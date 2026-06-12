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2026.06.12.

13 édesen fanyar lekvár és dzsem: készíts pont olyan finomat, mint a nagyi vagy a mama

Macsuga Viktória profilképe Macsuga Viktória

Jó idő van, végre nyaralunk vagy a jól megérdemelt szabadságunkat töltjük, nem csoda, ha kedvet kapunk egy nagyiféle lekvárhoz vagy dzsemhez. Megéri ezen receptek alapján dolgozni, mert ennyire finom bolti lekvár sosem lesz sehol. A mama dzsemje legyen az etalon!

Lekvár és dzsem – A házi befőzés két retró klasszikusa

A házi lekvár és a dzsem készítése hamisítatlan nyári–őszi hagyomány, amit sokan a nagyi kamrájával, vagyis annak tartalmával azonosítanak. Nem véletlenül kevés dolog ad akkora örömöt télen, mint egy saját készítésű, illatos gyümölcslekvár vagy dzsem a reggeli vajas kenyéren. A nosztalgikus élmény könnyedén megvalósítható a saját konyhádban is.

Tudtad?

A kulcs a befőttekhez hasonlóan itt is az alapanyag: csak teljesen érett, hibátlan gyümölcsöt érdemes használni, mert az íz és az állag is ezen múlik, nem szabad engedni belőle!

A tisztaság pedig legalább ilyen fontos! Az üvegek és tetők sterilizálása elengedhetetlen, különben a gondosan elkészített finomságod könnyen megromolhat.

13 édesen fanyar lekvár és dzsem

A lekvár és dzsem készítésénél a tartósságot nemcsak a hőkezelés, hanem a megfelelő cukortartalom is segíti.

Üvegek sterilizálására több módszer is létezik:

  • forró vizes kifőzés
  • sütőben történő átmelegítés
  • ecetes vagy alkoholos öblítés

A kész lekvárnál és dzsemnél a légmentes lezárás és a dunsztolás (lassú hűtés) ugyanúgy kulcsfontosságú, mint a befőtteknél, ez segít, hogy az ízek szépen összeérjenek, és a tartósítás is biztos legyen.

Mi is az a lekvár?

A lekvár lényege, hogy a gyümölcsöt hosszabban főzzük, amíg teljesen szétesik és egy sűrű, egynemű, pépes állagú készítményt kapunk. Itt a gyümölcs szinte teljesen elveszíti darabos jellegét, így egy krémes, intenzív ízű alap lesz belőle, ami igazi klasszikus a kamrapolcon. Az ízesítésnél itt is bátran lehet kísérletezni: egy kevés vanília, fahéj vagy akár egy csipet citromlé szépen kiemeli a gyümölcs természetes édességét és karakterét.

A lekvár előnye, hogy jól eltartható, és a lassú főzés során igazán koncentrált, mély gyümölcsíz alakul ki, ami kenyérre kenve, süteményekbe töltve vagy palacsintában is verhetetlen.

Miből készüljön lekvár?

A leggyakrabban használt alapok közé tartozik a szilva, a sárgabarack vagy az őszibarack, amelyek főzés közben természetesen sűrűsödnek és szinte maguktól alakulnak át a klasszikus házi lekvárrá.
nagymama lekvárt készít
Készíts pont olyan finom lekvárt és dzsemet, mint a nagyi vagy a mama

Mi az a dzsem?

A dzsem lényege, hogy a gyümölcsöt cukorral főzzük össze úgy, hogy a végeredmény sűrű, kocsonyás állagú, de mégis jól kenhető legyen. Itt a gyümölcs nem teljesen pépesedik szét, hanem kisebb-nagyobb darabokban is megmaradhat, ami igazán házi, rusztikus karaktert ad neki. Az ízesítésnél itt is szabadon kísérletezhetsz: egy kis vanília, citromhéj vagy akár egy csipet fahéj is kiemelheti a gyümölcs természetes aromáját. Itt ugyanúgy járhatunk el, mint a lekvárnál.

A dzsem előnye, hogy gyorsabban elkészülhet, mint a klasszikus lekvár, miközben a gyümölcs nem veszíti el frissességét és textúráját.

A legnépszerűbb alapok közé tartozik az eper, a málna, a meggy vagy az áfonya, de megéri kísérletezni bodzabogyóval vagy éppen rebarbarával is.

Receptajánló:

A lekvár és a dzsem közötti különbség tehát főként az elkészítés módjában és a tartósításban van:

Lekvár

  • teljesen sima, pépes állag
  • hosszabb főzés
  • koncentrált, sűrű gyümölcsíz
  • inkább „krémes” kenhető textúra

Dzsem

  • darabosabb, rusztikusabb állag
  • rövidebb főzés is elegendő lehet
  • frissebb, gyümölcsösebb karakter
  • enyhén kocsonyás, de nem homogén

Ha szeretnél mennyei befőtteket vagy kompótokat eltenni, kattintsd végig a listánkat a legjobb receptekért!

