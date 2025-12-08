Körtés piskóta karamellszósszal
Hozzávalók
A tésztához
-
240 g finomliszt
-
130 g cukor
-
1 csomag vaníliás cukor
-
1 csomag sütőpor
-
100 g joghurt
-
2 db tojás
-
230 g körte (lereszelve)
-
80 g vaj
-
1 citromból nyert citromhéj
A karamellszószhoz
-
130 g cukor
-
2 ek víz
-
100 ml habtejszín
-
1 ek vaj
-
150 g körte (apró kockára vágva)
A krémhez
-
150 g krémsajt
-
150 ml habtejszín
-
2 ek porcukor
-
1 tk vanília kivonat
A tésztához
-
240g finomliszt874 kcal
-
130g cukor503 kcal
-
10g vaníliás cukor39 kcal
-
12g sütőpor6 kcal
-
100g joghurt61 kcal
-
110g tojás138 kcal
-
230g körte118 kcal
-
80g vaj574 kcal
-
6g citromhéj3 kcal
A karamellszószhoz
-
130g cukor503 kcal
-
16g víz0 kcal
-
100g habtejszín292 kcal
-
14g vaj100 kcal
-
150g körte77 kcal
A krémhez
-
150g krémsajt375 kcal
-
150g habtejszín438 kcal
-
14g porcukor54 kcal
-
0 kcal
- 4% Fehérje
- 37% Szénhidrát
- 14% Zsír
A tésztához
-
14.6g finomliszt53 kcal
-
7.9g cukor31 kcal
-
0.6g vaníliás cukor2 kcal
-
0.7g sütőpor0 kcal
-
6.1g joghurt4 kcal
-
6.7g tojás8 kcal
-
14g körte7 kcal
-
4.9g vaj35 kcal
-
0.4g citromhéj0 kcal
A karamellszószhoz
-
7.9g cukor31 kcal
-
1g víz0 kcal
-
6.1g habtejszín18 kcal
-
0.9g vaj6 kcal
-
9.1g körte5 kcal
A krémhez
-
9.1g krémsajt23 kcal
-
9.1g habtejszín27 kcal
-
0.9g porcukor3 kcal
-
0.2g vanília kivonat0 kcal
- 4% Fehérje
- 37% Szénhidrát
- 14% Zsír
- 46% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
A vitamin (RAE):
Fehérje
-
Összesen 9.2 g
Zsír
-
Összesen 33.9 g
-
Telített zsírsav 17 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 8 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 142 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 796.7 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 20 mg
-
Kálcium 222 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 21 mg
-
Foszfor 325 mg
-
Nátrium 206 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 90.1 g
-
Cukor 55 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 112.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 254 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 4 mg
-
D vitamin: 23 micro
-
K vitamin: 5 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 25 micro
-
Kolin: 67 mg
-
Retinol - A vitamin: 250 micro
-
α-karotin 1 micro
-
β-karotin 59 micro
-
β-crypt 3 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 114 micro
Elkészítés
A tésztához
- A lisztet és a sütőport öntsük össze majd szitáljuk egy tálba.
- A cukorba reszeljük bele a bio citrom héját és morzsoljuk el, hogy jobban kiadja az aromáit, majd öntsük a liszthez a vaníliás cukorral együtt. Ezek után tegyük bele a nedves hozzávalókat is és robotgéppel keverjük csomómentesre.
- Öntsük a tésztát kivajazott, kilisztezett formába, majd tegyük előmelegített sütőbe kb. 45-50 percre.
A karamellszószhoz
- A cukrot kezdjük el karamellizálni a vízzel. Mikor már szép a színe adjuk hozzá a korábban apró kockára vágott körtét, a vajat és a habtejszínt. Addig hagyjuk forrni, még a karamell teljesen elolvad a tejszínben és a szósz szépen besűrűsödik.
- Miután elkészült, hagyjuk kihűlni.
A krémhez
- A habtejszínt verjük fel a porcukorral, a krémsajtot pedig keverjük ki a vanília kivonattal.
- A kikevert krémsajthoz adjuk hozzá a tejszínhabot és keverjük el.
- A kihűlt piskóta tetejére halmozzuk rá a krémet, majd locsoljuk meg a lehűtött körtés karamellaszósszal.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 20 p
- Sütés ideje: 45 p
- Sütés hőfoka: 180 °C
- Sütés módja: alul-felül sütés
Ha igazán szaftos desszertre vágytok készítsétek el ezt a sütit, aminek a piskótájába is kerül körte, így nem fog kiszáradni másnapra sem. Magában is finom egy kis porcukorral meghintve, de ha szeretnénk kicsit cuccosabb sütit készíteni, halmozzunk a tetejére krémet és locsoljunk rá karamellaszószt, amitől egészen ünnepi süteménnyé válik.