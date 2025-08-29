Őszi saláta körtével

Őszi saláta körtévelVénusz
Hozzávalók
Saláta
-
120 g édesburgonya
-
120 g cékla
-
80 g rukkola
-
80 g serrano sonka
-
80 g feta sajt
-
50 g dió
-
1 ek napraforgó olaj (Vénusz Sütőolaj)
-
só ízlés szerint
-
rozmaring ízlés szerint
-
1 db körte
-
1 ek juharszirup
-
1 ek repceolaj (Vénusz Plusz citromos fűszerolaj)
-
1 kis fej lilahagyma
-
bors ízlés szerint
Dresszing
-
2 ek repceolaj (Vénusz Plusz citromos fűszerolaj)
-
1 teáskanál mustár
-
1 teáskanál balzsamecet (krém)
-
só ízlés szerint
-
1 gerezd fokhagyma
-
0.5 ek juharszirup
- 6% Fehérje
- 13% Szénhidrát
- 14% Zsír
Saláta
-
60g édesburgonya37 kcal
-
60g cékla17 kcal
-
40g rukkola10 kcal
-
40g serrano sonka54 kcal
-
40g feta sajt106 kcal
-
25g dió164 kcal
-
35 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
100g körte51 kcal
-
8g juharszirup20 kcal
-
5g repceolaj44 kcal
-
25g lilahagyma9 kcal
-
0 kcal
Dresszing
-
10g repceolaj88 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
2g fokhagyma2 kcal
-
4g juharszirup10 kcal
- 6% Fehérje
- 13% Szénhidrát
- 14% Zsír
Saláta
-
120g édesburgonya74 kcal
-
120g cékla35 kcal
-
80g rukkola20 kcal
-
80g serrano sonka109 kcal
-
80g feta sajt212 kcal
-
50g dió327 kcal
-
71 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
200g körte103 kcal
-
15g juharszirup39 kcal
-
10g repceolaj88 kcal
-
50g lilahagyma18 kcal
-
0 kcal
Dresszing
-
20g repceolaj177 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
3g fokhagyma4 kcal
-
8g juharszirup20 kcal
- 6% Fehérje
- 13% Szénhidrát
- 14% Zsír
Saláta
-
14.2g édesburgonya9 kcal
-
14.2g cékla4 kcal
-
9.5g rukkola2 kcal
-
9.5g serrano sonka13 kcal
-
9.5g feta sajt25 kcal
-
5.9g dió39 kcal
-
0.9g napraforgó olaj8 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
23.7g körte12 kcal
-
1.8g juharszirup5 kcal
-
1.2g repceolaj10 kcal
-
5.9g lilahagyma2 kcal
-
0 kcal
Dresszing
-
2.4g repceolaj21 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0.4g fokhagyma0 kcal
-
0.9g juharszirup2 kcal
- 6% Fehérje
- 13% Szénhidrát
- 14% Zsír
- 68% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
β-karotin
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 20.9 g
Zsír
-
Összesen 46.4 g
-
Telített zsírsav 9 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 16 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 18 g
-
Koleszterin 64 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 2204.9 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 8 mg
-
Kálcium 332 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 97 mg
-
Foszfor 298 mg
-
Nátrium 1461 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 42.8 g
-
Cukor 23 mg
-
Élelmi rost 8 mg
Víz
-
Összesen 228.7 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 406 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 5 mg
-
C vitamin: 15 mg
-
D vitamin: 6 micro
-
K vitamin: 61 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 135 micro
-
Kolin: 36 mg
-
Retinol - A vitamin: 50 micro
-
α-karotin 4 micro
-
β-karotin 4271 micro
-
β-crypt 2 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 1465 micro
Elkészítés
Saláta
- Az édesburgonyát és a céklát pucoljuk meg és vágjuk kockákra. Tegyünk rá kevés Vénusz Sütőolajat, sózzuk-borsozzuk és szórjuk meg őrölt rozmaringgal. Szórjuk rá a felszeletelt lila hagymát. Tegyük a sütőbe 180 fokra és süssük puhára kb. 35 perc alatt.
- Közben a diót vágjuk durvára és pirítsuk meg. A körtét vágjuk cikkekre és a Vénusz Plusz citromos fűszerolaján süssük meg mindkét oldalát, és csorgassuk le juharsziruppal.
- Egy tálban keverjük össze a sült édesburgonyát, a sült céklát, a rukkolát és a pirított diót. Öntsük le a dresszinggel és alaposan keverjük át.
- Szedjük tányérokra és helyezzünk rá a serrano sonkából, a feta sajtból, és a sült körtéből. Jó étvágyat hozzá!
Dresszing
- Egy tálban keverjük össze mindegyik alapanyagot és reszeljük bele a fokhagymát. Pici vízzel higítsuk. Ez fog segíteni abban, hogy jobban összeálljon a dresszing.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 20 p
- Sütés ideje: 35 p
- Sütés hőfoka: 180 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
Nagyon változatos salátákat lehet ősszel is készíteni, igyekeztünk egy picit tartalmasabbat, hiszen került bele édesburgonya és cékla is. Amivel pedig megkoronáztuk az a sült juharszirupos körte, amit a Vénusz Plusz citromos fűszerolaján sütöttünk meg. Különböző salátalevelekkel és magvakkal lehet kiegészíteni.