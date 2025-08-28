Vajon pirított gnocchi fokhagymával és chilivel

Nem is gondolnánk, hogy a kifőtt gnocchi lepirításával egy egészen magas szintre emelhetjük ezt az egyszerű ételt. A legjobb, ha vajon pirítjuk, hiszen így a pirultság mellé egy plusz krémességet is kapunk, főleg, ha valamilyen kemény sajtot is reszelünk hozzá és meglocsoljuk egy kis főzővízzel. Ezen textúrák mellé nem is kell más, hogy kerek legyen a fogás, csak pár határozott ízű fűszer: a fokhagyma, a chili és a petrezselyem.