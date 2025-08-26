r
Gnocchi tészta alaprecept

Fekete Melinda
Gnocchi tészta alaprecept
449
Kalória
13.2g
Fehérje
90.4g
Szénhidrát
3.6g
Zsír
162.8g
Víz
108.5g
Koleszterin
6g
Élelmi rost
1.8g
Cukor
  • 5% Fehérje
  • 33% Szénhidrát
  • 1% Zsír

  • 60% Víz

Fehérje

  • Összesen
    26.4 g

Zsír

  • Összesen
    7.1 g
  • Telített zsírsav
    2 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    217 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    776.2 g
  • Cink
    3 mg
  • Szelén
    64 mg
  • Kálcium
    93 mg
  • Vas
    5 mg
  • Magnézium
    120 mg
  • Foszfor
    454 mg
  • Nátrium
    35 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    2 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    180.8 g
  • Cukor
    4 mg
  • Élelmi rost
    12 mg

Víz

  • Összesen
    325.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    76 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    74 mg
  • D vitamin:
    44 micro
  • K vitamin:
    8 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    6 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    124 micro
  • Kolin:
    225 mg
  • Retinol - A vitamin:
    74 micro
  • α-karotin
    8 micro
  • β-karotin
    21 micro
  • β-crypt
    7 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    280 micro
Összesen 899 kcal
  • 5% Fehérje
  • 33% Szénhidrát
  • 1% Zsír
  • 60% Víz

Fehérje

  • Összesen
    3.9 g

Zsír

  • Összesen
    1.1 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    0 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    32 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    115.8 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    9 mg
  • Kálcium
    14 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    18 mg
  • Foszfor
    68 mg
  • Nátrium
    5 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    27 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    48.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    11 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    11 mg
  • D vitamin:
    7 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    19 micro
  • Kolin:
    34 mg
  • Retinol - A vitamin:
    11 micro
  • α-karotin
    1 micro
  • β-karotin
    3 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    42 micro
Összesen 134 kcal

A gnocchihoz

  1. A burgonyákat sós vízben, héjukban főzzük meg. Mikor teljesen kihűltek pucoljuk meg és nyomjuk át őket krumplinyomón.
  2. A tört burgonyához adjuk hozzá a tojássárgáját, a sót és a lisztet. Gyúrjuk össze és formázzunk belőle gombócot.
  3. Tegyük a gombócot lisztezett felületre és osszuk szét kisebb részekre. Kezdjük el külön-külön kihengergetni őket, kb. 1 cm átmérőjűre.
  4. A hengereket vagdossuk el kb. 1,5-2 cm távolságra, hogy kis párnákat kapjunk. Ezeket a párnácskákat formázzuk meg egy villa segítségével, úgy hogy az ujjunkkal felülről lefele átgördítjük a párnácskákat a villa hátoldalán.
  5. Sós, lobogó vízben addig főzzük őket, amíg felúsznak a víz tetejére. Ezután serpenyőben le is piríthatjuk őket, de rögtön mehetnek a hozzájuk készített különböző szószokba is.

  • Előkészítés ideje: 15 p
  • Főzés ideje: 30 p
A gnocchi egy klasszikus olasz tésztaféle, ami mivel burgonyából készül, inkább a nudlihoz hasonlít. A kis párnácskákat egy bordázott felületű fatáblán formázzák meg, de ha ilyen nincs a háztartásban szimplán egy villa segítségével is kialakítható a kívánt forma. A kis bordák segítenek megtartani a különböző szószokat, melyekbe a kifőtt, majd kissé lepirított burgonya párnácskákat forgatják.

Spárgakrémes gnocchi reszelt parmezánnal és párolt spárgafejekkel tálalva
gnocchi

Spárgakrémes gnocchi

Aki egy igazán tavaszias tésztára vágyik, készítse el az alábbi spárgás gnocchit: magával ragadó, lehengerlően krémes szósz és karakteres, párolt spárgafejek gazdagítják a puha ...

Lakos Benedek
Medvehagymás-túrós gnocchi tejszínes szósszal és reszelt parmezánnal tálalva
gnocchi

Medvehagymás-túrós gnocchi

Az olasz malfatti névre hallgató házi gnocchi/gombóc ihlette az alábbi receptet. Ebbe, a kicsit magyarosabb verzióba azonban tavaszi medvehagyma és tehéntúró kerül, ettől frissebb, ...

Lakos Benedek

