Kakaós palacsinta alaprecept

A szeptember a gyerekeknek a közétkeztetés világába való visszatérést jelenti, a felnőtteknek pedig azt, hogy újraindul a menüzős időszak, tehát azok, akik otthonról viszik magukkal az ebédet az irodába, körülbelül reggel tíztől hallgathatják, hogy a menzázós kollégák azt találgatják, hol egyenek aznap. Annak érdekében, hogy hamar dűlőre jussanak, és ne zavarják soká' a többieket, ajánlunk hét budapesti éttermet, ahol szuper ebédmenüvel várják az éhes dolgozókat.