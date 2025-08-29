r
kenyerek focaccia

Focaccia muffin

Rosanics Petra
Focacciamuffin
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
közepes

Hozzávalók

előtészta

focaccia

300
Kalória
7.3g
Fehérje
53.5g
Szénhidrát
6.1g
Zsír
87.9g
Víz
-
Koleszterin
2.9g
Élelmi rost
1.8g
Cukor
  • 5% Fehérje
  • 34% Szénhidrát
  • 4% Zsír

előtészta

focaccia

Összesen 300 kcal
  • 5% Fehérje
  • 34% Szénhidrát
  • 4% Zsír

előtészta

focaccia

Összesen 1803 kcal
  • 5% Fehérje
  • 34% Szénhidrát
  • 4% Zsír

előtészta

focaccia

Összesen 184 kcal
  • 5% Fehérje
  • 34% Szénhidrát
  • 4% Zsír
  • 57% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Likopin

Fehérje

  • Összesen
    7.3 g

Zsír

  • Összesen
    6.1 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    4 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    749.8 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    22 mg
  • Kálcium
    39 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    21 mg
  • Foszfor
    83 mg
  • Nátrium
    580 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    53.5 g
  • Cukor
    2 mg
  • Élelmi rost
    3 mg

Víz

  • Összesen
    87.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    15 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    3 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    4 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    38 micro
  • Kolin:
    10 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    17 micro
  • β-karotin
    108 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    429 micro
  • Lut-zea
    117 micro
Összesen 300 kcal
  • 5% Fehérje
  • 34% Szénhidrát
  • 4% Zsír
  • 57% Víz

Összesen 184 kcal

Elkészítés

előtészta

  1. Az előtészta hozzávalóit egy kis tálkában összegyúrjuk. Lefedjük folpackkal, majd szobahőmérsékleten hagyjuk pihenni 6-12 órát.

focaccia

  1. A lisztet, a vizet és a porcukrot kézzel vagy kézi robotgéppel összedolgozzuk, majd hagyjuk pihenni fél órát.
  2. Ezután hozzáadjuk a friss élesztőt, a sót, az olívaolajat, valamint a pihentetett előtésztát. Az egészet alaposan összedagasztjuk, akkor lesz jó az állaga, ha már nem ragadós annyira és vizes/olajos kézzel tudunk bánni vele.
  3. Ekkor jöhet a hajtogatás: a tésztát kétoldalt középen megfogjuk, felemeljük, és hagyjuk hogy az ellentéte oldalon lenyúljon a két vége. Ekkor visszatesszük, forgatunk rajta 90 fokot és így is megemelgetjük. Ezt megismételjük 2-3 alkalommal.
  4. A következő fél/egy órában 10 perces időközönként hajtogatjuk a tésztát. Az utolsó hajtogatás után a tésztából gombócokat tépünk le, amelyeket olívaolajjal alaposan kikent muffinformába tesszük.
  5. A kiporciózott tésztát ezután hűtőbe tesszük legalább 2 órára hideg kelesztésre.
  6. A focacciamuffinokat süthetjük így, magában is, de ízesíthetjük is: nálunk most koktélparadicsom, olajbogyó és rozmaring került a tetejükre-belsejükbe. Érdemes szem előtt tartani, hogy akármit is teszünk rá, alaposan bele kell nyomni, hogy ne essen ki sütés közben.
  7. 200 fokos sütőben kb. 25 perc alatt készre sütjük a muffinokat. Hagyjuk őket kicsit hűlni a formában, majd nekik is eshetünk - kívül fantasztikusan ropogós, belül pedig szaftos, de könnyed a tésztája.

  • Előkészítés ideje: 60 p
  • Sütés ideje: 25 p
  • Sütés hőfoka: 200 °C
  • Sütés módja: hőlégkeveréses
Ha imádjátok a focacciát, akkor egyszerűen ki kell próbálnotok muffinformában is! Az önmagában is aromás, ropogós és könnyed tésztát mi most még kevés paradicsommal, olajbogyóval és rozmaringgal is feldobtuk, hogy igazán dolce vita legyen a végeredmény.

