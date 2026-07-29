Újabb hőhullám elé nézünk, ami kéz a kézben jár a nyugtalan, nem éppen pihentető alvással is. A leglogikusabbnak a légkondi alacsony hőmérsékletre való kapcsolása, és egész éjszakás üzemeltetése tűnik, mégis, adunk 3 sokkal jobb tippet, ami még a villanyszámlát sem terheli meg annyira.

A nyári hőhullámok idején kínkeservesek lehetnek az éjszakák, és a pihenés érdekében megoldásnak csak a légkondi egész éjszakás használata tűnik. Ez viszont se az egészségünknek, se a pénztárcánknak nem tesz jót, így mutatunk 3 tippet, amivel te is pihentetően töltheted az éjszakát a nagy meleg ellenére is.

Légkondi helyett hőhullám idején: még a nyugodt alvást is garantálja

Kattints a képre, és nézd meg, hogyan tudsz jobban aludni a nyári hőség ellenére is!

3 fotó

Néhány tipp, amivel könnyebb lesz átvészelni a nagy meleget:

Igyunk rendszeresen vizet, még akkor is, ha nem érezzük magunkat szomjasnak.

rendszeresen vizet, még akkor is, ha nem érezzük magunkat szomjasnak. Kerüljük a közvetlen napsütést 11 és 15 óra között, amikor a legerősebb az UV-sugárzás.

Viseljünk világos színű, könnyű, jól szellőző ruházatot és széles karimájú kalapot.

Használjunk magas faktorszámú (legalább SPF 30) fényvédő krémet, és szükség szerint kenjük újra.

Fogyasszunk könnyű, vízben gazdag ételeket, például zöldségeket és gyümölcsöket.

Kerüljük a megerőltető fizikai aktivitást a legmelegebb órákban.

Hűtsük magunkat langyos zuhannyal vagy nedves törölközővel.

Soha ne hagyjunk gyermeket vagy háziállatot parkoló autóban, még rövid időre sem.

Fordítsunk fokozott figyelmet az idősekre, a kisgyermekekre és a krónikus betegekre, akik érzékenyebbek a hőségre.

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