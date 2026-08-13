A nyári hőségben sok otthonban szinte folyamatosan működik a légkondicionáló. Ilyenkor különösen fontos, hogy ne csak a beállított hőmérsékletre figyeljünk, hanem a készülék karbantartására is. Egy szakértő szerint ugyanis a rendszeresen elhanyagolt szűrők jelentősen ronthatják a klíma teljesítményét.

A beltéri egység szűrőiben idővel por, szösz, hajszál és háziállatok szőre is felhalmozódhat. Minél szennyezettebb a szűrő, annál nehezebben áramlik át rajta a levegő, így a készüléknek nagyobb erőfeszítést kell tennie ugyanannak a hűtési teljesítménynek az eléréséhez.

Nem elég az évi egyszeri tisztítás a légkondinak: ezt a részét 15 naponta érdemes kitakarítani

Akár a teljesítmény felét is elveszítheti

A szakértő arra figyelmeztet, hogy erősen szennyezett szűrő esetén a légkondicionáló teljesítménye akár 50 százalékkal is visszaeshet. Ez természetesen függ a készülék típusától, a használat intenzitásától és attól is, mennyi szennyeződés gyűlt össze a szűrőn.

A probléma első jele gyakran az, hogy a helyiség lassabban hűl le, miközben a klíma látszólag ugyanúgy működik.

A háttérben azonban egyszerűen az is állhat, hogy a levegő nehezebben jut át az eltömődött szűrőn. A csökkent hatékonyság ráadásul magasabb energiafelhasználással is járhat.

Milyen gyakran kell tisztítani?

Nincs minden háztartásra érvényes, egyetlen szabály, de nyáron általános irányelvként 15–30 naponta érdemes ellenőrizni és szükség esetén megtisztítani a szűrőket.

Ha a klímát naponta több órán keresztül használjuk, a kéthetenként történő ellenőrzés indokolt lehet. Ha ritkábban működik, elég a ritkább is.

Háziállatokkal élők, sok porral járó környezetben lakók, illetve azok, akik gyakran tartják nyitva az ablakokat, ennél sűrűbben is ellenőrizhetik a szűrőt. Ilyen esetekben akár a heti kontroll is indokolt lehet.

Így tisztítsuk meg a szűrőt

A legtöbb otthoni klímánál a szűrő viszonylag egyszerűen eltávolítható, de elsőként mindig érdemes megnézni a készülék használati útmutatóját. A tisztítás előtt a berendezést ki kell kapcsolni, és célszerű áramtalanítani.

A szűrőről először alacsony fokozaton porszívóval távolíthatjuk el a port. Ezután vízzel, szükség esetén pedig kevés enyhe, semleges tisztítószerrel is átmosható.

Erős vegyszereket és durva szivacsot nem érdemes használni, mert károsíthatják a szűrő finom felületét. A megtisztított szűrőt pedig csak teljes száradás után szabad visszahelyezni. A nedvesen visszatett szűrő kellemetlen szagokat okozhat, és a penészedésnek is kedvezhet.

A szűrőről először alacsony fokozatú porszívózással távolíthatjuk el a port

Ezek a jelek utalhatnak problémára

Nem kell feltétlenül megvárni, amíg a klíma látványosan meghibásodik. Érdemes ellenőrizni a szűrőket, ha:

a szoba a megszokottnál lassabban hűl le ,

, poros vagy dohos szag jelenik meg,

a készülék szokatlanul hangossá válik,

válik, vízcseppek jelennek meg a beltéri egységnél,

vagy indokolatlanul megemelkedik a villanyfogyasztás.

A nyári hőségben sok otthonban szinte folyamatosan működik a légkondicionáló. Ilyenkor különösen fontos, hogy ne csak a beállított hőmérsékletre figyeljünk, hanem a készülék karbantartására is.

Egy szakértő szerint ugyanis a rendszeresen elhanyagolt szűrők jelentősen ronthatják a klíma teljesítményét.

Fontos azonban, hogy a szűrőtisztítás nem old meg minden problémát. Ha a készülék tisztítás után sem hűt megfelelően, továbbra is csöpög vagy kellemetlen szagot áraszt, szakember általi ellenőrzésre lehet szükség. A belső hőcserélő, a vízelvezető rendszer és a ventilátor egyes részei ugyanis olyan karbantartást igényelhetnek, amelyet nem érdemes házilag elvégezni.

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