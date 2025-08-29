Focaccia muffin
Hozzávalók
előtészta
-
65 g finomliszt (00-ás)
-
45 g víz
-
1 g friss élesztő (borsónyi)
focaccia
-
325 g finomliszt (00-ás)
-
240 g víz
-
1 ek porcukor
-
10 g friss élesztő
-
7 g só
-
1 ek olívaolaj
-
10 dkg koktélparadicsom
-
10 dkg olajbogyó
-
3 szál rozmaring
-
50 ml olívaolaj
- 5% Fehérje
- 34% Szénhidrát
- 4% Zsír
előtészta
-
11g finomliszt39 kcal
-
8g víz0 kcal
-
0 kcal
focaccia
-
54g finomliszt197 kcal
-
40g víz0 kcal
-
1g porcukor5 kcal
-
2 kcal
-
1g só0 kcal
-
1g olívaolaj12 kcal
-
17g koktélparadicsom3 kcal
-
17g olajbogyó19 kcal
-
4g rozmaring5 kcal
-
8g olívaolaj18 kcal
- 5% Fehérje
- 34% Szénhidrát
- 4% Zsír
előtészta
-
65g finomliszt237 kcal
-
45g víz0 kcal
-
1 kcal
focaccia
-
325g finomliszt1183 kcal
-
240g víz0 kcal
-
7g porcukor27 kcal
-
10g friss élesztő11 kcal
-
7g só0 kcal
-
8g olívaolaj71 kcal
-
100g koktélparadicsom18 kcal
-
100g olajbogyó116 kcal
-
21g rozmaring28 kcal
-
50g olívaolaj111 kcal
- 5% Fehérje
- 34% Szénhidrát
- 4% Zsír
előtészta
-
6.6g finomliszt24 kcal
-
4.6g víz0 kcal
-
0.1g friss élesztő0 kcal
focaccia
-
33.2g finomliszt121 kcal
-
24.5g víz0 kcal
-
0.7g porcukor3 kcal
-
1 kcal
-
0.7g só0 kcal
-
0.8g olívaolaj7 kcal
-
10.2g koktélparadicsom2 kcal
-
10.2g olajbogyó12 kcal
-
2.1g rozmaring3 kcal
-
5.1g olívaolaj11 kcal
- 5% Fehérje
- 34% Szénhidrát
- 4% Zsír
- 57% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Likopin
Fehérje
-
Összesen 7.3 g
Zsír
-
Összesen 6.1 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 4 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 749.8 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 22 mg
-
Kálcium 39 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 21 mg
-
Foszfor 83 mg
-
Nátrium 580 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 53.5 g
-
Cukor 2 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 87.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 15 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 3 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 4 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 38 micro
-
Kolin: 10 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 17 micro
-
β-karotin 108 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 429 micro
-
Lut-zea 117 micro
- 5% Fehérje
- 34% Szénhidrát
- 4% Zsír
- 57% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Likopin
Fehérje
-
Összesen 43.6 g
Zsír
-
Összesen 36.9 g
-
Telített zsírsav 6 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 23 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 5 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 4498.9 g
-
Cink 4 mg
-
Szelén 134 mg
-
Kálcium 236 mg
-
Vas 13 mg
-
Magnézium 127 mg
-
Foszfor 499 mg
-
Nátrium 3482 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 3 mg
Szénhidrát
-
Összesen 320.9 g
-
Cukor 11 mg
-
Élelmi rost 17 mg
Víz
-
Összesen 527.6 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 90 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 5 mg
-
C vitamin: 19 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 23 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 7 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 226 micro
-
Kolin: 61 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 101 micro
-
β-karotin 647 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 2573 micro
-
Lut-zea 703 micro
- 5% Fehérje
- 34% Szénhidrát
- 4% Zsír
- 57% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Likopin
Fehérje
-
Összesen 4.5 g
Zsír
-
Összesen 3.8 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 459.5 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 14 mg
-
Kálcium 24 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 13 mg
-
Foszfor 51 mg
-
Nátrium 356 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 32.8 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 53.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 9 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 2 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 2 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 23 micro
-
Kolin: 6 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 10 micro
-
β-karotin 66 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 263 micro
-
Lut-zea 72 micro
Elkészítés
előtészta
- Az előtészta hozzávalóit egy kis tálkában összegyúrjuk. Lefedjük folpackkal, majd szobahőmérsékleten hagyjuk pihenni 6-12 órát.
focaccia
- A lisztet, a vizet és a porcukrot kézzel vagy kézi robotgéppel összedolgozzuk, majd hagyjuk pihenni fél órát.
- Ezután hozzáadjuk a friss élesztőt, a sót, az olívaolajat, valamint a pihentetett előtésztát. Az egészet alaposan összedagasztjuk, akkor lesz jó az állaga, ha már nem ragadós annyira és vizes/olajos kézzel tudunk bánni vele.
- Ekkor jöhet a hajtogatás: a tésztát kétoldalt középen megfogjuk, felemeljük, és hagyjuk hogy az ellentéte oldalon lenyúljon a két vége. Ekkor visszatesszük, forgatunk rajta 90 fokot és így is megemelgetjük. Ezt megismételjük 2-3 alkalommal.
- A következő fél/egy órában 10 perces időközönként hajtogatjuk a tésztát. Az utolsó hajtogatás után a tésztából gombócokat tépünk le, amelyeket olívaolajjal alaposan kikent muffinformába tesszük.
- A kiporciózott tésztát ezután hűtőbe tesszük legalább 2 órára hideg kelesztésre.
- A focacciamuffinokat süthetjük így, magában is, de ízesíthetjük is: nálunk most koktélparadicsom, olajbogyó és rozmaring került a tetejükre-belsejükbe. Érdemes szem előtt tartani, hogy akármit is teszünk rá, alaposan bele kell nyomni, hogy ne essen ki sütés közben.
- 200 fokos sütőben kb. 25 perc alatt készre sütjük a muffinokat. Hagyjuk őket kicsit hűlni a formában, majd nekik is eshetünk - kívül fantasztikusan ropogós, belül pedig szaftos, de könnyed a tésztája.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 60 p
- Sütés ideje: 25 p
- Sütés hőfoka: 200 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
Ha imádjátok a focacciát, akkor egyszerűen ki kell próbálnotok muffinformában is! Az önmagában is aromás, ropogós és könnyed tésztát mi most még kevés paradicsommal, olajbogyóval és rozmaringgal is feldobtuk, hogy igazán dolce vita legyen a végeredmény.