Vegán nutellás muffin

Hankusz Sára
Hozzávalók

798
Kalória
9.5g
Fehérje
98.2g
Szénhidrát
40.9g
Zsír
10.8g
Víz
1.4g
Koleszterin
5.4g
Élelmi rost
50.6g
Cukor
  • 6% Fehérje
  • 61% Szénhidrát
  • 26% Zsír
Összesen 798 kcal
  • 6% Fehérje
  • 61% Szénhidrát
  • 26% Zsír
Összesen 3991 kcal
  • 6% Fehérje
  • 61% Szénhidrát
  • 26% Zsír
Összesen 404 kcal
  • 6% Fehérje
  • 61% Szénhidrát
  • 26% Zsír
  • 7% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Nátrium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • A vitamin (RAE):
  • Retinol - A vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    9.5 g

Zsír

  • Összesen
    40.9 g
  • Telített zsírsav
    19 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    13 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    7 g
  • Koleszterin
    1 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    387.1 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    19 mg
  • Kálcium
    76 mg
  • Vas
    4 mg
  • Magnézium
    80 mg
  • Foszfor
    182 mg
  • Nátrium
    24 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    98.2 g
  • Cukor
    51 mg
  • Élelmi rost
    5 mg

Víz

  • Összesen
    10.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    197 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    6 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    25 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    22 micro
  • Kolin:
    18 mg
  • Retinol - A vitamin:
    184 micro
  • α-karotin
    1 micro
  • β-karotin
    152 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    19 micro
Fehérje

  • Összesen
    4.8 g

Zsír

  • Összesen
    20.7 g
  • Telített zsírsav
    9 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    7 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    4 g
  • Koleszterin
    1 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    195.5 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    10 mg
  • Kálcium
    38 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    40 mg
  • Foszfor
    92 mg
  • Nátrium
    12 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    49.6 g
  • Cukor
    26 mg
  • Élelmi rost
    3 mg

Víz

  • Összesen
    5.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    100 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    3 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    12 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    11 micro
  • Kolin:
    9 mg
  • Retinol - A vitamin:
    93 micro
  • α-karotin
    1 micro
  • β-karotin
    77 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    9 micro
Elkészítés

  1. Egy tálban keverjük össze a lisztet, olvasztott margarint, zabtejet, sütőport, cukrot, 1 csipet sót és keverjük össze. Tördeljünk bele étcsokit, majd sütőpapíros muffinformába szedjük a tésztát.
  2. 180 C fokon süssük kb. 16-18 percig.
  3. Várjuk meg, amíg kihűlnek, majd szúrjunk bele lyukat. Ezen keresztül töltsünk bele vegán nutellát habzsákból.
  4. A tetejére is nyomhatunk még nutellát és ízlés szerint szórjuk meg vágott mandulával.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Sütés ideje: 18 p
  • Sütés hőfoka: 180 °C
  • Sütés módja: hőlégkeveréses
Mióta megjelent a vegán nutella, minden mentesen étkező ember örülhet, hiszen a szuper sütiket, most könnyedén el lehet készíteni vegán verzióban. Puha, szaftos muffin, krémes nutellával a közepén. Kb. 10 db lesz ebből az adagból.

