Vegán nutellás muffin
Hozzávalók
-
200 g nutella (vegán)
-
120 g tejmentes margarin
-
200 ml zabtej
-
100 g cukor
-
250 g finomliszt
-
2 teáskanál sütőpor
-
90 g étcsokoládé
-
30 g mandula (kb. 2 ek)
-
1 csipet só
- 6% Fehérje
- 61% Szénhidrát
- 26% Zsír
-
40g nutella216 kcal
-
172 kcal
-
40g zabtej18 kcal
-
20g cukor77 kcal
-
50g finomliszt182 kcal
-
0 kcal
-
18g étcsokoládé98 kcal
-
6g mandula35 kcal
-
0 kcal
- 7% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
A vitamin (RAE):
-
Retinol - A vitamin:
Fehérje
-
Összesen 9.5 g
Zsír
-
Összesen 40.9 g
-
Telített zsírsav 19 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 13 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 7 g
-
Koleszterin 1 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 387.1 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 19 mg
-
Kálcium 76 mg
-
Vas 4 mg
-
Magnézium 80 mg
-
Foszfor 182 mg
-
Nátrium 24 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 98.2 g
-
Cukor 51 mg
-
Élelmi rost 5 mg
Víz
-
Összesen 10.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 197 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 6 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 25 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 22 micro
-
Kolin: 18 mg
-
Retinol - A vitamin: 184 micro
-
α-karotin 1 micro
-
β-karotin 152 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 19 micro
Elkészítés
- Egy tálban keverjük össze a lisztet, olvasztott margarint, zabtejet, sütőport, cukrot, 1 csipet sót és keverjük össze. Tördeljünk bele étcsokit, majd sütőpapíros muffinformába szedjük a tésztát.
- 180 C fokon süssük kb. 16-18 percig.
- Várjuk meg, amíg kihűlnek, majd szúrjunk bele lyukat. Ezen keresztül töltsünk bele vegán nutellát habzsákból.
- A tetejére is nyomhatunk még nutellát és ízlés szerint szórjuk meg vágott mandulával.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Sütés ideje: 18 p
- Sütés hőfoka: 180 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
Mióta megjelent a vegán nutella, minden mentesen étkező ember örülhet, hiszen a szuper sütiket, most könnyedén el lehet készíteni vegán verzióban. Puha, szaftos muffin, krémes nutellával a közepén. Kb. 10 db lesz ebből az adagból.