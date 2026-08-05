Érkezik az augusztusi programajánló gasztrobuszozással, csárdahangulattal és rétesfesztivállal

Mivel a hónapban egy négynapos hosszúhétvégének is örülhetünk, ezért semmiképp ne töltsük tétlenül ezt a pár napot, arról nem is beszélve, hogy a nyár utolsó hónapjának minden hétvégéje tartogat kulináris izgalmakat. Mi most 9 olyan gasztroprogramot gyűjtöttünk össze nektek, amiket akár családosan, akár barátokkal vagy párban is élvezhettek!
Augusztusban még rengeteg szabadtéri programlehetőség vár titeket a hétvégéken, amik között nem szerény számban helyet kaptak a gasztroprogramok is. A nyár utolsó harmada még street foodokkal, rétessel, borokkal, magyar ízekkel és rengeteg izgalommal vár, ezért ne hagyd, hogy eseménytelenül teljenek az utolsó nyári napok!