Idén korábban érkezik az őszi óraátállítás: ekkor kell visszaállítani az órákat

2026. október végén ismét visszaállítjuk az órákat. Mutatjuk a pontos dátumot, és azt, hogyan hat az őszi időszámítás-váltás az alvásra és a bioritmusra.

Idén az átlagosnál korábban, már október 25-én áttérünk a téli időszámításra: hajnalban 3 órakor 2-re kell visszaállítani az órákat. Bár ezen az éjszakán egy órával többet alhatunk, a változás a szervezet bioritmusát is megviselheti, eláruljuk, mire érdemes figyelni az átállás környékén.

Idén korán jön az óraátállítás: október 25-én kell visszaállítani az órákat

Mikor lesz az őszi óraátállítás 2026-ban?

2026-ban október 25-én, vasárnap történik az őszi óraátállítás.

Magyarországon hajnalban 3 órakor 2 órára kell visszaállítani az órákat, vagyis aznap egy órával többet alhatunk. Az időpont azért is érdekes, mert az október utolsó vasárnapja idén éppen 25-ére esik. 2014 óta nem volt ilyen korai az őszi óraátállítás: akkor szintén október 25-én állítottuk vissza az órákat.

Tudtad? A plusz egy óra alvás elsőre jól hangzik, az átállás azonban azt is jelenti, hogy délután és este hamarabb sötétedik, miközben reggel valamivel több természetes fényhez jutunk.

Miért érezhetjük meg az óraátállítást?

A szervezetünknek van egy belső, nagyjából 24 órás ritmusa, amelyet többek között a fény és a sötétség váltakozása szabályoz, amikor hirtelen egy órával eltolódik a megszokott napirendünk, átmenetileg az alvás-ébrenlét ritmusa is kibillenhet.

Az óraátállítás környékén ezért előfordulhat, hogy nehezebben alszunk el, fáradtabbnak érezzük magunkat, vagy éppen korábban ébredünk. Korábbi cikkünkben is foglalkoztunk már azzal, hogy az időszámítás változása milyen hatással lehet a bioritmusra és a szervezetre.

Így készítsd fel a szervezeted az óraátállításra

Ne egyetlen éjszakára koncentrálj. Ha érzékenyen reagálsz az időpontváltozásra, már az átállás előtti napokban érdemes fokozatosan közelíteni az új lefekvési és ébredési időhöz.

Használd ki a reggeli természetes fényt. Az őszi óraátállítás után reggel egy órával korábban világosodik a korábbi időszámításhoz képest, ezért érdemes minél több időt tölteni természetes fényben. Egy rövid reggeli séta is jó választás lehet.

Este legyen nyugodtabb a rutin. A lefekvés előtti erős fény, a késő esti képernyőzés és a rendszertelen alvás nem segít abban, hogy a szervezet könnyebben alkalmazkodjon.

A koffeinre is figyelj. Ha az óraátállítás miatt amúgy is nehezebben alszol, délután és este érdemes visszafogni a kávét, energiaitalokat és más koffeintartalmú italokat.

Az étkezés időzítése is számíthat. Nem szükséges teljesen átszervezni az étrendedet, de a rendszeres étkezési ritmus segíthet abban, hogy a napirended többi része is kiszámítható maradjon.

Tipp Az óraátállítás előtti héten próbálj meg nagyjából azonos időben lefeküdni és felkelni, reggel pedig menj ki természetes fényre. A rendszeres alvás, a mozgás és a kiszámítható étkezések is segíthetnek, hogy könnyebben visszaállj az új ritmusra.

És mi lesz az óraátállítással hosszú távon?

Az Európai Unióban évek óta napirenden van az évi kétszeri óraátállítás megszüntetése. Az Európai Bizottság még 2018-ban tett javaslatot a rendszer eltörlésére, az Európai Parlament pedig 2019-ben támogatta azt. A tagállamok Tanácsa azonban azóta sem jutott végleges közös álláspontra, ezért egyelőre marad az évente kétszeri óraátállítás.

Vagyis 2026 őszén még biztosan állítjuk az órákat, és a jelenlegi uniós szabályok alapján 2027-ben is számíthatunk rá.

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