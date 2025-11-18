r
Vaníliás almakrémleves

Vaníliás almakrémleves
adag
Idő
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

A leveshez

370
Kalória
2.7g
Fehérje
70.8g
Szénhidrát
10.6g
Zsír
474.5g
Víz
28.3g
Koleszterin
6.6g
Élelmi rost
54.9g
Cukor
  • 1% Fehérje
  • 13% Szénhidrát
  • 2% Zsír

A leveshez

A leveshez

A leveshez

Fehérje

  • Összesen
    2.7 g

Zsír

  • Összesen
    10.6 g
  • Telített zsírsav
    6 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    28 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    273.5 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    2 mg
  • Kálcium
    98 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    31 mg
  • Foszfor
    95 mg
  • Nátrium
    45 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    70.8 g
  • Cukor
    55 mg
  • Élelmi rost
    7 mg

Víz

  • Összesen
    474.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    90 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    25 mg
  • D vitamin:
    1 micro
  • K vitamin:
    6 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    11 micro
  • Kolin:
    24 mg
  • Retinol - A vitamin:
    81 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    80 micro
  • β-crypt
    29 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    108 micro
Fehérje

  • Összesen
    10.8 g

Zsír

  • Összesen
    42.3 g
  • Telített zsírsav
    25 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    11 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    3 g
  • Koleszterin
    113 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1094.1 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    8 mg
  • Kálcium
    393 mg
  • Vas
    3 mg
  • Magnézium
    125 mg
  • Foszfor
    380 mg
  • Nátrium
    182 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    283 g
  • Cukor
    220 mg
  • Élelmi rost
    26 mg

Víz

  • Összesen
    1898.1 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    359 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    3 mg
  • C vitamin:
    100 mg
  • D vitamin:
    4 micro
  • K vitamin:
    24 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    44 micro
  • Kolin:
    95 mg
  • Retinol - A vitamin:
    324 micro
  • α-karotin
    1 micro
  • β-karotin
    321 micro
  • β-crypt
    117 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    431 micro
Fehérje

  • Összesen
    0.4 g

Zsír

  • Összesen
    1.7 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    0 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    5 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    45.2 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    0 mg
  • Kálcium
    16 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    5 mg
  • Foszfor
    16 mg
  • Nátrium
    8 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    11.7 g
  • Cukor
    9 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    78.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    15 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    4 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    2 micro
  • Kolin:
    4 mg
  • Retinol - A vitamin:
    13 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    13 micro
  • β-crypt
    5 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    18 micro
Elkészítés

A leveshez

  1. Az almákat pucoljuk meg és vágjuk fel. Egy almát vágjunk apró kockákra, ez lesz majd a levesbetét.
  2. Egy lábasban olvasszuk fel a vajat, szórjuk rá a cukrot és hagyjuk, hogy egy kissé megkaramellizálódjon, majd hozzádobhatjuk az almákat. Kissé dinszteljük meg, tegyük hozzá a fahéjat, vaníliát, citromot és egy csipet sót, majd öntsük fel az almalével és főzzük puhára.
  3. Miután megfőtt az alma, vegyük ki a levesből a fűszereket és vegyünk ki a levéből egy merőkanálnyit. Ezek után botmixerrel pürésítsük le.
  4. Egy kistányérban keverjük ki a keményítőt, a tejszínt és a félretett levet, majd öntsük hozzá a leveshez. Alacsony fokozaton, folyamatos keverés mellett várjuk meg míg felforr és besűrűsödik.
  5. Adjuk hozzá az apróra vágott almát is és hagyjuk, hogy az is megpuhuljon kissé. Tálalhatjuk hidegen és melegen is.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 5 p
  • Főzés ideje: 15 p
Attól még, hogy elmúlt a nyár, nem kell lemondanunk a gyümölcslevesekről. A téli időszakban is készíthetünk friss gyümölcsből, például almából, krémlevest, ami még zamatosabb lesz, ha víz helyett 100%-os almalével főzitek - ahogy mi is tettük.

