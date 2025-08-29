Őszi saláta körtével

Nagyon változatos salátákat lehet ősszel is készíteni, igyekeztünk egy picit tartalmasabbat, hiszen került bele édesburgonya és cékla is. Amivel pedig megkoronáztuk az a sült juharszirupos körte, amit a Vénusz Plusz citromos fűszerolaján sütöttünk meg. Különböző salátalevelekkel és magvakkal lehet kiegészíteni.