Kakaós palacsinta alaprecept
Hozzávalók
A tésztához
-
150 g finomliszt
-
2 ek cukrozatlan kakaópor
-
2 ek cukor
-
1 csipet só
-
2 db tojás
-
50 ml napraforgó olaj (és egy kevés a sütéshez)
-
300 ml tej
-
300 ml szódavíz
- 6% Fehérje
- 24% Szénhidrát
- 10% Zsír
A tésztához
-
38g finomliszt137 kcal
-
11 kcal
-
5g cukor19 kcal
-
0 kcal
-
28g tojás35 kcal
-
13g napraforgó olaj111 kcal
-
75g tej42 kcal
-
75g szódavíz0 kcal
- 6% Fehérje
- 24% Szénhidrát
- 10% Zsír
A tésztához
-
150g finomliszt546 kcal
-
46 kcal
-
20g cukor77 kcal
-
0 kcal
-
110g tojás138 kcal
-
50g napraforgó olaj442 kcal
-
300g tej168 kcal
-
300g szódavíz0 kcal
- 6% Fehérje
- 24% Szénhidrát
- 10% Zsír
A tésztához
-
15.8g finomliszt57 kcal
-
2.1g cukrozatlan kakaópor5 kcal
-
2.1g cukor8 kcal
-
0 kcal
-
11.6g tojás15 kcal
-
5.3g napraforgó olaj47 kcal
-
31.6g tej18 kcal
-
31.6g szódavíz0 kcal
- 6% Fehérje
- 24% Szénhidrát
- 10% Zsír
- 59% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 10.1 g
Zsír
-
Összesen 17.4 g
-
Telített zsírsav 4 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 7 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 5 g
-
Koleszterin 90 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 376.2 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 21 mg
-
Kálcium 113 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 37 mg
-
Foszfor 125 mg
-
Nátrium 77 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 39.7 g
-
Cukor 8 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 98 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 39 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 5 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 20 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 23 micro
-
Kolin: 76 mg
-
Retinol - A vitamin: 39 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 0 micro
-
β-crypt 2 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 130 micro
- 6% Fehérje
- 24% Szénhidrát
- 10% Zsír
- 59% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 40.6 g
Zsír
-
Összesen 69.4 g
-
Telített zsírsav 14 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 28 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 21 g
-
Koleszterin 360 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1504.6 g
-
Cink 4 mg
-
Szelén 84 mg
-
Kálcium 454 mg
-
Vas 6 mg
-
Magnézium 147 mg
-
Foszfor 500 mg
-
Nátrium 307 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 158.7 g
-
Cukor 33 mg
-
Élelmi rost 11 mg
Víz
-
Összesen 391.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 155 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 22 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 79 micro
-
K vitamin: 4 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 91 micro
-
Kolin: 302 mg
-
Retinol - A vitamin: 155 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 0 micro
-
β-crypt 9 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 522 micro
- 6% Fehérje
- 24% Szénhidrát
- 10% Zsír
- 59% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 4.3 g
Zsír
-
Összesen 7.3 g
-
Telített zsírsav 2 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 3 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 38 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 158.4 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 9 mg
-
Kálcium 48 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 16 mg
-
Foszfor 53 mg
-
Nátrium 32 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 16.7 g
-
Cukor 3 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 41.3 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 16 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 8 micro
-
K vitamin: 0 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 10 micro
-
Kolin: 32 mg
-
Retinol - A vitamin: 16 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 0 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 55 micro
Elkészítés
A tésztához
- A száraz hozzávalókat és a tojásokat tegyük egy keverőtálba, majd adjuk hozzájuk az olajat és a tejet is. Kezdjük el csomómentesre keverni egy habverővel. Lassan adagoljuk a tésztához szódavizet is, először csak 2 dl-t, majd ha úgy érezzük, hogy túl sűrű, adjunk hozzá még szódát vagy tejet.
- A csomómentesre kevert tésztát el is kezdhetjük kisütni egy kevés olajon palacsintasütőben, de ha hagyjuk legalább fél órát állni még légiesebb lesz a végeredmény.
- A kész palacsintákat töltsük meg tetszőleges töltelékke és tálaláskor szórjunk rájuk porcukrot.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Sütés ideje: 20 p
Ha szeretnénk extrázni egy kicsit a hagyományos palacsintát, adjunk hozzá egy kevés kakaóport, amitől nem csak szép színe lesz, de jó ízt is ad neki. Ezzel a recepttel garantáltan, puha, vékony és légies palacsintákat készíthetünk.