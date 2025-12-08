r
édes süti karamellás sütemény

Körtés piskóta karamellszósszal

Fekete Melinda
Körtés piskóta karamellszósszal
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
közepes

Hozzávalók

A tésztához

A karamellszószhoz

A krémhez

694
Kalória
9.2g
Fehérje
90.1g
Szénhidrát
33.9g
Zsír
112.1g
Víz
142.1g
Koleszterin
3g
Élelmi rost
55g
Cukor
  • 4% Fehérje
  • 37% Szénhidrát
  • 14% Zsír

A tésztához

A karamellszószhoz

A krémhez

Összesen 694 kcal
  • 4% Fehérje
  • 37% Szénhidrát
  • 14% Zsír

A tésztához

A karamellszószhoz

A krémhez

Összesen 4155 kcal
  • 4% Fehérje
  • 37% Szénhidrát
  • 14% Zsír

A tésztához

A karamellszószhoz

A krémhez

Összesen 253 kcal
  • 4% Fehérje
  • 37% Szénhidrát
  • 14% Zsír
  • 46% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • A vitamin (RAE):

Fehérje

  • Összesen
    9.2 g

Zsír

  • Összesen
    33.9 g
  • Telített zsírsav
    17 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    8 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    142 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    796.7 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    20 mg
  • Kálcium
    222 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    21 mg
  • Foszfor
    325 mg
  • Nátrium
    206 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    90.1 g
  • Cukor
    55 mg
  • Élelmi rost
    3 mg

Víz

  • Összesen
    112.1 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    254 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    4 mg
  • D vitamin:
    23 micro
  • K vitamin:
    5 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    25 micro
  • Kolin:
    67 mg
  • Retinol - A vitamin:
    250 micro
  • α-karotin
    1 micro
  • β-karotin
    59 micro
  • β-crypt
    3 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    114 micro
Összesen 253 kcal

Elkészítés

A tésztához

  1. A lisztet és a sütőport öntsük össze majd szitáljuk egy tálba.
  2. A cukorba reszeljük bele a bio citrom héját és morzsoljuk el, hogy jobban kiadja az aromáit, majd öntsük a liszthez a vaníliás cukorral együtt. Ezek után tegyük bele a nedves hozzávalókat is és robotgéppel keverjük csomómentesre.
  3. Öntsük a tésztát kivajazott, kilisztezett formába, majd tegyük előmelegített sütőbe kb. 45-50 percre.

A karamellszószhoz

  1. A cukrot kezdjük el karamellizálni a vízzel. Mikor már szép a színe adjuk hozzá a korábban apró kockára vágott körtét, a vajat és a habtejszínt. Addig hagyjuk forrni, még a karamell teljesen elolvad a tejszínben és a szósz szépen besűrűsödik.
  2. Miután elkészült, hagyjuk kihűlni.

A krémhez

  1. A habtejszínt verjük fel a porcukorral, a krémsajtot pedig keverjük ki a vanília kivonattal.
  2. A kikevert krémsajthoz adjuk hozzá a tejszínhabot és keverjük el.
  3. A kihűlt piskóta tetejére halmozzuk rá a krémet, majd locsoljuk meg a lehűtött körtés karamellaszósszal.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 20 p
  • Sütés ideje: 45 p
  • Sütés hőfoka: 180 °C
  • Sütés módja: alul-felül sütés
Ha igazán szaftos desszertre vágytok készítsétek el ezt a sütit, aminek a piskótájába is kerül körte, így nem fog kiszáradni másnapra sem. Magában is finom egy kis porcukorral meghintve, de ha szeretnénk kicsit cuccosabb sütit készíteni, halmozzunk a tetejére krémet és locsoljunk rá karamellaszószt, amitől egészen ünnepi süteménnyé válik.

