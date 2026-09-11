Szilvás grillcsirke egészben
Hozzávalók
- 12% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 14% Zsír
- 12% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 14% Zsír
- 12% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 14% Zsír
- 70% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 52.4 g
Zsír
-
Összesen 61.9 g
-
Telített zsírsav 25 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 23 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 10 g
-
Koleszterin 258 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 832.1 g
-
Cink 4 mg
-
Szelén 40 mg
-
Kálcium 71 mg
-
Vas 3 mg
-
Magnézium 72 mg
-
Foszfor 443 mg
-
Nátrium 197 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 18.4 g
-
Cukor 13 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 304.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 310 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 19 mg
-
D vitamin: 27 micro
-
K vitamin: 13 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 19 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 35 micro
-
Kolin: 172 mg
-
Retinol - A vitamin: 279 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 259 micro
-
β-crypt 40 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 86 micro
- 12% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 14% Zsír
- 70% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 209.7 g
Zsír
-
Összesen 247.6 g
-
Telített zsírsav 98 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 92 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 39 g
-
Koleszterin 1031 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 3328.5 g
-
Cink 15 mg
-
Szelén 160 mg
-
Kálcium 286 mg
-
Vas 13 mg
-
Magnézium 290 mg
-
Foszfor 1773 mg
-
Nátrium 789 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 73.4 g
-
Cukor 52 mg
-
Élelmi rost 12 mg
Víz
-
Összesen 1217.5 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 1239 micro
-
B6 vitamin: 4 mg
-
B12 Vitamin: 4 micro
-
E vitamin: 7 mg
-
C vitamin: 75 mg
-
D vitamin: 109 micro
-
K vitamin: 54 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 2 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 76 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 141 micro
-
Kolin: 688 mg
-
Retinol - A vitamin: 1117 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 1036 micro
-
β-crypt 161 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 344 micro
- 12% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 14% Zsír
- 70% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 9.1 g
Zsír
-
Összesen 10.7 g
-
Telített zsírsav 4 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 4 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 45 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 144.3 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 7 mg
-
Kálcium 12 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 13 mg
-
Foszfor 77 mg
-
Nátrium 34 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 3.2 g
-
Cukor 2 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 52.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 54 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 3 mg
-
D vitamin: 5 micro
-
K vitamin: 2 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 3 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 6 micro
-
Kolin: 30 mg
-
Retinol - A vitamin: 48 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 45 micro
-
β-crypt 7 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 15 micro
Elkészítés
- Az egész csirkét jól besózzuk és eldöntjük, hogy bevágva, elterítetten sütjük vagy egészben.
- Közben a zöldfűszereket felaprítjuk és összekeverjük a vajjal és az apróra vágott fokhagymával.
- A szilvák felét daráljuk le és ezt is adjuk hozzá a vajhoz. Ezzel az egyveleggel alaposan masszírozzuk át a csirkét a bőre alatt is.
- A csirke belsejébe is tehetünk szilvát és hagymát. A csirke mellé pedig mindenképp tegyünk felcikkezett szilvát, hagymát és még zöldfűszert.
- 180 fokon süssük aranybarnára. Kb. 1-1,5 óra, attól függ mekkora a csirke.
- Tálaljuk sült krumplival, vagy céklával és édesburgonyával.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Sütés ideje: 80 p
- Sütés hőfoka: 180 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
A szilva édes, kissé fanyar íze meglepően jól illik a fűszeres, szaftos grillcsirkéhez. Ez az egészben sült változat kívül ropogós, belül omlós, a szilvás ízek pedig különlegessé teszik a klasszikus grillcsirkét. Tökéletes választás egy őszi családi ebédhez vagy amikor valami igazán látványosat tennénk az asztalra.