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2026.09.13.

Körtével az őszbe: 15 édes és sós recept a szezon gyümölcséből

Macsuga Viktória profilképe Macsuga Viktória

Körtés receptek őszre: mutatjuk, milyen édes és sós ételek készülhetnek ebből az illatos, szezonális gyümölcsből.

Ahogy beköszönt az ősz, egyre több szezonális gyümölcs kerül a konyhába, a körte pedig méltatlanul keveset használt alapanyag. Édeskés, illatos, lédús, ráadásul nemcsak süteményekben és desszertekben működik: húsok, sajtok, saláták és akár tartalmasabb reggelik mellé is remekül passzol.

körtés-húsos pite
A körtés-húsos pite receptjéért kattints a képre!

Egy fahéjas-körtés sütemény, egy illatos pite vagy egy szaftos, körtés-sajtos fogás pillanatok alatt meghozza az évszak hangulatát.

A körte édes és sós ételekben is jól működik, így nem kell mindig desszertként gondolnod rá.

A körte nem csak süteménybe való

A körte természetes édessége miatt kézenfekvő választás süteményekhez, pitékhez és egyéb desszertekhez, de érdemes a sós ételekben is kipróbálnod. Különösen jól illik a karakteresebb sajtokhoz, diófélékhez és salátákhoz, de egy-egy húsos fogást is izgalmasabbá tehet.

Az ősz egyik nagy előnye, hogy a körte mellé rengeteg olyan alapanyagot találhatsz, amelyekkel jól harmonizál:

Extra tipp

fahéjat, diót, mézet, sajtot vagy éppen sütőtököt, de a húsokról sem kell megfeledkezned, ezekből már könnyen összeáll egy igazán hangulatos szezonális fogás.

Íme körtés receptjeink, amelyekkel megidézheted az ősz ízeit

  3. Körtelekvár vajas kalácson, tányéron tálalva

    Körtelekvár

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    158
    Kalória
    0.5g
    Fehérje
    40.5g
    Szénhidrát
    0.5g
    Zsír
    Még több körtelekvár
    A lekvárok közé belőle is kell kerüljön.

Édes és sós körtés kedvencek

Nem kell feltétlenül bonyolult receptekben gondolkodnod, hiszen egy egyszerű sütemény vagy saláta is egészen más karaktert kap tőle.

  • Körtés sütemények – fahéjjal, dióval vagy csokoládéval az igazi őszi édességek közé tartoznak.
  • Piték és kevert sütik – a lédús körte sütés közben kellemesen megpuhul, és különösen finom illatot ad a desszertnek.
  • Körtés saláták – sajtokkal, dióval és friss zöldekkel könnyű, mégis izgalmas fogás készülhet.

Sós körtés ételek – egy kis karakteres sajttal vagy fűszeres hozzávalóval a körte egészen új oldalát mutatja.

Extra tipp:

Ha a körtéd még keményebb, ne tedd félre! A kissé éretlenebb gyümölcs sok süteményhez és sütőben készült ételhez kifejezetten jól használható, míg a puhább, érettebb darabokat inkább krémekhez, turmixokhoz vagy sütés nélküli desszertekhez érdemes választani.

Egy gyümölcs, ezerféle őszi ötlet

A körte talán kevésbé kerül reflektorfénybe, mint az alma vagy a sütőtök, pedig legalább annyira jól illik az őszi konyhába. Lehet belőle illatos sütemény, gyors reggeli, könnyű saláta vagy éppen tartalmas, sós fogás.

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