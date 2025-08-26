Gnocchi tészta alaprecept

A gnocchi egy klasszikus olasz tésztaféle, ami mivel burgonyából készül, inkább a nudlihoz hasonlít. A kis párnácskákat egy bordázott felületű fatáblán formázzák meg, de ha ilyen nincs a háztartásban szimplán egy villa segítségével is kialakítható a kívánt forma. A kis bordák segítenek megtartani a különböző szószokat, melyekbe a kifőtt, majd kissé lepirított burgonya párnácskákat forgatják.