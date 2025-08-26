Gnocchi tészta alaprecept

Gnocchi tészta alapreceptFekete Melinda
Hozzávalók
A gnoccihoz
-
500 g burgonya
-
1 db tojássárgája
-
150 g finomliszt
-
1 csipet só
- 5% Fehérje
- 33% Szénhidrát
- 1% Zsír
- 5% Fehérje
- 33% Szénhidrát
- 1% Zsír
- 60% Víz
Elkészítés
A gnoccihoz
- A burgonyákat sós vízben, héjukban főzzük meg. Mikor teljesen kihűltek pucoljuk meg és nyomjuk át őket krumplinyomón.
- A tört burgonyához adjuk hozzá a tojássárgáját, a sót és a lisztet. Gyúrjuk össze és formázzunk belőle gombócot.
- Tegyük a gombócot lisztezett felületre és osszuk szét kisebb részekre. Kezdjük el külön-külön kihengergetni őket, kb. 1 cm átmérőjűre.
- A hengereket vagdossuk el kb. 1,5-2 cm távolságra, hogy kis párnákat kapjunk. Ezeket a párnácskákat formázzuk meg egy villa segítségével, úgy hogy az ujjunkkal felülről lefele átgördítjük a párnácskákat a villa hátoldalán.
- Sós, lobogó vízben addig főzzük őket, amíg felúsznak a víz tetejére. Ezután serpenyőben le is piríthatjuk őket, de rögtön mehetnek a hozzájuk készített különböző szószokba is.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Főzés ideje: 30 p
A gnocchi egy klasszikus olasz tésztaféle, ami mivel burgonyából készül, inkább a nudlihoz hasonlít. A kis párnácskákat egy bordázott felületű fatáblán formázzák meg, de ha ilyen nincs a háztartásban szimplán egy villa segítségével is kialakítható a kívánt forma. A kis bordák segítenek megtartani a különböző szószokat, melyekbe a kifőtt, majd kissé lepirított burgonya párnácskákat forgatják.