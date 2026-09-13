Nosalty Mit főzzek ma? A mai menüsor a nagyszülőknél töltött vasárnapokat idézi

Nem sok olyan embert ismerünk, akinek ne lenne legalább egy kedvére való ropogós, foszlós, puha finomság a péküzemből. Kvízünkben a péksütemények előtt tisztelgünk, és titeket is próbára teszünk, mégis hányat ismertek fel közülük, ha közelről mutatjuk meg őket. Lássuk!