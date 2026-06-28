Nosalty Heti Menü – Kánikulakompatibilis gyümölcslevesek, 25 perces tészták és hűs édességek

A 30-40 fokos hőségben az éhségünk is alábbhagy, legalábbis könnyedebb, "light-osabb", gyomorkímélő, kevéssé zsíros ételeket kívánunk: jöhetnek az aktuálisan szezonális zöldségek és gyümölcsök, és az azokból készült levesek, főételek, desszertek.
Langyos tésztasaláták, zöldséges és húsos tészták, erdei gyümölcsös, sárgadinnyés, barackos, meggyes levesek hidegen, valamint hűtött pohárkrémek, joghurttorta, citromhab, chiapuding és házi fagylalt vár ránk.
A sütőt nagy ívben elkerüljük, húst nem igazán eszünk most, és a konyhában is kevés időt töltünk, mert ezen fogások nem igényelnek nagyon többet, mint fél-fél óra.
Ezen a héten sem panaszkodhatunk majd arra, hogy unalmas heti menü várna ránk, hiszen a "legunalmasabb" ételünk talán a túrós csusza lesz - és ez is csak azért, mert nem újító receptúra, hanem egy vérbeli klasszikus, amit végtelenül szeretünk, természetesen.
Minden receptünk izgalmas, színes, gyors, és kánikulai napokra szabott, tartsatok velünk, lássuk a heti menüt!
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adagIdőpKöltségköltségesNehézségkönnyű271Kalória1.7gFehérje33.4gSzénhidrát15.7gZsír
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Főétel
Tejszínes-spenótos tésztaadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű435Kalória18.6gFehérje63.2gSzénhidrát11.2gZsír
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Desszert
Mennyei túrórudi-pohárkrémadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű465Kalória13.2gFehérje35.5gSzénhidrát29.7gZsír
vasárnap
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű121Kalória2.2gFehérje26.9gSzénhidrát1.4gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű776Kalória53.1gFehérje71gSzénhidrát32.8gZsír
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Desszert
Házi csokifagylalt - fagyigép nélküladagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű376Kalória4.6gFehérje35gSzénhidrát24.5gZsír
hétfő
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű82Kalória3.3gFehérje12.4gSzénhidrát2.6gZsír
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű725Kalória22.9gFehérje53.6gSzénhidrát45gZsír
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Desszert
Vaníliás chiapudingadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű416Kalória16.6gFehérje32.1gSzénhidrát23.2gZsír
kedd
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Leves
Vaníliás almakrémlevesadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű370Kalória2.7gFehérje70.8gSzénhidrát10.6gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű981Kalória21gFehérje95.5gSzénhidrát60.1gZsír
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Desszert
Joghurtos citromhabadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű308Kalória5.6gFehérje23.5gSzénhidrát22.4gZsír
szerda
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű145Kalória1.6gFehérje16.9gSzénhidrát8.5gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű128Kalória7.7gFehérje16.2gSzénhidrát5.5gZsír
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Desszert
Rántott fagyiadagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes2592Kalória8.2gFehérje87.8gSzénhidrát248.5gZsír
csütörtök
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű136Kalória3.7gFehérje23.2gSzénhidrát4.5gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű965Kalória28.7gFehérje97.2gSzénhidrát49.9gZsír
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Desszert
Puncsfagyi házilagadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű368Kalória5.1gFehérje30.8gSzénhidrát23.8gZsír
péntek
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Előétel
Olasz burgonyagombócok 4 ízbenadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű213Kalória9.4gFehérje15.7gSzénhidrát12.8gZsír
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Főétel
Spaghetti alla CarbonaraadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes977Kalória35.4gFehérje67gSzénhidrát61.1gZsír
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű154Kalória4.8gFehérje9.2gSzénhidrát11.6gZsír
szombat
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