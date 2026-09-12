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palacsinta kakaós palacsinta

Kakaós palacsinta alaprecept

Fekete Melinda
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

A tésztához

355
Kalória
10.1g
Fehérje
39.7g
Szénhidrát
17.4g
Zsír
98g
Víz
90g
Koleszterin
2.9g
Élelmi rost
8.3g
Cukor
  • 6% Fehérje
  • 24% Szénhidrát
  • 10% Zsír

A tésztához

Összesen 355 kcal
  • 6% Fehérje
  • 24% Szénhidrát
  • 10% Zsír

A tésztához

Összesen 1417 kcal
  • 6% Fehérje
  • 24% Szénhidrát
  • 10% Zsír

A tésztához

Összesen 150 kcal
  • 6% Fehérje
  • 24% Szénhidrát
  • 10% Zsír
  • 59% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    10.1 g

Zsír

  • Összesen
    17.4 g
  • Telített zsírsav
    4 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    7 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    5 g
  • Koleszterin
    90 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    376.2 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    21 mg
  • Kálcium
    113 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    37 mg
  • Foszfor
    125 mg
  • Nátrium
    77 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    39.7 g
  • Cukor
    8 mg
  • Élelmi rost
    3 mg

Víz

  • Összesen
    98 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    39 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    5 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    20 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    23 micro
  • Kolin:
    76 mg
  • Retinol - A vitamin:
    39 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    0 micro
  • β-crypt
    2 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    130 micro
Összesen 355 kcal
  • 6% Fehérje
  • 24% Szénhidrát
  • 10% Zsír
  • 59% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    40.6 g

Zsír

  • Összesen
    69.4 g
  • Telített zsírsav
    14 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    28 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    21 g
  • Koleszterin
    360 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1504.6 g
  • Cink
    4 mg
  • Szelén
    84 mg
  • Kálcium
    454 mg
  • Vas
    6 mg
  • Magnézium
    147 mg
  • Foszfor
    500 mg
  • Nátrium
    307 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    2 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    158.7 g
  • Cukor
    33 mg
  • Élelmi rost
    11 mg

Víz

  • Összesen
    391.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    155 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    22 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    79 micro
  • K vitamin:
    4 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    91 micro
  • Kolin:
    302 mg
  • Retinol - A vitamin:
    155 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    0 micro
  • β-crypt
    9 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    522 micro
Összesen 1417 kcal
  • 6% Fehérje
  • 24% Szénhidrát
  • 10% Zsír
  • 59% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    4.3 g

Zsír

  • Összesen
    7.3 g
  • Telített zsírsav
    2 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    38 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    158.4 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    9 mg
  • Kálcium
    48 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    16 mg
  • Foszfor
    53 mg
  • Nátrium
    32 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    16.7 g
  • Cukor
    3 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    41.3 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    16 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    8 micro
  • K vitamin:
    0 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    10 micro
  • Kolin:
    32 mg
  • Retinol - A vitamin:
    16 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    0 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    55 micro
Összesen 150 kcal

Elkészítés

A tésztához

  1. A száraz hozzávalókat és a tojásokat tegyük egy keverőtálba, majd adjuk hozzájuk az olajat és a tejet is. Kezdjük el csomómentesre keverni egy habverővel. Lassan adagoljuk a tésztához szódavizet is, először csak 2 dl-t, majd ha úgy érezzük, hogy túl sűrű, adjunk hozzá még szódát vagy tejet.
  2. A csomómentesre kevert tésztát el is kezdhetjük kisütni egy kevés olajon palacsintasütőben, de ha hagyjuk legalább fél órát állni még légiesebb lesz a végeredmény.
  3. A kész palacsintákat töltsük meg tetszőleges töltelékke és tálaláskor szórjunk rájuk porcukrot.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Sütés ideje: 20 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

Ha szeretnénk extrázni egy kicsit a hagyományos palacsintát, adjunk hozzá egy kevés kakaóport, amitől nem csak szép színe lesz, de jó ízt is ad neki. Ezzel a recepttel garantáltan, puha, vékony és légies palacsintákat készíthetünk.

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Kristyán Fanni

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