Gasztro

2026.09.13.

Nosalty Mit főzzek ma? A mai menüsor a nagyszülőknél töltött vasárnapokat idézi

Brecz Judit profilképe Brecz Judit

Húsleves, méghozzá orjaleves vár ránk a mai napon, melyet tarhonyás zúzapörkölttel és hartyáni krémessel kísérünk.

Nagyon klasszikusan magyaros fogások napja:

Ajánlott videó

Legújabb receptek

kakaós palacsinta

Kakaós palacsinta alaprecept

Ha szeretnénk extrázni egy kicsit a hagyományos palacsintát, adjunk hozzá egy kevés kakaóport, amitől nem csak szép színe lesz, de jó ízt is ad neki. Ezzel a recepttel garantáltan, puha, ...

csicseriborsókrém

Egyszerű babkrém

Ha egy gyors, egyszerű és mégis igazán finom kencére vágyunk, ez a babkrém remek választás. Néhány alapanyagból pillanatok alatt elkészül, ráadásul kenyérre kenve, pirítóssal vagy ...

grill húsok

Szilvás grillcsirke egészben

A szilva édes, kissé fanyar íze meglepően jól illik a fűszeres, szaftos grillcsirkéhez. Ez az egészben sült változat kívül ropogós, belül omlós, a szilvás ízek pedig különlegessé ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

szaftos-brassoi-apropecsenye
brassói

Szaftos brassói aprópecsenye

A szaftos, fűszeres hús és a ropogósra sült burgonya párosa olyan klasszikus kombináció, amit nehéz megunni – nem véletlen, hogy a magyar konyha egyik alapdarabjává vált.

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsik és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept