépapírt: nem mindegy, merre áll...

Te is azon vitázol otthon, hogy a vécépapír a fal felé vagy kifelé nézzen? A kérdés egyszerűnek tűnik, mégis régóta megosztja az embereket. A szakértői ajánlás szerint azonban van egy praktikusabb megoldás, és még egy 19. századi szabadalom is ezt támasztja alá. Mai Otthon Tippünkben eláruljuk, hogyan tedd fel helyesen!

Nosalty

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

az-eredeti-palocleves-receptje
palócleves

Az eredeti palócleves receptje

Magyaros ízvilágú leveseink közül az egyik legnagyobb klasszikus a palócleves, amit a monda szerint először Gundel János készített el egy ünnepségre, ahol Mikszáth Kálmán is jelen ...

egyszeru-tojasfasirt
vega fasírt

Egyszerű tojásfasírt

Nem feltétlenül kell hús a szaftos fasírthoz: erre kiváló példa az alábbi recept, amelyben tojás, zsemle és egy nagy csokor zöldfűszer alakul aranybarna és ízes pogácsákká. ...

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept