Klasszikus linzer baracklekvárral

Nemcsak az adventi időszakban szeretjük, hanem az év bármely időszakában

A linzer az adventi időszak egyik legkedvesebb, viszonylag egyszerű, ámde pepecselős aprósüteménye. Ennek ellenére minden fáradtságot megér az apró kekszek lekvárral kenegetése, és egymásra illesztése, ami porcukorral meghintve nyeri el végső formáját. Persze az év bármely időszakában el lehet készíteni, mert kávé/ tea mellé is remek, illetve vendégvárónak sem utolsó. Hozzávalóinak sora belátható, így nem kell nagybevásárlást csapni ahhoz, hogy egy hétvégi délután elkészítsük, sőt, több mint valószínű, hogy minden ott lapul a konyhában ahhoz, hogy összeállítsunk egy alaptésztát. Házi lekvárral megtöltve az igazi, főleg, ha volt miből a nyáron befőzni, de egy-egy jó minőségű lekvárral megkenve is pazar végeredményt kaphatunk.

Bármilyen formával készíthetünk linzert

Eredete egy osztrák városhoz, Linzhez köthető (innen a neve is), és a vajnak hála nagyon omlós teasüteményként tartjuk számon. Alapvetően a vaj mellett lisztre, tojásra és cukorra van még szükség összeállításához, de a gazdagabb ízért a liszt egy részét helyettesíthetjük darált dióval, mandulával, akár mogyoróval is.

A linzer jól záródó dobozban sokáig eláll, sőt, egy napnyi pihentetés még előnyére is válik.

Általában kör alakú kiszúróval kell szaggatni a nyers tésztát, azonban csak a kreatívitásunk és eszközeink szabnak határt annak, milyen formával dolgozunk, hiszen lehet csillag, virág, szív, hópehely, de bármilyen más alakzatú is.

Tipp: Mentesen is elkészítheted, hiszen glutén- tej- és tojásmentes verziója is létezik.

Baracklekvárral töltve az igazi!

Ennek a receptnek az alapja egy omlós tészta, aminél nagyon fontosak az arányok, jelen esetben 3 : 2 : 1. Miszerint, egy adagba 3 rész liszt, 2 rész zsiradék (ami lehet vaj, zsír vagy margarin) és 1 rész cukor kerül. Továbbá szükséges hozzá egy tojássárgája, amitől szebb lesz a massza színe. Jobb lesz az íze és az állaga is (300 g liszt / 1 tojássárgája). A fehérjét ne tegyük bele, mert sütés után megkeményedik a tészta. (Viszont tegyük el habcsókhoz, vagy más süteményhez.) Ízlés szerint reszelhetünk hozzá citromot vagy más citrusokat. Adhatunk hozzá vaníliás cukrot vagy aromát. Gazdagíthatjuk még darált dióval, mandulával, kakaóporral, fahéjjal vagy egyéb fűszerekkel.