  1. A kép bal oldalán szederlekvárral megkent kenyérszelet látható, míg a jobb oldalán házi szederlekvár üvegekben, körülöttük friss szeder, citrom és menta

    Szederlekvár

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    162
    Kalória
    1.5g
    Fehérje
    40.4g
    Szénhidrát
    0.5g
    Zsír
    Még több gyümölcslekvár
    Az a sötétlila álom, amit gyerekkorodban órákig tudtál szedni a bokorról! Nem csalás, nem ámítás, a szeder nem csak a Gondos Bocsok kedvence.
  2. Házi narancslekvár

    Marmalade, a legtutibb narancslekvár

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    közepes
    190
    Kalória
    1.3g
    Fehérje
    49g
    Szénhidrát
    0.2g
    Zsír
    Még több narancslekvár
    Ha már rajzfilmek, az angolok szeretetgombóc medvéje, Paddington nem véletlenül megy tűzön-vizen át érte, és még a kalapja alatt is tart belőle.
  3. Áfonyalekvár

    Áfonyalekvár

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    82
    Kalória
    0.5g
    Fehérje
    20.7g
    Szénhidrát
    0.2g
    Zsír
    Még több gyümölcslekvár
    Az áfonya édesen fanyar íze mélyebb karaktert kap, ha lekvárt főzöl belőle. Még a vajat sem igényli alá a kenyered, ha ebből kensz egy kanállal rá.
  5. Házi bodzabogyólekvár

    Házi bodzabogyólekvár

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    136
    Kalória
    0.5g
    Fehérje
    34.5g
    Szénhidrát
    0.4g
    Zsír
    Még több gyümölcslekvár
    Íme, a már említett különlegesség, amikor szezonja van, ne feledkezzünk el a bodzabogyóról, mert egészen izgalmas ízorgiát ismerhetünk meg általa.
  8. Körtelekvár vajas kalácson, tányéron tálalva

    Körtelekvár

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    158
    Kalória
    0.5g
    Fehérje
    40.5g
    Szénhidrát
    0.5g
    Zsír
    Még több körtelekvár
    A körtéről valahogy mindig megfeledkezünk, ha gyümölcsökről beszélünk, s bár lehet, kissé megosztó, lekvárban nagyon is új, bomba ízt hoz a palettára.
  9. Mennyei málnalekvár magmentesen

    Mennyei málnalekvár magmentesen

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    220
    Kalória
    1.4g
    Fehérje
    55.6g
    Szénhidrát
    0.7g
    Zsír
    Még több gyümölcslekvár
    Ó, ha már a macik is szóba jöttek, az ő kedvencük kérdés nélkül a friss, fanyar kis málna, amiből, bár rengeteg kell, így nem olcsó mulatság a lekvárfőzés, talán egy évben egyszer belefér az úri huncutság.
  10. Elronthatatlan sárgabaracklekvár

    Elronthatatlan sárgabaracklekvár

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    217
    Kalória
    1.6g
    Fehérje
    54.6g
    Szénhidrát
    0.5g
    Zsír
    Még több sárgabaracklekvár
    Önmagában is megéri a misét az aranyló sárgabarack, de most olyan lekvárreceptet hoztunk, amivel nem tudtok mellényúlni. Ezt még a kezdők is bátran bevállalhatják.
  11. Lilahagymalekvár aszalt szilvával

    Zamatos lilahagymalekvár aszalt szilvával

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    250
    Kalória
    1.8g
    Fehérje
    47.7g
    Szénhidrát
    4.2g
    Zsír
    Még több hagymalekvár
    Egy pillanatig eltekintünk a mézédes gyümölcsöktől, és kakukktojásként mutatunk egy lilahagymalekvárt, amibe aszalt szilva kerül az édeskés ízvilágért. Kiváló sült húsokhoz is.
  14. Mentás erdeibogyósgyümölcs-dzsem

    Mentás erdeibogyósgyümölcs-dzsem

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    213
    Kalória
    1.1g
    Fehérje
    53.9g
    Szénhidrát
    0.5g
    Zsír
    Még több gyümölcsdzsem
    A mentát méltatlanul kevés lekvár vagy dzsem tartalmazza, pedig hihetetlen frissessége és mélységet ad a receptünknek. Balkonról, piacról, boltból, bárhonnan könnyedén szerzünk mentát.
  15. Gyömbéres-bazsalikomos eperlekvár

    Gyömbéres-bazsalikomos eperlekvár

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    202
    Kalória
    0.9g
    Fehérje
    51.6g
    Szénhidrát
    0.4g
    Zsír
    Még több eperlekvár
    Ha már fűszernövények, a bazsalikom is jobb sorsra érdemes, mint hogy a pizzán egymagában díszelegjen. A gyömbérrel és az eperrel legyőzhetetlen triumvirátusba verődnek!

Olvasd el a befőttekről írt receptajánlónkat is!

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