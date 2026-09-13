Nagyon klasszikusan magyaros fogások napja:
Nosalty Mit főzzek ma? A mai menüsor a nagyszülőknél töltött vasárnapokat idézi
Húsleves, méghozzá orjaleves vár ránk a mai napon, melyet tarhonyás zúzapörkölttel és hartyáni krémessel kísérünk.
Húsleves, méghozzá orjaleves vár ránk a mai napon, melyet tarhonyás zúzapörkölttel és hartyáni krémessel kísérünk.
Nagyon klasszikusan magyaros fogások napja:
Ha szeretnénk extrázni egy kicsit a hagyományos palacsintát, adjunk hozzá egy kevés kakaóport, amitől nem csak szép színe lesz, de jó ízt is ad neki. Ezzel a recepttel garantáltan, puha, ...
Ha egy gyors, egyszerű és mégis igazán finom kencére vágyunk, ez a babkrém remek választás. Néhány alapanyagból pillanatok alatt elkészül, ráadásul kenyérre kenve, pirítóssal vagy ...
A szilva édes, kissé fanyar íze meglepően jól illik a fűszeres, szaftos grillcsirkéhez. Ez az egészben sült változat kívül ropogós, belül omlós, a szilvás ízek pedig különlegessé ...
Jó hír érkezett a fával fűtő háztartásoknak a fűtési szezon előtt: a kormány maximálta az állami erdőkből származó lakossági tűzifa árát. Mutatjuk, meddig mehet el az ár, és kiket érint az intézkedés.Nosalty
Nem sok olyan embert ismerünk, akinek ne lenne legalább egy kedvére való ropogós, foszlós, puha finomság a péküzemből. Kvízünkben a péksütemények előtt tisztelgünk, és titeket is próbára teszünk, mégis hányat ismertek fel közülük, ha közelről mutatjuk meg őket. Lássuk!Nosalty
Húsleves, méghozzá orjaleves vár ránk a mai napon, melyet tarhonyás zúzapörkölttel és hartyáni krémessel kísérünk.Brecz Judit
Új szabályok léptek életbe a REpont-automatákat működtető üzleteknél: a MOHU 2026. szeptember 1-jétől átalakította az elszámolás rendszerét. A változás a vásárlókat közvetlenül nem érinti, a boltoknak azonban jelentős különbséget jelenthet.
2026. október végén ismét visszaállítjuk az órákat. Mutatjuk a pontos dátumot, és azt, hogyan hat az őszi időszámítás-váltás az alvásra és a bioritmusra.
Húsleves, méghozzá orjaleves vár ránk a mai napon, melyet tarhonyás zúzapörkölttel és hartyáni krémessel kísérünk.
A szaftos, fűszeres hús és a ropogósra sült burgonya párosa olyan klasszikus kombináció, amit nehéz megunni – nem véletlen, hogy a magyar konyha egyik alapdarabjává vált.
Kicsik és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...
Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...