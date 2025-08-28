Vajon pirított gnocchi fokhagymával és chilivel

Vajon pirított gnocchi fokhagymával és chilivelFekete Melinda
Hozzávalók
Az ételhez
-
300 g gnocchi
-
80 g vaj
-
2 gerezd fokhagyma
-
chili ízlés szerint
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
-
100 g parmezán sajt
-
1 ek petrezselyem
- 16% Fehérje
- 37% Szénhidrát
- 31% Zsír
- 16% Víz
Fehérje
-
Összesen 22.9 g
Zsír
-
Összesen 45 g
-
Telített zsírsav 28 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 13 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 120 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 2561.7 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 12 mg
-
Kálcium 609 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 24 mg
-
Foszfor 362 mg
-
Nátrium 1553 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 53.6 g
-
Cukor 0 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 24.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 383 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 3 mg
-
D vitamin: 10 micro
-
K vitamin: 28 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 7 micro
-
Kolin: 16 mg
-
Retinol - A vitamin: 369 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 172 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 84 micro
- 16% Fehérje
- 37% Szénhidrát
- 31% Zsír
- 16% Víz
Fehérje
-
Összesen 45.9 g
Zsír
-
Összesen 89.9 g
-
Telített zsírsav 55 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 26 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 3 g
-
Koleszterin 240 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 5123.4 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 24 mg
-
Kálcium 1217 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 48 mg
-
Foszfor 723 mg
-
Nátrium 3106 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 107.2 g
-
Cukor 0 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 48.7 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 767 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 6 mg
-
D vitamin: 19 micro
-
K vitamin: 57 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 14 micro
-
Kolin: 32 mg
-
Retinol - A vitamin: 738 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 344 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 168 micro
- 16% Fehérje
- 37% Szénhidrát
- 31% Zsír
- 16% Víz
Fehérje
-
Összesen 9.4 g
Zsír
-
Összesen 18.4 g
-
Telített zsírsav 11 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 5 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 49 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1047.7 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 5 mg
-
Kálcium 249 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 10 mg
-
Foszfor 148 mg
-
Nátrium 635 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 21.9 g
-
Cukor 0 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 10 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 157 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 1 mg
-
D vitamin: 4 micro
-
K vitamin: 12 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 3 micro
-
Kolin: 7 mg
-
Retinol - A vitamin: 151 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 70 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 34 micro
Elkészítés
Az ételhez
- A gnocchit kifőzzük sós vízben, majd a főzővízből félreteszünk egy keveset.
- A serpenyőbe tesszük a vajat, rádobjuk a fokhagymát és a chilit és alacsony fokozaton elkezdjük őket dinsztelni. Mielőtt elkezdenének pirulni ráöntjük a kifőtt gnocchikat és azokkal együtt kezdjük pirítani.
- Amint minden szépen lepirult ráöntjük a félretett főzővizet és a parmezán sajtot, melyektől megkapjuk az étel krémességét. Sózzuk, borsozzuk, majd lezárjuk alatta a tűzhelyet és meghintjük friss petrezselyemmel.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 3 p
- Főzés ideje: 5 p
Nem is gondolnánk, hogy a kifőtt gnocchi lepirításával egy egészen magas szintre emelhetjük ezt az egyszerű ételt. A legjobb, ha vajon pirítjuk, hiszen így a pirultság mellé egy plusz krémességet is kapunk, főleg, ha valamilyen kemény sajtot is reszelünk hozzá és meglocsoljuk egy kis főzővízzel. Ezen textúrák mellé nem is kell más, hogy kerek legyen a fogás, csak pár határozott ízű fűszer: a fokhagyma, a chili és a petrezselyem.