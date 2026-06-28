Gasztro

2026.06.28.

Nosalty Heti Menü – Kánikulakompatibilis gyümölcslevesek, 25 perces tészták és hűs édességek

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Gyors, kánikulához is passzoló recepteket hozunk e heti menünkben: gyors, isteni, könnyed tésztaételek, selymes gyümölcslevesek, hűtött pohárkrémek, parfék és fagyik várakoznak.

A 30-40 fokos hőségben az éhségünk is alábbhagy, legalábbis könnyedebb, "light-osabb", gyomorkímélő, kevéssé zsíros ételeket kívánunk: jöhetnek az aktuálisan szezonális zöldségek és gyümölcsök, és az azokból készült levesek, főételek, desszertek.

Langyos tésztasaláták, zöldséges és húsos tészták, erdei gyümölcsös, sárgadinnyés, barackos, meggyes levesek hidegen, valamint hűtött pohárkrémek, joghurttorta, citromhab, chiapuding és házi fagylalt vár ránk.

A sütőt nagy ívben elkerüljük, húst nem igazán eszünk most, és a konyhában is kevés időt töltünk, mert ezen fogások nem igényelnek nagyon többet, mint fél-fél óra.

Hummuszos tészta sült paradicsommal és olajbogyóval
Hummuszos tészta sült paradicsommal - recept a képre kattintva elérhető!
Nosalty / Rosanics Petra

Ezen a héten sem panaszkodhatunk majd arra, hogy unalmas heti menü várna ránk, hiszen a "legunalmasabb" ételünk talán a túrós csusza lesz - és ez is csak azért, mert nem újító receptúra, hanem egy vérbeli klasszikus, amit végtelenül szeretünk, természetesen.

Minden receptünk izgalmas, színes, gyors, és kánikulai napokra szabott, tartsatok velünk, lássuk a heti menüt!

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