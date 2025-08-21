Áfonyalekvár
- 0% Fehérje
- 27% Szénhidrát
- 0% Zsír
- 0% Fehérje
- 27% Szénhidrát
- 0% Zsír
- 0% Fehérje
- 27% Szénhidrát
- 0% Zsír
- 73% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Vas
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 0.5 g
Zsír
-
Összesen 0.2 g
-
Telített zsírsav 0 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 38.4 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 0 mg
-
Kálcium 18 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 5 mg
-
Foszfor 8 mg
-
Nátrium 6 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 20.7 g
-
Cukor 17 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 56.7 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 4 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 7 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 10 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 5 micro
-
Kolin: 4 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 18 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 40 micro
Fehérje
-
Összesen 5.6 g
Zsír
-
Összesen 2.3 g
-
Telített zsírsav 0 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 460.6 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 3 mg
-
Kálcium 217 mg
-
Vas 4 mg
-
Magnézium 64 mg
-
Foszfor 100 mg
-
Nátrium 69 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 248.8 g
-
Cukor 206 mg
-
Élelmi rost 18 mg
Víz
-
Összesen 680.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 45 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 4 mg
-
C vitamin: 83 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 116 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 3 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 57 micro
-
Kolin: 43 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 213 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 480 micro
Fehérje
-
Összesen 0.6 g
Zsír
-
Összesen 0.2 g
-
Telített zsírsav 0 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 48.3 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 0 mg
-
Kálcium 23 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 7 mg
-
Foszfor 10 mg
-
Nátrium 7 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 26.1 g
-
Cukor 22 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 71.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 5 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 9 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 12 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 6 micro
-
Kolin: 5 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 22 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 50 micro
Elkészítés
- Az áfonyát egy kisebb edénybe tesszük - használhatunk friss és fagyasztott áfonyát is.
- Hozzáreszeljük a lime héját, belefacsarjuk a levét és hozzáadjuk az aprított mentát.
- Felöntjük egy kevés vízzel, majd felforraljuk és hagyjuk pár percet forrni.
- Ekkor hozzáadjuk a cukrot, majd szükség szerint egy kevés pektint - utóbbit érdemes pár kanál lekvárral kikeverni egy tálkában, majd úgy hozzáadni a lábashoz.
- A lekvárt a cukorral és a pektinnel együtt főzzük még 4-5 percet, majd még forrón beletöltjük steril lekvárosüvegekbe.
- Az üvegek tetejét lezárjuk és 30 percre fejjel lefelé fordítjuk.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 5 p
- Főzés ideje: 20 p
Nyáron érdemes minden kedvenc gyümölcsünkből befőzni pár üveg lekvárt, hogy a szomorkásabb, hidegebb hónapokra is jusson belőlük. Készíthetjük friss és fagyasztott gyümölcsből is, ízesítésként pedig érdemes valamilyen zöldfűszert és citrusfélét párosítani hozzá - nálunk ez most menta és lime lett.