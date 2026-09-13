Körtével az őszbe: 15 édes és sós recept a szezon gyümölcséből

Ahogy beköszönt az ősz, egyre több szezonális gyümölcs kerül a konyhába, a körte pedig méltatlanul keveset használt alapanyag. Édeskés, illatos, lédús, ráadásul nemcsak süteményekben és desszertekben működik: húsok, sajtok, saláták és akár tartalmasabb reggelik mellé is remekül passzol.
Egy fahéjas-körtés sütemény, egy illatos pite vagy egy szaftos, körtés-sajtos fogás pillanatok alatt meghozza az évszak hangulatát.
A körte édes és sós ételekben is jól működik, így nem kell mindig desszertként gondolnod rá.
A körte nem csak süteménybe való
A körte természetes édessége miatt kézenfekvő választás süteményekhez, pitékhez és egyéb desszertekhez, de érdemes a sós ételekben is kipróbálnod. Különösen jól illik a karakteresebb sajtokhoz, diófélékhez és salátákhoz, de egy-egy húsos fogást is izgalmasabbá tehet.
Az ősz egyik nagy előnye, hogy a körte mellé rengeteg olyan alapanyagot találhatsz, amelyekkel jól harmonizál:
Extra tipp
Íme körtés receptjeink, amelyekkel megidézheted az ősz ízeit
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes694Kalória9.2gFehérje90.1gSzénhidrát33.9gZsírA piskóták királya.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű647Kalória20.9gFehérje42.8gSzénhidrát46.4gZsírGránátalmával is szórjatok meg.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű158Kalória0.5gFehérje40.5gSzénhidrát0.5gZsírA lekvárok közé belőle is kell kerüljön.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű284Kalória6.4gFehérje42.4gSzénhidrát13.3gZsírFrissítő, és elmélyült ízek.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű388Kalória8.2gFehérje41.4gSzénhidrát22.4gZsírA németek palacsintája parádés.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű1352Kalória81.9gFehérje105.1gSzénhidrát61.5gZsírA kacsához is jól passzol.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű607Kalória10.3gFehérje92.4gSzénhidrát23.5gZsírEgy falat finomság.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű721Kalória13.6gFehérje75gSzénhidrát41.6gZsírA sajttal és a tésztával is működik.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű603Kalória6.5gFehérje85.9gSzénhidrát28.5gZsírMutatós, és nagyon egyszerű elkészíteni.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű298Kalória9gFehérje16.9gSzénhidrát22.6gZsírZöldekkel is tökéletes.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű619Kalória10.3gFehérje84.2gSzénhidrát27.1gZsírA karamellától még édesebb!
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű855Kalória47.4gFehérje102.3gSzénhidrát28.1gZsírKülönleges párosítás.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű487Kalória9gFehérje60.8gSzénhidrát24.8gZsírKlasszikus kevert!
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű313Kalória6.2gFehérje51.2gSzénhidrát10.8gZsírSzínes saláta.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű947Kalória63.7gFehérje34.4gSzénhidrát61.5gZsírVacsorára vagy ebédre tökéletes.
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Édes és sós körtés kedvencek
Nem kell feltétlenül bonyolult receptekben gondolkodnod, hiszen egy egyszerű sütemény vagy saláta is egészen más karaktert kap tőle.
- Körtés sütemények – fahéjjal, dióval vagy csokoládéval az igazi őszi édességek közé tartoznak.
- Piték és kevert sütik – a lédús körte sütés közben kellemesen megpuhul, és különösen finom illatot ad a desszertnek.
- Körtés saláták – sajtokkal, dióval és friss zöldekkel könnyű, mégis izgalmas fogás készülhet.
Sós körtés ételek – egy kis karakteres sajttal vagy fűszeres hozzávalóval a körte egészen új oldalát mutatja.
Extra tipp:
Egy gyümölcs, ezerféle őszi ötlet
A körte talán kevésbé kerül reflektorfénybe, mint az alma vagy a sütőtök, pedig legalább annyira jól illik az őszi konyhába. Lehet belőle illatos sütemény, gyors reggeli, könnyű saláta vagy éppen tartalmas, sós fogás.