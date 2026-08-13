Így védd meg a fiatal gyümölcsfákat a tikkasztó, csapadék nélküli nyári hőségben

Magyarországon az elmúlt években egyre gyakoribbak a szélsőségesen száraz nyarak, amikor szinte hónapokig alig hullik csapadék, miközben a nappali hőmérséklet tartósan 30-35 Celsius-fok fölött alakul. Ilyenkor a fiatal gyümölcsfák nemcsak vízhiánnyal küzdhetnek, hanem:
- a levelek napégése,
- a hajtások visszaszáradása
- és a fejlődés lelassulása is veszélyeztetheti a későbbi termést.
A megfelelő öntözés, a talaj takarása és néhány egyszerű védelmi módszer azonban sokat segíthet abban, hogy a fák megerősödjenek, és később egészséges, bő termést hozzanak.
Miért veszélyes a hőség a fiatal gyümölcsfákra?
A frissen ültetett fák legnagyobb problémája, hogy a gyökérzetük még nem terjedt ki nagy területre. Emiatt sokkal gyorsabban kiszáradhat körülöttük a talaj, és a növény nehezebben tudja pótolni a leveleken keresztül elvesztett vizet.
A hőség többféle módon károsíthatja a fiatal fákat:
- a levelek szélei barnulhatnak, elszáradhatnak,
- a termések megperzselődhetnek a nap erős sugárzásától,
- a fa növekedése lelassulhat,
- a vízhiány miatt a következő évi termés is gyengébb lehet.
Különösen veszélyeztetettek az első néhány évben az olyan gyümölcsfák, mint az őszibarack, kajszibarack, cseresznye, meggy, alma vagy körte.
Kattints a képre a galériáért és a tippekért, mit kezdhetsz a fiatal gyümölcsfáiddal aszályos időben!
Extra tipp: figyeld a fa jelzéseit
A növények gyakran már a komolyabb károsodás előtt jelzik, hogy segítségre van szükségük.
Figyelmeztető jelek lehetnek:
- lankadó levelek,
- sárgulás,
- barnuló levélszélek,
- apróbb, lehulló termések,
- repedező kéreg.
A gyors reagálás sokszor megmentheti a fát, különösen az első néhány évben.
Összegzés
A fiatal gyümölcsfák különösen érzékenyek a szélsőséges nyári időjárásra, de néhány egyszerű kertészeti praktikával jelentősen javíthatjuk az esélyeiket. A megfelelő öntözés, a mulcsozás, az ideiglenes árnyékolás és a túlzott beavatkozások kerülése segít abban, hogy a fák egészségesen fejlődjenek még a forró, száraz nyarakon is.
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