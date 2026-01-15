r
Gyors vegán pho leves

Fekete Melinda
Gyors vegán pho leves
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

A leveshez

A tálaláshoz

313
Kalória
8.8g
Fehérje
63g
Szénhidrát
0.7g
Zsír
358.8g
Víz
-
Koleszterin
3.4g
Élelmi rost
5.7g
Cukor
  • 2% Fehérje
  • 15% Szénhidrát
  • 0% Zsír

A leveshez

A tálaláshoz

A leveshez

A tálaláshoz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • β-karotin

Fehérje

  • Összesen
    35.2 g

Zsír

  • Összesen
    2.8 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    1 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    13266.7 g
  • Cink
    3 mg
  • Szelén
    42 mg
  • Kálcium
    254 mg
  • Vas
    8 mg
  • Magnézium
    155 mg
  • Foszfor
    694 mg
  • Nátrium
    12107 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    3 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    252.2 g
  • Cukor
    23 mg
  • Élelmi rost
    13 mg

Víz

  • Összesen
    1435.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    104 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    48 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    95 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    8 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    99 micro
  • Kolin:
    96 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    12 micro
  • β-karotin
    1216 micro
  • β-crypt
    62 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    285 micro
Fehérje

  • Összesen
    1.3 g

Zsír

  • Összesen
    0.1 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    0 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    475 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    2 mg
  • Kálcium
    9 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    6 mg
  • Foszfor
    25 mg
  • Nátrium
    433 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    9 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    0 mg

Víz

  • Összesen
    51.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    4 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    2 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    3 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    4 micro
  • Kolin:
    3 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    44 micro
  • β-crypt
    2 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    10 micro
Elkészítés

A leveshez

  1. A hagymát és a gyömbért ketté vágjuk, majd forró, száraz serpenyőben a fokhagymával együtt megégetjük az oldalaikat. Kivesszük őket, majd ugyanebben a serpenyőben megégetjük a fűszereket is, ne ijedjünk meg a füsttől, és attól, hogy korom feketére égnek a fűszerek, pont ezt a végeredményt szeretnénk elérni.
  2. Egy fazékba vizet és zöldségalaplét öntünk, hozzáadjuk a megégekett zöldségeket és fűszereket, ízesítjük szójaszósszal, sóval és barna cukorral.
  3. Addig főzzük a levest, amíg a hagyma teljesen megpuhul és szétesik, ez kb. 30 perc. Ha ez megtörtént szűrjük le a levet, hogy ne keseredjen meg a fűszerektől.

A tálaláshoz

  1. Amíg fő a leves, főzzük ki a rizstésztát. Vágjuk fel hajszálvékony szeletekre a lilahagymát, és vágjuk fel a chilit is. Vágjuk cikkelyekre a limeot, és tépkedjük össze a koriandert.
  2. A meleg rizstésztát halmozzuk egy mély leveses tálba, tegyük bele a koriandert, lime cikkelyt, lilahagymát, majd merjük rá a forró levest.
  3. Egy kis edényben keverjük össze a rizsecetet a vízzel, és tegyük bele a felszeletelt fokhagymát. Ezzel a fokhagymás ecettel, illetve sriracha szósszal tovább ízesíthetjük a tányér levesünket.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 5 p
  • Főzés ideje: 30 p
Ha szereted az ázsiai leveseket, biztosan ismered a vietnámi pho levest. Ennek a különleges levesnek készítettük el a vegán változatát, amit nem kell órákig főzni, de mégis megkapja a mélységét a lepirított fűszereknek köszönhetően. Ha gluténmentes szójaszósszal ízesíted, akkor ráadásul mindenmentes lesz.

