Klasszikus linzer baracklekvárral
Hozzávalók
A linzerhez
-
300 g finomliszt
-
200 g vaj (hideg)
-
100 g porcukor
-
1 csomag vaníliás cukor
-
1 citromból nyert citromhéj
-
1 db tojássárgája
-
200 g sárgabaracklekvár ((vagy amit szeretünk))
-
1 kk só
-
6 ek porcukor (szóráshoz)
- 5% Fehérje
- 60% Szénhidrát
- 19% Zsír
A linzerhez
-
38g finomliszt137 kcal
-
25g vaj179 kcal
-
13g porcukor48 kcal
-
5 kcal
-
1g citromhéj0 kcal
-
3g tojássárgája8 kcal
-
70 kcal
-
1g só0 kcal
-
5g porcukor20 kcal
- 17% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
A vitamin (RAE):
Fehérje
-
Összesen 4.6 g
Zsír
-
Összesen 21.3 g
-
Telített zsírsav 13 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 6 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 81 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 315.3 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 15 mg
-
Kálcium 21 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 10 mg
-
Foszfor 61 mg
-
Nátrium 207 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 65.1 g
-
Cukor 31 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 18.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 181 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 3 mg
-
D vitamin: 5 micro
-
K vitamin: 2 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 17 micro
-
Kolin: 32 mg
-
Retinol - A vitamin: 177 micro
-
α-karotin 1 micro
-
β-karotin 42 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 34 micro
Fehérje
-
Összesen 36.7 g
Zsír
-
Összesen 170.6 g
-
Telített zsírsav 103 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 50 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 8 g
-
Koleszterin 647 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 2522.6 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 120 mg
-
Kálcium 169 mg
-
Vas 5 mg
-
Magnézium 80 mg
-
Foszfor 489 mg
-
Nátrium 1654 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 520.4 g
-
Cukor 250 mg
-
Élelmi rost 11 mg
Víz
-
Összesen 144.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 1444 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 6 mg
-
C vitamin: 25 mg
-
D vitamin: 44 micro
-
K vitamin: 15 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 4 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 136 micro
-
Kolin: 254 mg
-
Retinol - A vitamin: 1416 micro
-
α-karotin 8 micro
-
β-karotin 334 micro
-
β-crypt 9 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 274 micro
Fehérje
-
Összesen 4.2 g
Zsír
-
Összesen 19.3 g
-
Telített zsírsav 12 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 6 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 73 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 286 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 14 mg
-
Kálcium 19 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 9 mg
-
Foszfor 55 mg
-
Nátrium 188 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 59 g
-
Cukor 28 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 16.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 164 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 3 mg
-
D vitamin: 5 micro
-
K vitamin: 2 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 15 micro
-
Kolin: 29 mg
-
Retinol - A vitamin: 161 micro
-
α-karotin 1 micro
-
β-karotin 38 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 31 micro
Elkészítés
A linzerhez
- A tésztához egy keverőtálban összekeverjük a lisztet, sót és a porcukrot. Kockázzuk bele a hideg vajat (vagy le is reszelhetjük), és morzsoljuk össze. Mehet hozzá a tojássárgája, vaníliás cukor és citromhéj is, ezekkel együtt gyors mozdulatokkal dolgozzuk össze, majd formázzunk belőle egy lapos cipót, és csomagoljuk be folpackba. Hűtőben pihentessük 30-40 percet (de akár egy egész éjszakát is hagyhatjuk).
- A sütőt előmelegítjük 180 fokra. Addig a tésztát kivesszük a hűtőből, és hagyjuk kicsit állni szobahőmérsékleten.
- Lisztezett gyúródeszkán 2-3 mm vékonyra kinyújtjuk, majd a klasszikus virág alakú formával kiszúrjuk. Kb. 50-60 darab jön ki. Ne feledjük a virágok tetejét, azoknak habcsővel szúrjuk ki a közepüket.
- A linzervirágokat tegyük sütőpapíros tepsire, és 12-15 perc alatt világos színűre sütjük. Világos színűnek kell maradnia, így lesz szép a végeredmény. Mialatt kihűl, még úgyis "tovább sül", úgyhogy nem lesz semmiképp sem nyers.
- Miután teljesen kihűltek, az aljakra nyomunk egy kávéskanálnyi lekvárt (habzsákból a leggyorsabb és legegyszerűbb). A tetejüket porcukrozzuk le, majd illesszük össze a lekváros aljakkal. Akkor lesz igazán jó ha egy napot áll, így kelően összepuhul.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 120 p
- Sütés ideje: 15 p
- Sütés hőfoka: 180 °C
- Sütés módja: alul-felül sütés
- Tepsi mérete: 42x37
Az omlós tészta megfizethető, gyors az elkészítése és nagyon egyszerű. Roppantmód sokoldalú, változatosan megtölthető, felhasználható, a végeredmény pedig egy istenei teasütemény, amit biztosan mindenki szeret valamilyen formában.
A linzer az adventi időszak egyik legkedvesebb, viszonylag egyszerű, ámde pepecselős aprósüteménye. Ennek ellenére minden fáradtságot megér az apró kekszek lekvárral kenegetése, és egymásra illesztése, ami porcukorral meghintve nyeri el végső formáját. Persze az év bármely időszakában el lehet készíteni, mert kávé/ tea mellé is remek, illetve vendégvárónak sem utolsó. Hozzávalóinak sora belátható, így nem kell nagybevásárlást csapni ahhoz, hogy egy hétvégi délután elkészítsük, sőt, több mint valószínű, hogy minden ott lapul a konyhában ahhoz, hogy összeállítsunk egy alaptésztát. Házi lekvárral megtöltve az igazi, főleg, ha volt miből a nyáron befőzni, de egy-egy jó minőségű lekvárral megkenve is pazar végeredményt kaphatunk.
Eredete egy osztrák városhoz, Linzhez köthető (innen a neve is), és a vajnak hála nagyon omlós teasüteményként tartjuk számon. Alapvetően a vaj mellett lisztre, tojásra és cukorra van még szükség összeállításához, de a gazdagabb ízért a liszt egy részét helyettesíthetjük darált dióval, mandulával, akár mogyoróval is.
A linzer jól záródó dobozban sokáig eláll, sőt, egy napnyi pihentetés még előnyére is válik.
Általában kör alakú kiszúróval kell szaggatni a nyers tésztát, azonban csak a kreatívitásunk és eszközeink szabnak határt annak, milyen formával dolgozunk, hiszen lehet csillag, virág, szív, hópehely, de bármilyen más alakzatú is.
Tipp:
Ennek a receptnek az alapja egy omlós tészta, aminél nagyon fontosak az arányok, jelen esetben 3 : 2 : 1. Miszerint, egy adagba 3 rész liszt, 2 rész zsiradék (ami lehet vaj, zsír vagy margarin) és 1 rész cukor kerül. Továbbá szükséges hozzá egy tojássárgája, amitől szebb lesz a massza színe. Jobb lesz az íze és az állaga is (300 g liszt / 1 tojássárgája). A fehérjét ne tegyük bele, mert sütés után megkeményedik a tészta. (Viszont tegyük el habcsókhoz, vagy más süteményhez.) Ízlés szerint reszelhetünk hozzá citromot vagy más citrusokat. Adhatunk hozzá vaníliás cukrot vagy aromát. Gazdagíthatjuk még darált dióval, mandulával, kakaóporral, fahéjjal vagy egyéb fűszerekkel.