Új szabályok léptek életbe a REpont-automatákat működtető üzleteknél: a MOHU 2026. szeptember 1-jétől átalakította az elszámolás rendszerét. A változás a vásárlókat közvetlenül nem érinti, a boltoknak azonban jelentős különbséget jelenthet.

Az elmúlt hetekben felmerült, hogy a palackvisszaváltó automatáknál a továbbiakban ne legyen opció a készpénzes kifizetés. Ebből ugyan nem lett semmi, hiszen a kormány nem támogatta a MOHU elképzelését, azonban másféle változás életbe lépett, ami a boltokat illeti.

Változás a palackvisszaváltásnál: nem mindenki fogadja majd örömmel

Az eddigi, üzletméret alapján meghatározott díjazás helyett most egységes darabdíjat és a visszaváltott palackok számához igazodó havi átalányt alkalmaznak.

Egységes díj minden palack után

Az új rendszerben minden üzlet 3,5 forintot kap palackonként az automaták üzemeltetéséért és ürítéséért.

Ehhez havi átalány is társul:

50 ezer palack alatt: 100 ezer forint

100 ezer forint 50–75 ezer palack között: 200 ezer forint

200 ezer forint 75 ezer palack felett: 300 ezer forint

Az átalány üzletenként jár, függetlenül attól, hány automatát működtet az adott bolt. Ez elsősorban a nagyobb forgalmú üzleteknek kedvezhet.

Az új rendszerben minden üzlet 3,5 forintot kap palackonként az automaták üzemeltetéséért és ürítéséért

A kisebb boltok kerülhetnek nehezebb helyzetbe

A korábbi rendszerben a kisebb üzletek magasabb darabdíjat kaptak: a 200 négyzetméternél kisebb boltok palackonként 11,5, a közepes üzletek 7,5, míg a nagyáruházak 3,5 forinttal számolhattak.

Az egységes 3,5 forintos díj miatt ezért a kisebb forgalmú üzletek bevétele jelentősen csökkenhet. A kereskedelmi szervezetek korábban is jelezték, hogy a REpontok üzemeltetéséért kapott összeg egyes esetekben még az automaták tényleges költségeit sem fedezi.

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