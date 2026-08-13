Meglepő, miért nem örülnek a növények, ha éjszaka öntözzük őket

A növényekről hajlamosak vagyunk úgy gondolkodni, mint passzív élőlényekről: ott vannak a kertben vagy a lakásban, növekednek, virágoznak, és legfeljebb annyi a dolgunk velük, hogy időnként meglocsoljuk őket. Pedig ennél jóval összetettebb lények, így az sem mindegy, mikor locsoljuk meg őket!
Joan Calderón kertész szerint a növényeknek is van egyfajta napi ritmusuk. Éjszaka lelassulnak, csökken az aktivitásuk, ezért nem mindegy, mikor gondozzuk őket. A növények ilyenkor másképp működnek, mint nappal, ezért érdemes kerülni a felesleges bolygatásukat.
Éjszaka inkább hagyjuk őket békén
A növények nappal és éjszaka nem ugyanúgy működnek. A fény hiányában megváltozik az anyagcseréjük, és a leveleken található gázcserenyílások működése is alkalmazkodik az éjszakai körülményekhez.
Ezért Calderón azt tanácsolja, hogy ha lehet, ne éjszaka öntözzük vagy piszkáljuk a növényeket.
A gondolat egyszerű: ahogy mi sem örülnénk annak, ha valaki rendszeresen megzavarná a pihenésünket, a növényeknek is szükségük van a saját természetes ritmusukra.
A növények kommunikálnak egymással
Talán még meglepőbb, hogy a növények nem teljesen elszigetelten élnek. A gyökereiken és a talajban található kapcsolatokon keresztül kémiai jelzéseket is továbbíthatnak.
Ha egy növényt például kártevők támadnak meg, olyan anyagokat bocsáthat ki, amikkel a környezetében lévő növényeket is „figyelmeztetheti”.
Ez nem kommunikáció a szó emberi értelmében, de a növények képesek érzékelni a környezetük változásait, és bizonyos esetekben válaszolni is rájuk.
Segítséget is hívhatnak
A növények védekezése ennél is érdekesebb lehet. Egyes fajok, amikor rovarok támadják meg őket, illékony kémiai anyagokat bocsátanak ki. Ezek az anyagok olyan rovarokat vonzhatnak, amelyek a támadó kártevők természetes ellenségei.
A növények saját magukat is hűtik
Nyáron különösen látványos egy másik képességük. A növények a leveleiken keresztül vizet párologtatnak, ezzel pedig csökkentik saját hőmérsékletüket.
Ez az úgynevezett párologtatás nemcsak a növény vízháztartásában fontos, hanem a környezetre is hatással van.
Ezért érezhetjük egy nagy fa árnyékában nemcsak azért kellemesebbnek a levegőt, mert nem ér minket közvetlenül a napsütés, hanem a növény párologtatása miatt is.
Nyáron különösen fontos a megfelelő gondozás
A nagy meleg komoly stresszt jelenthet a növények számára. A magas hőmérséklet, az erős napsütés és a vízhiány együttesen gyorsan megviselheti őket.
Ezért a nyári időszakban nem pusztán az számít, hogy öntözzük-e a növényeket, hanem az is, hogy mikor és hogyan tesszük. A növények természetes ritmusának figyelembevétele segíthet abban, hogy kevesebb stressznek legyenek kitéve.
A növények tehát jóval többet csinálnak annál, mint hogy egyszerűen „állnak” és nőnek. Érzékelik a környezetüket, reagálnak a veszélyekre, kémiai jelekkel kommunikálnak, szabályozzák a vízháztartásukat, és aktivitásuk a napszakok változásával is módosul.
Talán éppen ezért érdemes más szemmel nézni a kertünkre vagy a szobanövényeinkre. Nem egyszerű dekorációk, hanem összetett, folyamatosan alkalmazkodó élő rendszerek – és ha ezt megértjük, valószínűleg azt is jobban megtanuljuk, hogyan kell gondoskodni róluk.