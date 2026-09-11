Változás a palackvisszaváltásnál: nem mindenki fogadja majd örömmel

Az elmúlt hetekben felmerült, hogy a palackvisszaváltó automatáknál a továbbiakban ne legyen opció a készpénzes kifizetés. Ebből ugyan nem lett semmi, hiszen a kormány nem támogatta a MOHU elképzelését, azonban másféle változás életbe lépett, ami a boltokat illeti.
Az eddigi, üzletméret alapján meghatározott díjazás helyett most egységes darabdíjat és a visszaváltott palackok számához igazodó havi átalányt alkalmaznak.
Egységes díj minden palack után
Az új rendszerben minden üzlet 3,5 forintot kap palackonként az automaták üzemeltetéséért és ürítéséért.
Ehhez havi átalány is társul:
- 50 ezer palack alatt: 100 ezer forint
- 50–75 ezer palack között: 200 ezer forint
- 75 ezer palack felett: 300 ezer forint
Az átalány üzletenként jár, függetlenül attól, hány automatát működtet az adott bolt. Ez elsősorban a nagyobb forgalmú üzleteknek kedvezhet.
A kisebb boltok kerülhetnek nehezebb helyzetbe
A korábbi rendszerben a kisebb üzletek magasabb darabdíjat kaptak: a 200 négyzetméternél kisebb boltok palackonként 11,5, a közepes üzletek 7,5, míg a nagyáruházak 3,5 forinttal számolhattak.
Az egységes 3,5 forintos díj miatt ezért a kisebb forgalmú üzletek bevétele jelentősen csökkenhet. A kereskedelmi szervezetek korábban is jelezték, hogy a REpontok üzemeltetéséért kapott összeg egyes esetekben még az automaták tényleges költségeit sem fedezi.