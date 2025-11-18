Vaníliás almakrémleves
Hozzávalók
A leveshez
-
5 db alma
-
1 l almalé (Happy Day 100% almalé)
-
20 g vaj
-
2 ek barna cukor
-
1 db citrom (szelet)
-
1 db vanília
-
1 db fahéjrúd
-
1 csapott ek étkezési keményítő
-
2 dl főzőtejszín
-
1 csipet só
- 1% Fehérje
- 13% Szénhidrát
- 2% Zsír
A leveshez
-
250g alma117 kcal
-
250g almalé115 kcal
-
5g vaj36 kcal
-
5g barna cukor19 kcal
-
43g citrom7 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
10 kcal
-
50g főzőtejszín66 kcal
-
0 kcal
- 1% Fehérje
- 13% Szénhidrát
- 2% Zsír
A leveshez
-
1000g alma468 kcal
-
1000g almalé460 kcal
-
20g vaj143 kcal
-
20g barna cukor76 kcal
-
170g citrom26 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
38 kcal
-
200g főzőtejszín262 kcal
-
0 kcal
- 1% Fehérje
- 13% Szénhidrát
- 2% Zsír
A leveshez
-
41.3g alma19 kcal
-
41.3g almalé19 kcal
-
0.8g vaj6 kcal
-
0.8g barna cukor3 kcal
-
7g citrom1 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0.4g étkezési keményítő2 kcal
-
8.3g főzőtejszín11 kcal
-
0 kcal
- 1% Fehérje
- 13% Szénhidrát
- 2% Zsír
- 85% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 2.7 g
Zsír
-
Összesen 10.6 g
-
Telített zsírsav 6 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 3 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 28 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 273.5 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 2 mg
-
Kálcium 98 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 31 mg
-
Foszfor 95 mg
-
Nátrium 45 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 70.8 g
-
Cukor 55 mg
-
Élelmi rost 7 mg
Víz
-
Összesen 474.5 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 90 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 25 mg
-
D vitamin: 1 micro
-
K vitamin: 6 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 11 micro
-
Kolin: 24 mg
-
Retinol - A vitamin: 81 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 80 micro
-
β-crypt 29 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 108 micro
Elkészítés
A leveshez
- Az almákat pucoljuk meg és vágjuk fel. Egy almát vágjunk apró kockákra, ez lesz majd a levesbetét.
- Egy lábasban olvasszuk fel a vajat, szórjuk rá a cukrot és hagyjuk, hogy egy kissé megkaramellizálódjon, majd hozzádobhatjuk az almákat. Kissé dinszteljük meg, tegyük hozzá a fahéjat, vaníliát, citromot és egy csipet sót, majd öntsük fel az almalével és főzzük puhára.
- Miután megfőtt az alma, vegyük ki a levesből a fűszereket és vegyünk ki a levéből egy merőkanálnyit. Ezek után botmixerrel pürésítsük le.
- Egy kistányérban keverjük ki a keményítőt, a tejszínt és a félretett levet, majd öntsük hozzá a leveshez. Alacsony fokozaton, folyamatos keverés mellett várjuk meg míg felforr és besűrűsödik.
- Adjuk hozzá az apróra vágott almát is és hagyjuk, hogy az is megpuhuljon kissé. Tálalhatjuk hidegen és melegen is.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 5 p
- Főzés ideje: 15 p
Attól még, hogy elmúlt a nyár, nem kell lemondanunk a gyümölcslevesekről. A téli időszakban is készíthetünk friss gyümölcsből, például almából, krémlevest, ami még zamatosabb lesz, ha víz helyett 100%-os almalével főzitek - ahogy mi is tettük.