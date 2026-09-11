r
Nosalty Logó
húsételek grill húsok

Szilvás grillcsirke egészben

Hankusz Sára
Egészben sült, ropogós bőrű szilvás grillcsirke tepsiben, mellette sült burgonyával, rozmaringgal és zsályával, a háttérben szilvákkal.
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

842
Kalória
52.4g
Fehérje
18.4g
Szénhidrát
61.9g
Zsír
304.4g
Víz
257.8g
Koleszterin
3g
Élelmi rost
13g
Cukor
  • 12% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 14% Zsír
Összesen 842 kcal
  • 12% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 14% Zsír
Összesen 3367 kcal
  • 12% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 14% Zsír
Összesen 145 kcal
  • 12% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 14% Zsír
  • 70% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • B6 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    52.4 g

Zsír

  • Összesen
    61.9 g
  • Telített zsírsav
    25 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    23 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    10 g
  • Koleszterin
    258 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    832.1 g
  • Cink
    4 mg
  • Szelén
    40 mg
  • Kálcium
    71 mg
  • Vas
    3 mg
  • Magnézium
    72 mg
  • Foszfor
    443 mg
  • Nátrium
    197 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    18.4 g
  • Cukor
    13 mg
  • Élelmi rost
    3 mg

Víz

  • Összesen
    304.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    310 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    19 mg
  • D vitamin:
    27 micro
  • K vitamin:
    13 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    19 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    35 micro
  • Kolin:
    172 mg
  • Retinol - A vitamin:
    279 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    259 micro
  • β-crypt
    40 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    86 micro
Összesen 842 kcal
  • 12% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 14% Zsír
  • 70% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • B6 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    209.7 g

Zsír

  • Összesen
    247.6 g
  • Telített zsírsav
    98 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    92 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    39 g
  • Koleszterin
    1031 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    3328.5 g
  • Cink
    15 mg
  • Szelén
    160 mg
  • Kálcium
    286 mg
  • Vas
    13 mg
  • Magnézium
    290 mg
  • Foszfor
    1773 mg
  • Nátrium
    789 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    73.4 g
  • Cukor
    52 mg
  • Élelmi rost
    12 mg

Víz

  • Összesen
    1217.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    1239 micro
  • B6 vitamin:
    4 mg
  • B12 Vitamin:
    4 micro
  • E vitamin:
    7 mg
  • C vitamin:
    75 mg
  • D vitamin:
    109 micro
  • K vitamin:
    54 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    2 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    76 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    141 micro
  • Kolin:
    688 mg
  • Retinol - A vitamin:
    1117 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    1036 micro
  • β-crypt
    161 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    344 micro
Összesen 3367 kcal
  • 12% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 14% Zsír
  • 70% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • B6 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    9.1 g

Zsír

  • Összesen
    10.7 g
  • Telített zsírsav
    4 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    4 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    45 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    144.3 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    7 mg
  • Kálcium
    12 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    13 mg
  • Foszfor
    77 mg
  • Nátrium
    34 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    3.2 g
  • Cukor
    2 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    52.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    54 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    3 mg
  • D vitamin:
    5 micro
  • K vitamin:
    2 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    3 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    6 micro
  • Kolin:
    30 mg
  • Retinol - A vitamin:
    48 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    45 micro
  • β-crypt
    7 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    15 micro
Összesen 145 kcal

Elkészítés

  1. Az egész csirkét jól besózzuk és eldöntjük, hogy bevágva, elterítetten sütjük vagy egészben.
  2. Közben a zöldfűszereket felaprítjuk és összekeverjük a vajjal és az apróra vágott fokhagymával.
  3. A szilvák felét daráljuk le és ezt is adjuk hozzá a vajhoz. Ezzel az egyveleggel alaposan masszírozzuk át a csirkét a bőre alatt is.
  4. A csirke belsejébe is tehetünk szilvát és hagymát. A csirke mellé pedig mindenképp tegyünk felcikkezett szilvát, hagymát és még zöldfűszert.
  5. 180 fokon süssük aranybarnára. Kb. 1-1,5 óra, attól függ mekkora a csirke.
  6. Tálaljuk sült krumplival, vagy céklával és édesburgonyával.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 15 p
  • Sütés ideje: 80 p
  • Sütés hőfoka: 180 °C
  • Sütés módja: hőlégkeveréses
nosalty-badge További kipróbált receptek

A szilva édes, kissé fanyar íze meglepően jól illik a fűszeres, szaftos grillcsirkéhez. Ez az egészben sült változat kívül ropogós, belül omlós, a szilvás ízek pedig különlegessé teszik a klasszikus grillcsirkét. Tökéletes választás egy őszi családi ebédhez vagy amikor valami igazán látványosat tennénk az asztalra.

Hasonló receptek

Összes grill húsok
Hozzávalók
Elkészítés

További receptek

Mititei marha kolbászkák, grillezett zöldségekkel, pirított kenyérrel, zakuszkával és mustárral tálalva, fa vágódeszkán.
grill húsok

Mititei, vagyis mics

A mititei, vagy mics, esetleg mici, román eredetű fogás: kis bél nélküli marha kolbászkák, a balkán konyha egyik legkedveltebb grill étele. Hagyományosan faszénen sütik, friss kenyérrel ...

Fekete Melinda

Címlapról ajánljuk

WC-papír
Otthon

Így kell helyesen feltenni a vécépapírt: nem mindegy, merre áll...

Te is azon vitázol otthon, hogy a vécépapír a fal felé vagy kifelé nézzen? A kérdés egyszerűnek tűnik, mégis régóta megosztja az embereket. A szakértői ajánlás szerint azonban van egy praktikusabb megoldás, és még egy 19. századi szabadalom is ezt támasztja alá. Mai Otthon Tippünkben eláruljuk, hogyan tedd fel helyesen!

Még több cikk

Top Receptek

az-eredeti-palocleves-receptje
palócleves

Az eredeti palócleves receptje

Magyaros ízvilágú leveseink közül az egyik legnagyobb klasszikus a palócleves, amit a monda szerint először Gundel János készített el egy ünnepségre, ahol Mikszáth Kálmán is jelen ...

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept