Körtével az őszbe: 15 édes és sós recept a szezon gyümölcséből

Körtés receptek őszre: mutatjuk, milyen édes és sós ételek készülhetnek ebből az illatos, szezonális gyümölcsből.

Ahogy beköszönt az ősz, egyre több szezonális gyümölcs kerül a konyhába, a körte pedig méltatlanul keveset használt alapanyag. Édeskés, illatos, lédús, ráadásul nemcsak süteményekben és desszertekben működik: húsok, sajtok, saláták és akár tartalmasabb reggelik mellé is remekül passzol.

A körtés-húsos pite receptjéért kattints a képre!

Egy fahéjas-körtés sütemény, egy illatos pite vagy egy szaftos, körtés-sajtos fogás pillanatok alatt meghozza az évszak hangulatát.

A körte édes és sós ételekben is jól működik, így nem kell mindig desszertként gondolnod rá.

A körte nem csak süteménybe való

A körte természetes édessége miatt kézenfekvő választás süteményekhez, pitékhez és egyéb desszertekhez, de érdemes a sós ételekben is kipróbálnod. Különösen jól illik a karakteresebb sajtokhoz, diófélékhez és salátákhoz, de egy-egy húsos fogást is izgalmasabbá tehet.

Az ősz egyik nagy előnye, hogy a körte mellé rengeteg olyan alapanyagot találhatsz, amelyekkel jól harmonizál:

Extra tipp fahéjat, diót, mézet, sajtot vagy éppen sütőtököt, de a húsokról sem kell megfeledkezned, ezekből már könnyen összeáll egy igazán hangulatos szezonális fogás.

Íme körtés receptjeink, amelyekkel megidézheted az ősz ízeit

Édes és sós körtés kedvencek

Nem kell feltétlenül bonyolult receptekben gondolkodnod, hiszen egy egyszerű sütemény vagy saláta is egészen más karaktert kap tőle.

Körtés sütemények – fahéjjal, dióval vagy csokoládéval az igazi őszi édességek közé tartoznak.

– fahéjjal, dióval vagy csokoládéval az igazi őszi édességek közé tartoznak. Piték és kevert sütik – a lédús körte sütés közben kellemesen megpuhul, és különösen finom illatot ad a desszertnek.

– a lédús körte sütés közben kellemesen megpuhul, és különösen finom illatot ad a desszertnek. Körtés saláták – sajtokkal, dióval és friss zöldekkel könnyű, mégis izgalmas fogás készülhet.

Sós körtés ételek – egy kis karakteres sajttal vagy fűszeres hozzávalóval a körte egészen új oldalát mutatja.

Extra tipp: Ha a körtéd még keményebb, ne tedd félre! A kissé éretlenebb gyümölcs sok süteményhez és sütőben készült ételhez kifejezetten jól használható, míg a puhább, érettebb darabokat inkább krémekhez, turmixokhoz vagy sütés nélküli desszertekhez érdemes választani.

Egy gyümölcs, ezerféle őszi ötlet

A körte talán kevésbé kerül reflektorfénybe, mint az alma vagy a sütőtök, pedig legalább annyira jól illik az őszi konyhába. Lehet belőle illatos sütemény, gyors reggeli, könnyű saláta vagy éppen tartalmas, sós fogás.

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