13 édesen fanyar lekvár és dzsem: készíts pont olyan finomat, mint a nagyi vagy a mama

Jó idő van, végre nyaralunk vagy a jól megérdemelt szabadságunkat töltjük, nem csoda, ha kedvet kapunk egy nagyiféle lekvárhoz vagy dzsemhez. Megéri ezen receptek alapján dolgozni, mert ennyire finom bolti lekvár sosem lesz sehol. A mama dzsemje legyen az etalon!

Lekvár és dzsem – A házi befőzés két retró klasszikusa

A házi lekvár és a dzsem készítése hamisítatlan nyári–őszi hagyomány, amit sokan a nagyi kamrájával, vagyis annak tartalmával azonosítanak. Nem véletlenül kevés dolog ad akkora örömöt télen, mint egy saját készítésű, illatos gyümölcslekvár vagy dzsem a reggeli vajas kenyéren. A nosztalgikus élmény könnyedén megvalósítható a saját konyhádban is.

Tudtad? A kulcs a befőttekhez hasonlóan itt is az alapanyag: csak teljesen érett, hibátlan gyümölcsöt érdemes használni, mert az íz és az állag is ezen múlik, nem szabad engedni belőle!

A tisztaság pedig legalább ilyen fontos! Az üvegek és tetők sterilizálása elengedhetetlen, különben a gondosan elkészített finomságod könnyen megromolhat.

13 édesen fanyar lekvár és dzsem

A lekvár és dzsem készítésénél a tartósságot nemcsak a hőkezelés, hanem a megfelelő cukortartalom is segíti.

Üvegek sterilizálására több módszer is létezik:

forró vizes kifőzés

sütőben történő átmelegítés

ecetes vagy alkoholos öblítés

A kész lekvárnál és dzsemnél a légmentes lezárás és a dunsztolás (lassú hűtés) ugyanúgy kulcsfontosságú, mint a befőtteknél, ez segít, hogy az ízek szépen összeérjenek, és a tartósítás is biztos legyen.

Rebarbaralekvár 1 adag Idő 40 p Költség olcsó Nehézség könnyű 94 Kalória 0.7g Fehérje 23.6g Szénhidrát 0.2g Zsír Még több különleges lekvárok

Mi is az a lekvár?

A lekvár lényege, hogy a gyümölcsöt hosszabban főzzük, amíg teljesen szétesik és egy sűrű, egynemű, pépes állagú készítményt kapunk. Itt a gyümölcs szinte teljesen elveszíti darabos jellegét, így egy krémes, intenzív ízű alap lesz belőle, ami igazi klasszikus a kamrapolcon. Az ízesítésnél itt is bátran lehet kísérletezni: egy kevés vanília, fahéj vagy akár egy csipet citromlé szépen kiemeli a gyümölcs természetes édességét és karakterét.

A lekvár előnye, hogy jól eltartható, és a lassú főzés során igazán koncentrált, mély gyümölcsíz alakul ki, ami kenyérre kenve, süteményekbe töltve vagy palacsintában is verhetetlen.

Miből készüljön lekvár? A leggyakrabban használt alapok közé tartozik a szilva, a sárgabarack vagy az őszibarack, amelyek főzés közben természetesen sűrűsödnek és szinte maguktól alakulnak át a klasszikus házi lekvárrá.

Készíts pont olyan finom lekvárt és dzsemet, mint a nagyi vagy a mama

Mi az a dzsem?

A dzsem lényege, hogy a gyümölcsöt cukorral főzzük össze úgy, hogy a végeredmény sűrű, kocsonyás állagú, de mégis jól kenhető legyen. Itt a gyümölcs nem teljesen pépesedik szét, hanem kisebb-nagyobb darabokban is megmaradhat, ami igazán házi, rusztikus karaktert ad neki. Az ízesítésnél itt is szabadon kísérletezhetsz: egy kis vanília, citromhéj vagy akár egy csipet fahéj is kiemelheti a gyümölcs természetes aromáját. Itt ugyanúgy járhatunk el, mint a lekvárnál.

A dzsem előnye, hogy gyorsabban elkészülhet, mint a klasszikus lekvár, miközben a gyümölcs nem veszíti el frissességét és textúráját.

A legnépszerűbb alapok közé tartozik az eper, a málna, a meggy vagy az áfonya, de megéri kísérletezni bodzabogyóval vagy éppen rebarbarával is.

Receptajánló:

A lekvár és a dzsem közötti különbség tehát főként az elkészítés módjában és a tartósításban van:

Lekvár

teljesen sima, pépes állag

hosszabb főzés

koncentrált, sűrű gyümölcsíz

inkább „krémes” kenhető textúra

Dzsem

darabosabb, rusztikusabb állag

rövidebb főzés is elegendő lehet

frissebb, gyümölcsösebb karakter

enyhén kocsonyás, de nem homogén

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