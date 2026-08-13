Ez a 4 fűszer támogathatja az emésztést és a bélmozgást: mutatjuk, miért, mikor fogyaszd őket székrekedés esetén.

Amikor lelassul az emésztésed, azt nemcsak a hasfájás vagy a puffadás jelezheti: a székrekedés kellemetlen teltségérzettel és általános rossz közérzettel jár, amit életünk során legalább egyszer már mind megtapasztaltunk. Bár egyetlen fűszer sem jelent gyors megoldást a problémára, néhány közülük támogathatja az emésztést és a bélmozgást, ráadásul valószínűleg most is ott lapulnak a fűszertartódban vagy a kamrádban, érdemes feléjük nézni szorult helyzetben.

4 fűszer, ami segíthet, ha nehezen megy a vécézés

A rendszeres bélműködéshez elsősorban megfelelő mennyiségű rost, folyadék és mozgás szükséges.

A fűszerek inkább kiegészítői lehetnek ennek az étrendnek, nem pedig a székrekedés önálló kezelésére szolgáló csodaszerek.

Mindenekelőtt: mozogj rendszeresen

A mozgásszegény életmód szintén hozzájárulhat a székrekedés kialakulásához, ezért nem kell feltétlenül komoly edzésre gondolni, a rendszeres séta és a mindennapi aktivitás is része annak, hogy a bélrendszer mozgását támogasd, szóval mindenképp találd meg az a sportot, ami örömet okoz, és a bélrendszered is hálás lesz érte.

Kattintsd végig galériánkat, hogy megtudd, mely fűszerek segíthetnek székrekedés esetén!

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Az sem mindegy, hogyan eszel

A kapkodó étkezés nemcsak kellemetlen puffadáshoz vezethet, hanem az emésztés egészét is megterhelheti.

Próbálj lassabban enni, alaposan megrágni az ételt, és figyelj arra is, hogy ne egyszerre fogyassz hatalmas adagokat.

Ezeket az ételeket fogyaszd, hogy enyhítsd a puffadást!

Amennyiben bizonyos ételek után rendszeresen jelentkezik puffadás, görcs vagy egyéb panasz, érdemes megfigyelni, mi váltja ki a tüneteket.

Tartós vagy visszatérő székrekedés, illetve erős hasi fájdalom, vérzés vagy jelentős, nem szándékos fogyás esetén viszont már ne csak étrendi trükkökkel próbálkozz, hanem fordulj orvoshoz.

Extra tippek Ne csak a fűszerektől várd a megoldást: a rostban gazdag étrend, a megfelelő folyadékbevitel és a rendszeres mozgás sokkal fontosabb.

Fokozatosan emeld a rostbevitelt: ha hirtelen kezdesz sokkal több rostot enni, az akár puffadást is okozhat.

Figyeld a tested jelzéseit: ami az egyik embernek jót tesz, a másiknál kellemetlen emésztési tüneteket válthat ki.

Összegzés

A fenti fűszerek kiegészítői lehetnek egy emésztésbarát étrendnek, de fontos, hogy ne ezektől várd a megoldást, ha székrekedéssel küzdesz. A rendszeres bélműködéshez sokkal fontosabb a megfelelő rostbevitel, az elegendő folyadék, a változatos étrend és a rendszeres mozgás. A fűszereket pedig egyszerűen beépítheted ezek mellé az ételeidbe, ráadásul változatosabbá és ízesebbé is teheted velük a rostban gazdag fogásokat.

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