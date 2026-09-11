r
Nosalty Logó
sós krémek csicseriborsókrém

Egyszerű babkrém

Hankusz Sára
Világos színű házi babkrém, olívaolajjal meglocsolva és snidlinggel megszórva. Mellette kenyér, citrom, paradicsom és zöld textilszalvéta látható.
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

974
Kalória
47g
Fehérje
122g
Szénhidrát
35.9g
Zsír
36.8g
Víz
-
Koleszterin
30.7g
Élelmi rost
4.5g
Cukor
  • 19% Fehérje
  • 50% Szénhidrát
  • 15% Zsír
Összesen 974 kcal
  • 19% Fehérje
  • 50% Szénhidrát
  • 15% Zsír
Összesen 1947 kcal
  • 19% Fehérje
  • 50% Szénhidrát
  • 15% Zsír
Összesen 389 kcal
  • 19% Fehérje
  • 50% Szénhidrát
  • 15% Zsír
  • 15% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Nátrium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • E vitamin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    47 g

Zsír

  • Összesen
    35.9 g
  • Telített zsírsav
    5 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    25 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    4 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1630 g
  • Cink
    7 mg
  • Szelén
    27 mg
  • Kálcium
    487 mg
  • Vas
    21 mg
  • Magnézium
    383 mg
  • Foszfor
    610 mg
  • Nátrium
    88 mg
  • Réz
    2 mg
  • Mangán
    4 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    122 g
  • Cukor
    5 mg
  • Élelmi rost
    31 mg

Víz

  • Összesen
    36.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    0 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    5 mg
  • C vitamin:
    4 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    32 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    778 micro
  • Kolin:
    134 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    3 micro
  • β-crypt
    2 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    7 micro
Összesen 974 kcal
  • 19% Fehérje
  • 50% Szénhidrát
  • 15% Zsír
  • 15% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Nátrium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • E vitamin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    94.1 g

Zsír

  • Összesen
    71.8 g
  • Telített zsírsav
    10 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    50 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    9 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    3260 g
  • Cink
    15 mg
  • Szelén
    55 mg
  • Kálcium
    973 mg
  • Vas
    42 mg
  • Magnézium
    767 mg
  • Foszfor
    1221 mg
  • Nátrium
    176 mg
  • Réz
    4 mg
  • Mangán
    7 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    243.9 g
  • Cukor
    9 mg
  • Élelmi rost
    61 mg

Víz

  • Összesen
    73.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    1 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    11 mg
  • C vitamin:
    9 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    64 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    2 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    1557 micro
  • Kolin:
    269 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    5 micro
  • β-crypt
    4 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    15 micro
Összesen 1947 kcal
  • 19% Fehérje
  • 50% Szénhidrát
  • 15% Zsír
  • 15% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Nátrium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • E vitamin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    18.8 g

Zsír

  • Összesen
    14.3 g
  • Telített zsírsav
    2 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    10 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    650.7 g
  • Cink
    3 mg
  • Szelén
    11 mg
  • Kálcium
    194 mg
  • Vas
    8 mg
  • Magnézium
    153 mg
  • Foszfor
    244 mg
  • Nátrium
    35 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    48.7 g
  • Cukor
    2 mg
  • Élelmi rost
    12 mg

Víz

  • Összesen
    14.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    0 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    2 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    13 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    311 micro
  • Kolin:
    54 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    1 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    3 micro
Összesen 389 kcal

Elkészítés

  1. A babkonzervet mossuk át és tegyük turmixba. Adjuk hozzá a fokhagymát, olívaolajat (ennek mennyisége attól függ, milyen állagúra szeretnénk)mustárt, sót, borsot és citromlevet.
  2. Turmixoljuk krémesre, tálaljuk snidlinggel és kenyérrel.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

Ha egy gyors, egyszerű és mégis igazán finom kencére vágyunk, ez a babkrém remek választás. Néhány alapanyagból pillanatok alatt elkészül, ráadásul kenyérre kenve, pirítóssal vagy friss zöldségek mellé is tökéletes. Krémes, fűszeres és laktató – egy olyan házi finomság, ami reggelire, vacsorára vagy akár vendégvárónak is jól jöhet.

Hasonló receptek

Összes csicseriborsókrém
Hozzávalók
Elkészítés

További receptek

Szotyitepertő, a gyors és olcsó vegán tepertő
tepertőkrém

Szotyitepertő

A szotyitepertő felfedezése teljesen a véletlen műve volt, ennél szerencsésebb (és finomabb) gasztrovéletlen azonban ritkán esik meg. A napraforgóalapú hamis tepertőkrém nem csak ízben ...

Rosanics Petra

Címlapról ajánljuk

WC-papír
Otthon

Így kell helyesen feltenni a vécépapírt: nem mindegy, merre áll...

Te is azon vitázol otthon, hogy a vécépapír a fal felé vagy kifelé nézzen? A kérdés egyszerűnek tűnik, mégis régóta megosztja az embereket. A szakértői ajánlás szerint azonban van egy praktikusabb megoldás, és még egy 19. századi szabadalom is ezt támasztja alá. Mai Otthon Tippünkben eláruljuk, hogyan tedd fel helyesen!

Még több cikk

Top Receptek

az-eredeti-palocleves-receptje
palócleves

Az eredeti palócleves receptje

Magyaros ízvilágú leveseink közül az egyik legnagyobb klasszikus a palócleves, amit a monda szerint először Gundel János készített el egy ünnepségre, ahol Mikszáth Kálmán is jelen ...

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept