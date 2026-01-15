Gyors vegán pho leves
Hozzávalók
A leveshez
-
1 nagy db vöröshagyma
-
1 gerezd fokhagyma
-
1 hüvelykujjnyi gyömbér
-
1 l víz
-
1 l zöldség alaplé
-
1 kávéskanál szegfűszeg
-
1 tk édesköménymag
-
1 tk koriandermag
-
1 db fekete kardamom (opcionális)
-
2 db csillagánizs
-
1 db fahéjrúd
-
só ízlés szerint
-
1 ek barna cukor
-
150 ml szójaszósz (világos)
A tálaláshoz
-
250 g rizstészta
-
1 csokor koriander (friss)
-
1 db lime
-
1 gerezd fokhagyma
-
1 ek rizsecet
-
2 ek víz
-
chili ízlés szerint
-
1 teáskanál chiliszósz (sriracha)
-
1 kis db lilahagyma
- 2% Fehérje
- 15% Szénhidrát
- 0% Zsír
A leveshez
-
43g vöröshagyma15 kcal
-
1g fokhagyma1 kcal
-
3g gyömbér2 kcal
-
250g víz0 kcal
-
250g zöldség alaplé18 kcal
-
0 kcal
-
2 kcal
-
1g koriandermag1 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
3g barna cukor10 kcal
-
38g szójaszósz23 kcal
A tálaláshoz
-
63g rizstészta228 kcal
-
8g koriander2 kcal
-
21g lime5 kcal
-
1g fokhagyma1 kcal
-
1g rizsecet0 kcal
-
4g víz0 kcal
-
0 kcal
-
1g chiliszósz0 kcal
-
13g lilahagyma5 kcal
- 2% Fehérje
- 15% Szénhidrát
- 0% Zsír
A leveshez
-
170g vöröshagyma62 kcal
-
3g fokhagyma4 kcal
-
12g gyömbér10 kcal
-
1000g víz0 kcal
-
1000g zöldség alaplé70 kcal
-
0 kcal
-
7 kcal
-
2g koriandermag6 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
10g barna cukor38 kcal
-
150g szójaszósz90 kcal
A tálaláshoz
-
250g rizstészta910 kcal
-
30g koriander7 kcal
-
85g lime21 kcal
-
3g fokhagyma4 kcal
-
5g rizsecet1 kcal
-
16g víz0 kcal
-
0 kcal
-
5g chiliszósz1 kcal
-
50g lilahagyma18 kcal
- 2% Fehérje
- 15% Szénhidrát
- 0% Zsír
A leveshez
-
6.1g vöröshagyma2 kcal
-
0.1g fokhagyma0 kcal
-
0.4g gyömbér0 kcal
-
35.8g víz0 kcal
-
35.8g zöldség alaplé3 kcal
-
0 kcal
-
0.1g édesköménymag0 kcal
-
0.1g koriandermag0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0.4g barna cukor1 kcal
-
5.4g szójaszósz3 kcal
A tálaláshoz
-
9g rizstészta33 kcal
-
1.1g koriander0 kcal
-
3g lime1 kcal
-
0.1g fokhagyma0 kcal
-
0.2g rizsecet0 kcal
-
0.6g víz0 kcal
-
0 kcal
-
0.2g chiliszósz0 kcal
-
1.8g lilahagyma1 kcal
- 2% Fehérje
- 15% Szénhidrát
- 0% Zsír
- 83% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
β-karotin
Fehérje
-
Összesen 8.8 g
Zsír
-
Összesen 0.7 g
-
Telített zsírsav 0 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 3316.7 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 11 mg
-
Kálcium 64 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 39 mg
-
Foszfor 174 mg
-
Nátrium 3027 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 63 g
-
Cukor 6 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 358.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 26 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 12 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 24 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 25 micro
-
Kolin: 24 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 3 micro
-
β-karotin 304 micro
-
β-crypt 15 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 71 micro
Elkészítés
A leveshez
- A hagymát és a gyömbért ketté vágjuk, majd forró, száraz serpenyőben a fokhagymával együtt megégetjük az oldalaikat. Kivesszük őket, majd ugyanebben a serpenyőben megégetjük a fűszereket is, ne ijedjünk meg a füsttől, és attól, hogy korom feketére égnek a fűszerek, pont ezt a végeredményt szeretnénk elérni.
- Egy fazékba vizet és zöldségalaplét öntünk, hozzáadjuk a megégekett zöldségeket és fűszereket, ízesítjük szójaszósszal, sóval és barna cukorral.
- Addig főzzük a levest, amíg a hagyma teljesen megpuhul és szétesik, ez kb. 30 perc. Ha ez megtörtént szűrjük le a levet, hogy ne keseredjen meg a fűszerektől.
A tálaláshoz
- Amíg fő a leves, főzzük ki a rizstésztát. Vágjuk fel hajszálvékony szeletekre a lilahagymát, és vágjuk fel a chilit is. Vágjuk cikkelyekre a limeot, és tépkedjük össze a koriandert.
- A meleg rizstésztát halmozzuk egy mély leveses tálba, tegyük bele a koriandert, lime cikkelyt, lilahagymát, majd merjük rá a forró levest.
- Egy kis edényben keverjük össze a rizsecetet a vízzel, és tegyük bele a felszeletelt fokhagymát. Ezzel a fokhagymás ecettel, illetve sriracha szósszal tovább ízesíthetjük a tányér levesünket.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 5 p
- Főzés ideje: 30 p
Ha szereted az ázsiai leveseket, biztosan ismered a vietnámi pho levest. Ennek a különleges levesnek készítettük el a vegán változatát, amit nem kell órákig főzni, de mégis megkapja a mélységét a lepirított fűszereknek köszönhetően. Ha gluténmentes szójaszósszal ízesíted, akkor ráadásul mindenmentes lesz.