r
Nosalty Logó
lekvárok-dzsemek gyümölcslekvár

Áfonyalekvár

Rosanics Petra
Áfonyalekvár
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

82
Kalória
0.5g
Fehérje
20.7g
Szénhidrát
0.2g
Zsír
56.7g
Víz
-
Koleszterin
1.5g
Élelmi rost
17.2g
Cukor
  • 0% Fehérje
  • 27% Szénhidrát
  • 0% Zsír
Összesen 82 kcal
  • 0% Fehérje
  • 27% Szénhidrát
  • 0% Zsír
Összesen 961 kcal
  • 0% Fehérje
  • 27% Szénhidrát
  • 0% Zsír
Összesen 101 kcal
  • 0% Fehérje
  • 27% Szénhidrát
  • 0% Zsír
  • 73% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Kálcium
  • Foszfor
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Vas

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    0.5 g

Zsír

  • Összesen
    0.2 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    0 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    38.4 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    0 mg
  • Kálcium
    18 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    5 mg
  • Foszfor
    8 mg
  • Nátrium
    6 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    20.7 g
  • Cukor
    17 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    56.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    4 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    7 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    10 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    5 micro
  • Kolin:
    4 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    18 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    40 micro
Összesen 82 kcal
  • 0% Fehérje
  • 27% Szénhidrát
  • 0% Zsír
  • 73% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Kálcium
  • Foszfor
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Vas

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    5.6 g

Zsír

  • Összesen
    2.3 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    0 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    460.6 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    3 mg
  • Kálcium
    217 mg
  • Vas
    4 mg
  • Magnézium
    64 mg
  • Foszfor
    100 mg
  • Nátrium
    69 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    2 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    248.8 g
  • Cukor
    206 mg
  • Élelmi rost
    18 mg

Víz

  • Összesen
    680.1 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    45 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    4 mg
  • C vitamin:
    83 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    116 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    3 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    57 micro
  • Kolin:
    43 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    213 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    480 micro
Összesen 961 kcal
  • 0% Fehérje
  • 27% Szénhidrát
  • 0% Zsír
  • 73% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Kálcium
  • Foszfor
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Vas

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    0.6 g

Zsír

  • Összesen
    0.2 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    0 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    48.3 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    0 mg
  • Kálcium
    23 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    7 mg
  • Foszfor
    10 mg
  • Nátrium
    7 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    26.1 g
  • Cukor
    22 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    71.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    5 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    9 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    12 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    6 micro
  • Kolin:
    5 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    22 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    50 micro
Összesen 101 kcal

Elkészítés

  1. Az áfonyát egy kisebb edénybe tesszük - használhatunk friss és fagyasztott áfonyát is.
  2. Hozzáreszeljük a lime héját, belefacsarjuk a levét és hozzáadjuk az aprított mentát.
  3. Felöntjük egy kevés vízzel, majd felforraljuk és hagyjuk pár percet forrni.
  4. Ekkor hozzáadjuk a cukrot, majd szükség szerint egy kevés pektint - utóbbit érdemes pár kanál lekvárral kikeverni egy tálkában, majd úgy hozzáadni a lábashoz.
  5. A lekvárt a cukorral és a pektinnel együtt főzzük még 4-5 percet, majd még forrón beletöltjük steril lekvárosüvegekbe.
  6. Az üvegek tetejét lezárjuk és 30 percre fejjel lefelé fordítjuk.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 5 p
  • Főzés ideje: 20 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

Nyáron érdemes minden kedvenc gyümölcsünkből befőzni pár üveg lekvárt, hogy a szomorkásabb, hidegebb hónapokra is jusson belőlük. Készíthetjük friss és fagyasztott gyümölcsből is, ízesítésként pedig érdemes valamilyen zöldfűszert és citrusfélét párosítani hozzá - nálunk ez most menta és lime lett.

Hasonló receptek

Összes gyümölcslekvár
Hozzávalók
Elkészítés

További receptek

Címlapról ajánljuk

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-toltott-paprika
töltött paprika

Hagyományos töltött paprika

Turós Emil konyhai alapmű szakácskönyvéből származik a recept. Aki kedveli a hagyományos ízeket, ezzel a recepttel biztosan nem lő mellé.  Az elkészítését annyival egészíteném ki, ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept