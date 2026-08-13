Mentes

2026.08.13.

Így védd meg a fiatal gyümölcsfákat a tikkasztó, csapadék nélküli nyári hőségben

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A fiatal gyümölcsfák különösen érzékenyek a nyári hőhullámokra. Míg egy idősebb, jól begyökeresedett fa a mélyebb talajrétegekből is képes vizet felvenni, a frissen ültetett fák gyökérzete még nem fejlődött ki eléggé ahhoz, hogy könnyen átvészelje a hosszú, csapadékmentes időszakokat.

Magyarországon az elmúlt években egyre gyakoribbak a szélsőségesen száraz nyarak, amikor szinte hónapokig alig hullik csapadék, miközben a nappali hőmérséklet tartósan 30-35 Celsius-fok fölött alakul. Ilyenkor a fiatal gyümölcsfák nemcsak vízhiánnyal küzdhetnek, hanem:

  • a levelek napégése,
  • a hajtások visszaszáradása
  • és a fejlődés lelassulása is veszélyeztetheti a későbbi termést.
gyümölcsfapalánta ültetése kisgyerekkel, kertben
A frissen ültetett fák legnagyobb problémája, hogy gyökérzetük még nem terjedt ki nagy területre

A megfelelő öntözés, a talaj takarása és néhány egyszerű védelmi módszer azonban sokat segíthet abban, hogy a fák megerősödjenek, és később egészséges, bő termést hozzanak.

Miért veszélyes a hőség a fiatal gyümölcsfákra?

A frissen ültetett fák legnagyobb problémája, hogy a gyökérzetük még nem terjedt ki nagy területre. Emiatt sokkal gyorsabban kiszáradhat körülöttük a talaj, és a növény nehezebben tudja pótolni a leveleken keresztül elvesztett vizet.

A hőség többféle módon károsíthatja a fiatal fákat:

  • a levelek szélei barnulhatnak, elszáradhatnak,
  • a termések megperzselődhetnek a nap erős sugárzásától,
  • a fa növekedése lelassulhat,
  • a vízhiány miatt a következő évi termés is gyengébb lehet.

Különösen veszélyeztetettek az első néhány évben az olyan gyümölcsfák, mint az őszibarack, kajszibarack, cseresznye, meggy, alma vagy körte.

Kattints a képre a galériáért és a tippekért, mit kezdhetsz a fiatal gyümölcsfáiddal aszályos időben!

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Extra tipp: figyeld a fa jelzéseit

A növények gyakran már a komolyabb károsodás előtt jelzik, hogy segítségre van szükségük.

Figyelmeztető jelek lehetnek:

  • lankadó levelek,
  • sárgulás,
  • barnuló levélszélek,
  • apróbb, lehulló termések,
  • repedező kéreg.

A gyors reagálás sokszor megmentheti a fát, különösen az első néhány évben.

Összegzés

A fiatal gyümölcsfák különösen érzékenyek a szélsőséges nyári időjárásra, de néhány egyszerű kertészeti praktikával jelentősen javíthatjuk az esélyeiket. A megfelelő öntözés, a mulcsozás, az ideiglenes árnyékolás és a túlzott beavatkozások kerülése segít abban, hogy a fák egészségesen fejlődjenek még a forró, száraz nyarakon is.

Egy kis odafigyeléssel nemcsak az idei nyári időszakot vészelhetik át könnyebben, hanem a következő évek bőségesebb termésének alapját is megteremthetjük.

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