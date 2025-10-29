r
Klasszikus linzer baracklekvárral

Klasszikus linzer baracklekvárral
Gerzsenyi Flóra
Klasszikus linzer baracklekvárral
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

A linzerhez

467
Kalória
4.6g
Fehérje
65.1g
Szénhidrát
21.3g
Zsír
18.1g
Víz
80.9g
Koleszterin
1.4g
Élelmi rost
31.2g
Cukor
  • 5% Fehérje
  • 60% Szénhidrát
  • 19% Zsír

Fehérje

  • Összesen
    36.7 g

Zsír

  • Összesen
    170.6 g
  • Telített zsírsav
    103 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    50 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    8 g
  • Koleszterin
    647 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    2522.6 g
  • Cink
    3 mg
  • Szelén
    120 mg
  • Kálcium
    169 mg
  • Vas
    5 mg
  • Magnézium
    80 mg
  • Foszfor
    489 mg
  • Nátrium
    1654 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    2 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    520.4 g
  • Cukor
    250 mg
  • Élelmi rost
    11 mg

Víz

  • Összesen
    144.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    1444 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    6 mg
  • C vitamin:
    25 mg
  • D vitamin:
    44 micro
  • K vitamin:
    15 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    4 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    136 micro
  • Kolin:
    254 mg
  • Retinol - A vitamin:
    1416 micro
  • α-karotin
    8 micro
  • β-karotin
    334 micro
  • β-crypt
    9 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    274 micro
Összesen 3738 kcal
  • 5% Fehérje
  • 60% Szénhidrát
  • 19% Zsír
  • 17% Víz

Fehérje

  • Összesen
    4.2 g

Zsír

  • Összesen
    19.3 g
  • Telített zsírsav
    12 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    6 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    73 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    286 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    14 mg
  • Kálcium
    19 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    9 mg
  • Foszfor
    55 mg
  • Nátrium
    188 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    59 g
  • Cukor
    28 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    16.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    164 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    3 mg
  • D vitamin:
    5 micro
  • K vitamin:
    2 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    15 micro
  • Kolin:
    29 mg
  • Retinol - A vitamin:
    161 micro
  • α-karotin
    1 micro
  • β-karotin
    38 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    31 micro
Összesen 423 kcal

Elkészítés

A linzerhez

  1. A tésztához egy keverőtálban összekeverjük a lisztet, sót és a porcukrot. Kockázzuk bele a hideg vajat (vagy le is reszelhetjük), és morzsoljuk össze. Mehet hozzá a tojássárgája, vaníliás cukor és citromhéj is, ezekkel együtt gyors mozdulatokkal dolgozzuk össze, majd formázzunk belőle egy lapos cipót, és csomagoljuk be folpackba. Hűtőben pihentessük 30-40 percet (de akár egy egész éjszakát is hagyhatjuk).
  2. A sütőt előmelegítjük 180 fokra. Addig a tésztát kivesszük a hűtőből, és hagyjuk kicsit állni szobahőmérsékleten.
  3. Lisztezett gyúródeszkán 2-3 mm vékonyra kinyújtjuk, majd a klasszikus virág alakú formával kiszúrjuk. Kb. 50-60 darab jön ki. Ne feledjük a virágok tetejét, azoknak habcsővel szúrjuk ki a közepüket.
  4. A linzervirágokat tegyük sütőpapíros tepsire, és 12-15 perc alatt világos színűre sütjük. Világos színűnek kell maradnia, így lesz szép a végeredmény. Mialatt kihűl, még úgyis "tovább sül", úgyhogy nem lesz semmiképp sem nyers.
  5. Miután teljesen kihűltek, az aljakra nyomunk egy kávéskanálnyi lekvárt (habzsákból a leggyorsabb és legegyszerűbb). A tetejüket porcukrozzuk le, majd illesszük össze a lekváros aljakkal. Akkor lesz igazán jó ha egy napot áll, így kelően összepuhul.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 120 p
  • Sütés ideje: 15 p
  • Sütés hőfoka: 180 °C
  • Sütés módja: alul-felül sütés
  • Tepsi mérete: 42x37
Az omlós tészta megfizethető, gyors az elkészítése és nagyon egyszerű. Roppantmód sokoldalú, változatosan megtölthető, felhasználható, a végeredmény pedig egy istenei teasütemény, amit biztosan mindenki szeret valamilyen formában.

Klasszikus linzer baracklekvárral
Nemcsak az adventi időszakban szeretjük, hanem az év bármely időszakában

A linzer az adventi időszak egyik legkedvesebb, viszonylag egyszerű, ámde pepecselős aprósüteménye. Ennek ellenére minden fáradtságot megér az apró kekszek lekvárral kenegetése, és egymásra illesztése, ami porcukorral meghintve nyeri el végső formáját. Persze az év bármely időszakában el lehet készíteni, mert kávé/ tea mellé is remek, illetve vendégvárónak sem utolsó. Hozzávalóinak sora belátható, így nem kell nagybevásárlást csapni ahhoz, hogy egy hétvégi délután elkészítsük, sőt, több mint valószínű, hogy minden ott lapul a konyhában ahhoz, hogy összeállítsunk egy alaptésztát. Házi lekvárral megtöltve az igazi, főleg, ha volt miből a nyáron befőzni, de egy-egy jó minőségű lekvárral megkenve is pazar végeredményt kaphatunk.

Klasszikus linzer baracklekvárral
Bármilyen formával készíthetünk linzert

Eredete egy osztrák városhoz, Linzhez köthető (innen a neve is), és a vajnak hála nagyon omlós teasüteményként tartjuk számon. Alapvetően a vaj mellett lisztre, tojásra és cukorra van még szükség összeállításához, de a gazdagabb ízért a liszt egy részét helyettesíthetjük darált dióval, mandulával, akár mogyoróval is.

A linzer jól záródó dobozban sokáig eláll, sőt, egy napnyi pihentetés még előnyére is válik.

Általában kör alakú kiszúróval kell szaggatni a nyers tésztát, azonban csak a kreatívitásunk és eszközeink szabnak határt annak, milyen formával dolgozunk, hiszen lehet csillag, virág, szív, hópehely, de bármilyen más alakzatú is.

Tipp:

Mentesen is elkészítheted, hiszen glutén- tej- és tojásmentes verziója is létezik.
Klasszikus linzer baracklekvárral
Baracklekvárral töltve az igazi!

Ennek a receptnek az alapja egy omlós tészta, aminél nagyon fontosak az arányok, jelen esetben 3 : 2 : 1. Miszerint, egy adagba 3 rész liszt, 2 rész zsiradék (ami lehet vaj, zsír vagy margarin) és 1 rész cukor kerül. Továbbá szükséges hozzá egy tojássárgája, amitől szebb lesz a massza színe. Jobb lesz az íze és az állaga is (300 g liszt / 1 tojássárgája). A fehérjét ne tegyük bele, mert sütés után megkeményedik a tészta. (Viszont tegyük el habcsókhoz, vagy más süteményhez.) Ízlés szerint reszelhetünk hozzá citromot vagy más citrusokat. Adhatunk hozzá vaníliás cukrot vagy aromát. Gazdagíthatjuk még darált dióval, mandulával, kakaóporral, fahéjjal vagy egyéb fűszerekkel.

Hozzávalók
Elkészítés
Sztori

