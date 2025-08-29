r
Őszi saláta körtével

Vénusz
Őszi saláta körtével
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

Saláta

Dresszing

647
Kalória
20.9g
Fehérje
42.8g
Szénhidrát
46.4g
Zsír
228.7g
Víz
63.6g
Koleszterin
7.9g
Élelmi rost
22.6g
Cukor
  • 6% Fehérje
  • 13% Szénhidrát
  • 14% Zsír

Saláta

Dresszing

Összesen 647 kcal
  • 6% Fehérje
  • 13% Szénhidrát
  • 14% Zsír

Saláta

Dresszing

Összesen 1297 kcal
  • 6% Fehérje
  • 13% Szénhidrát
  • 14% Zsír

Saláta

Dresszing

Összesen 152 kcal
  • 6% Fehérje
  • 13% Szénhidrát
  • 14% Zsír
  • 68% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • β-karotin
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    20.9 g

Zsír

  • Összesen
    46.4 g
  • Telített zsírsav
    9 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    16 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    18 g
  • Koleszterin
    64 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    2204.9 g
  • Cink
    3 mg
  • Szelén
    8 mg
  • Kálcium
    332 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    97 mg
  • Foszfor
    298 mg
  • Nátrium
    1461 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    2 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    42.8 g
  • Cukor
    23 mg
  • Élelmi rost
    8 mg

Víz

  • Összesen
    228.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    406 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    5 mg
  • C vitamin:
    15 mg
  • D vitamin:
    6 micro
  • K vitamin:
    61 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    135 micro
  • Kolin:
    36 mg
  • Retinol - A vitamin:
    50 micro
  • α-karotin
    4 micro
  • β-karotin
    4271 micro
  • β-crypt
    2 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    1465 micro
Elkészítés

Saláta

  1. Az édesburgonyát és a céklát pucoljuk meg és vágjuk kockákra. Tegyünk rá kevés Vénusz Sütőolajat, sózzuk-borsozzuk és szórjuk meg őrölt rozmaringgal. Szórjuk rá a felszeletelt lila hagymát. Tegyük a sütőbe 180 fokra és süssük puhára kb. 35 perc alatt.
  2. Közben a diót vágjuk durvára és pirítsuk meg. A körtét vágjuk cikkekre és a Vénusz Plusz citromos fűszerolaján süssük meg mindkét oldalát, és csorgassuk le juharsziruppal.
  3. Egy tálban keverjük össze a sült édesburgonyát, a sült céklát, a rukkolát és a pirított diót. Öntsük le a dresszinggel és alaposan keverjük át.
  4. Szedjük tányérokra és helyezzünk rá a serrano sonkából, a feta sajtból, és a sült körtéből. Jó étvágyat hozzá!

Dresszing

  1. Egy tálban keverjük össze mindegyik alapanyagot és reszeljük bele a fokhagymát. Pici vízzel higítsuk. Ez fog segíteni abban, hogy jobban összeálljon a dresszing.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 20 p
  • Sütés ideje: 35 p
  • Sütés hőfoka: 180 °C
  • Sütés módja: hőlégkeveréses

Nagyon változatos salátákat lehet ősszel is készíteni, igyekeztünk egy picit tartalmasabbat, hiszen került bele édesburgonya és cékla is. Amivel pedig megkoronáztuk az a sült juharszirupos körte, amit a Vénusz Plusz citromos fűszerolaján sütöttünk meg. Különböző salátalevelekkel és magvakkal lehet kiegészíteni.

