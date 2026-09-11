Egyszerű babkrém
Hozzávalók
- 19% Fehérje
- 50% Szénhidrát
- 15% Zsír
- 19% Fehérje
- 50% Szénhidrát
- 15% Zsír
- 19% Fehérje
- 50% Szénhidrát
- 15% Zsír
- 15% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Nátrium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 47 g
Zsír
-
Összesen 35.9 g
-
Telített zsírsav 5 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 25 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 4 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1630 g
-
Cink 7 mg
-
Szelén 27 mg
-
Kálcium 487 mg
-
Vas 21 mg
-
Magnézium 383 mg
-
Foszfor 610 mg
-
Nátrium 88 mg
-
Réz 2 mg
-
Mangán 4 mg
Szénhidrát
-
Összesen 122 g
-
Cukor 5 mg
-
Élelmi rost 31 mg
Víz
-
Összesen 36.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 0 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 5 mg
-
C vitamin: 4 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 32 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 778 micro
-
Kolin: 134 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 3 micro
-
β-crypt 2 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 7 micro
- 19% Fehérje
- 50% Szénhidrát
- 15% Zsír
- 15% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Nátrium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 94.1 g
Zsír
-
Összesen 71.8 g
-
Telített zsírsav 10 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 50 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 9 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 3260 g
-
Cink 15 mg
-
Szelén 55 mg
-
Kálcium 973 mg
-
Vas 42 mg
-
Magnézium 767 mg
-
Foszfor 1221 mg
-
Nátrium 176 mg
-
Réz 4 mg
-
Mangán 7 mg
Szénhidrát
-
Összesen 243.9 g
-
Cukor 9 mg
-
Élelmi rost 61 mg
Víz
-
Összesen 73.7 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 1 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 11 mg
-
C vitamin: 9 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 64 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 2 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 1557 micro
-
Kolin: 269 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 5 micro
-
β-crypt 4 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 15 micro
- 19% Fehérje
- 50% Szénhidrát
- 15% Zsír
- 15% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Nátrium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 18.8 g
Zsír
-
Összesen 14.3 g
-
Telített zsírsav 2 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 10 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 650.7 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 11 mg
-
Kálcium 194 mg
-
Vas 8 mg
-
Magnézium 153 mg
-
Foszfor 244 mg
-
Nátrium 35 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 48.7 g
-
Cukor 2 mg
-
Élelmi rost 12 mg
Víz
-
Összesen 14.7 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 0 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 2 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 13 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 311 micro
-
Kolin: 54 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 1 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 3 micro
Elkészítés
- A babkonzervet mossuk át és tegyük turmixba. Adjuk hozzá a fokhagymát, olívaolajat (ennek mennyisége attól függ, milyen állagúra szeretnénk)mustárt, sót, borsot és citromlevet.
- Turmixoljuk krémesre, tálaljuk snidlinggel és kenyérrel.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
Ha egy gyors, egyszerű és mégis igazán finom kencére vágyunk, ez a babkrém remek választás. Néhány alapanyagból pillanatok alatt elkészül, ráadásul kenyérre kenve, pirítóssal vagy friss zöldségek mellé is tökéletes. Krémes, fűszeres és laktató – egy olyan házi finomság, ami reggelire, vacsorára vagy akár vendégvárónak is jól jöhet.