Grillezz!

2026.08.05.

Érkezik az augusztusi programajánló gasztrobuszozással, csárdahangulattal és rétesfesztivállal

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Nem telhet el hónap gasztroprogram-ajánló nélkül, hozzuk is a nyár utolsó hónapjára a leginkább látogatásra méltó programokat. Bár az evés-ivás kerül főszerepbe, sok kulturális, zenés, kézműves és gyerekprogram kíséri ezeket az eseményeket. Lássuk, mit tartogat az augusztus!

Mivel a hónapban egy négynapos hosszúhétvégének is örülhetünk, ezért semmiképp ne töltsük tétlenül ezt a pár napot, arról nem is beszélve, hogy a nyár utolsó hónapjának minden hétvégéje tartogat kulináris izgalmakat. Mi most 9 olyan gasztroprogramot gyűjtöttünk össze nektek, amiket akár családosan, akár barátokkal vagy párban is élvezhettek!

Kenyérlelke Fesztivál
Érkezik az augusztusi gasztroprogram-ajánló!
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Augusztusban még rengeteg szabadtéri programlehetőség vár titeket a hétvégéken, amik között nem szerény számban helyet kaptak a gasztroprogramok is. A nyár utolsó harmada még street foodokkal, rétessel, borokkal, magyar ízekkel és rengeteg izgalommal vár, ezért ne hagyd, hogy eseménytelenül teljenek az utolsó nyári napok!

Kattints a képre a galériáért, és nézd meg, milyen gasztroprogramok várnak augusztusban!

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