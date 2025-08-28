r
Vajon pirított gnocchi fokhagymával és chilivel

Fekete Melinda
Vajon pirított gnocchi fokhagymával és chilivel
Hozzávalók

Az ételhez

725
Kalória
22.9g
Fehérje
53.6g
Szénhidrát
45g
Zsír
24.4g
Víz
120g
Koleszterin
1.6g
Élelmi rost
118.8mg
Cukor
TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • A vitamin (RAE):
  • Retinol - A vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    45.9 g

Zsír

  • Összesen
    89.9 g
  • Telített zsírsav
    55 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    26 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    3 g
  • Koleszterin
    240 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    5123.4 g
  • Cink
    3 mg
  • Szelén
    24 mg
  • Kálcium
    1217 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    48 mg
  • Foszfor
    723 mg
  • Nátrium
    3106 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    107.2 g
  • Cukor
    0 mg
  • Élelmi rost
    3 mg

Víz

  • Összesen
    48.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    767 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    6 mg
  • D vitamin:
    19 micro
  • K vitamin:
    57 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    14 micro
  • Kolin:
    32 mg
  • Retinol - A vitamin:
    738 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    344 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    168 micro
Összesen 1449 kcal
  • 16% Fehérje
  • 37% Szénhidrát
  • 31% Zsír
  • 16% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • A vitamin (RAE):
  • Retinol - A vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    9.4 g

Zsír

  • Összesen
    18.4 g
  • Telített zsírsav
    11 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    5 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    49 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1047.7 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    5 mg
  • Kálcium
    249 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    10 mg
  • Foszfor
    148 mg
  • Nátrium
    635 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    21.9 g
  • Cukor
    0 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    10 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    157 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    1 mg
  • D vitamin:
    4 micro
  • K vitamin:
    12 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    3 micro
  • Kolin:
    7 mg
  • Retinol - A vitamin:
    151 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    70 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    34 micro
Összesen 296 kcal

Elkészítés

Az ételhez

  1. A gnocchit kifőzzük sós vízben, majd a főzővízből félreteszünk egy keveset.
  2. A serpenyőbe tesszük a vajat, rádobjuk a fokhagymát és a chilit és alacsony fokozaton elkezdjük őket dinsztelni. Mielőtt elkezdenének pirulni ráöntjük a kifőtt gnocchikat és azokkal együtt kezdjük pirítani.
  3. Amint minden szépen lepirult ráöntjük a félretett főzővizet és a parmezán sajtot, melyektől megkapjuk az étel krémességét. Sózzuk, borsozzuk, majd lezárjuk alatta a tűzhelyet és meghintjük friss petrezselyemmel.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 3 p
  • Főzés ideje: 5 p

Nem is gondolnánk, hogy a kifőtt gnocchi lepirításával egy egészen magas szintre emelhetjük ezt az egyszerű ételt. A legjobb, ha vajon pirítjuk, hiszen így a pirultság mellé egy plusz krémességet is kapunk, főleg, ha valamilyen kemény sajtot is reszelünk hozzá és meglocsoljuk egy kis főzővízzel. Ezen textúrák mellé nem is kell más, hogy kerek legyen a fogás, csak pár határozott ízű fűszer: a fokhagyma, a chili és a petrezselyem.

Hozzávalók
Elkészítés

További receptek

Gnocchi tészta alaprecept
gnocchi

Gnocchi tészta alaprecept

A gnocchi egy klasszikus olasz tésztaféle, ami mivel burgonyából készül, inkább a nudlihoz hasonlít. A kis párnácskákat egy bordázott felületű fatáblán formázzák meg, de ha ilyen ...

Fekete Melinda
Spárgakrémes gnocchi reszelt parmezánnal és párolt spárgafejekkel tálalva
gnocchi

Spárgakrémes gnocchi

Aki egy igazán tavaszias tésztára vágyik, készítse el az alábbi spárgás gnocchit: magával ragadó, lehengerlően krémes szósz és karakteres, párolt spárgafejek gazdagítják a puha ...

Lakos Benedek
Medvehagymás-túrós gnocchi tejszínes szósszal és reszelt parmezánnal tálalva
gnocchi

Medvehagymás-túrós gnocchi

Az olasz malfatti névre hallgató házi gnocchi/gombóc ihlette az alábbi receptet. Ebbe, a kicsit magyarosabb verzióba azonban tavaszi medvehagyma és tehéntúró kerül, ettől frissebb, ...

Lakos Benedek

