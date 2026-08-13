Meglepő, miért nem örülnek a növények, ha éjszaka öntözzük őket

Nyáron a növények sokkal nagyobb termikus stressznek vannak kitéve, így nagyon nem mindegy, hogy mikor locsoljuk őket. Joan Calderón kertész szerint bizonyos napszakban nem ajánlott öntözni, akár beltéri, akár kinti növényekről van szó, mert megzavarhatjuk az anyagcseréjüket.

A növényekről hajlamosak vagyunk úgy gondolkodni, mint passzív élőlényekről: ott vannak a kertben vagy a lakásban, növekednek, virágoznak, és legfeljebb annyi a dolgunk velük, hogy időnként meglocsoljuk őket. Pedig ennél jóval összetettebb lények, így az sem mindegy, mikor locsoljuk meg őket!

Ebben az időpontban sose locsold a növényeket a kertész szerint

Joan Calderón kertész szerint a növényeknek is van egyfajta napi ritmusuk. Éjszaka lelassulnak, csökken az aktivitásuk, ezért nem mindegy, mikor gondozzuk őket. A növények ilyenkor másképp működnek, mint nappal, ezért érdemes kerülni a felesleges bolygatásukat.

Éjszaka inkább hagyjuk őket békén

A növények nappal és éjszaka nem ugyanúgy működnek. A fény hiányában megváltozik az anyagcseréjük, és a leveleken található gázcserenyílások működése is alkalmazkodik az éjszakai körülményekhez.

Ezért Calderón azt tanácsolja, hogy ha lehet, ne éjszaka öntözzük vagy piszkáljuk a növényeket.

A gondolat egyszerű: ahogy mi sem örülnénk annak, ha valaki rendszeresen megzavarná a pihenésünket, a növényeknek is szükségük van a saját természetes ritmusukra.

A növények kommunikálnak egymással

Talán még meglepőbb, hogy a növények nem teljesen elszigetelten élnek. A gyökereiken és a talajban található kapcsolatokon keresztül kémiai jelzéseket is továbbíthatnak.

Ha egy növényt például kártevők támadnak meg, olyan anyagokat bocsáthat ki, amikkel a környezetében lévő növényeket is „figyelmeztetheti”.

Ez nem kommunikáció a szó emberi értelmében, de a növények képesek érzékelni a környezetük változásait, és bizonyos esetekben válaszolni is rájuk.

Ha lehet, ne éjszaka öntözzük vagy piszkáljuk a növényeket

Segítséget is hívhatnak

A növények védekezése ennél is érdekesebb lehet. Egyes fajok, amikor rovarok támadják meg őket, illékony kémiai anyagokat bocsátanak ki. Ezek az anyagok olyan rovarokat vonzhatnak, amelyek a támadó kártevők természetes ellenségei.

Vagyis egy megtámadott növény bizonyos értelemben „segítséget kérhet”. Nem tud elfutni a veszély elől, ezért más eszközöket használ: kémiai jelekkel próbálja befolyásolni a környezetét.

A növények saját magukat is hűtik

Nyáron különösen látványos egy másik képességük. A növények a leveleiken keresztül vizet párologtatnak, ezzel pedig csökkentik saját hőmérsékletüket.

Ez az úgynevezett párologtatás nemcsak a növény vízháztartásában fontos, hanem a környezetre is hatással van.

Ezért érezhetjük egy nagy fa árnyékában nemcsak azért kellemesebbnek a levegőt, mert nem ér minket közvetlenül a napsütés, hanem a növény párologtatása miatt is.

Nyáron különösen fontos a megfelelő gondozás

A nagy meleg komoly stresszt jelenthet a növények számára. A magas hőmérséklet, az erős napsütés és a vízhiány együttesen gyorsan megviselheti őket.

Ezért a nyári időszakban nem pusztán az számít, hogy öntözzük-e a növényeket, hanem az is, hogy mikor és hogyan tesszük. A növények természetes ritmusának figyelembevétele segíthet abban, hogy kevesebb stressznek legyenek kitéve.

A növények tehát jóval többet csinálnak annál, mint hogy egyszerűen „állnak” és nőnek. Érzékelik a környezetüket, reagálnak a veszélyekre, kémiai jelekkel kommunikálnak, szabályozzák a vízháztartásukat, és aktivitásuk a napszakok változásával is módosul.

Talán éppen ezért érdemes más szemmel nézni a kertünkre vagy a szobanövényeinkre. Nem egyszerű dekorációk, hanem összetett, folyamatosan alkalmazkodó élő rendszerek – és ha ezt megértjük, valószínűleg azt is jobban megtanuljuk, hogyan kell gondoskodni róluk.

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