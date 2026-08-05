Nemcsak bosszantó, bajt is jelezhet: ezért vibrál vagy villódzik a lámpád fénye a kánikulában

A nyári kánikulában különösen nagy terhelés érheti az otthoni elektromos hálózatot, ezért sokan próbálnak tudatosabban bánni az árammal: lekapcsolják a felesleges világítást, kihúzzák a nem használt készülékeket, és igyekeznek csökkenteni a fogyasztást. Egy dolgot azonban nem érdemes figyelmen kívül hagyni: ha egy lámpa rendszeresen villog, pislákol, furcsán villódzik, annak több oka is lehet, és néha nem egyszerű izzóhibáról van szó.
A villódzó fény elsőre csak bosszantó apróságnak tűnhet, különösen akkor, ha csak ritkán fordul elő. Egy-egy alkalmi villanás mögött valóban állhat egy rosszul becsavart izzó vagy egy egyszerű érintkezési probléma, de ha a jelenség visszatér, erősödik, esetleg több helyiségben is tapasztalható, érdemes komolyabban venni.
A tartós hőség időszakában ráadásul sok háztartásban egyszerre működik a klíma, a ventilátor, a hűtő, a fagyasztó és több más elektromos eszköz is.
A tudatos energiahasználat ilyenkor nem csak a villanyszámla miatt fontos: a nem szükséges világítás lekapcsolása és a felesleges fogyasztás csökkentése az otthoni terhelést is mérsékelheti.
Katt a képre a galériáért, nézzük, mi lehet a villódzó lámpafény oka!
Mikor ne próbáld meg magad megoldani?
Egy izzócsere vagy egy egyszerű ellenőrzés még nem jelent problémát, de vannak helyzetek, amikor jobb villanyszerelőt hívni.
Kérj segítséget, ha:
- égett szagot érzel,
- sercegő, pattogó hangot hallasz,
- a kapcsoló vagy konnektor melegszik,
- gyakran lecsapódik a biztosíték.
Az elektromos hibák sokszor nem javulnak meg maguktól, és egy aprónak tűnő jelenség mögött komolyabb probléma is állhat.
Így csökkentheted az áramfogyasztást a kánikulában
A nyári melegben néhány egyszerű szokással is sokat tehetsz azért, hogy kevesebb energiát használj:
- Kapcsold le a világítást azokban a helyiségekben, ahol éppen nem tartózkodsz.
- Használd ki a természetes fényt, ameddig lehet.
- Húzd ki a nem használt elektromos eszközöket.
- Ne hagyd készenléti állapotban feleslegesen a készülékeket.
- A klímát ne a legalacsonyabb hőmérsékletre állítsd, hanem próbálj ésszerű különbséget tartani a kinti és benti hőmérséklet között.
A hőségben különösen fontos, hogy tudatosan használjuk az energiát, de közben figyeljünk az otthonunk jelzéseire is.
Egy villogó lámpa lehet egyszerű bosszúság, de lehet olyan figyelmeztetés is, amelyet jobb időben kivizsgálni.