Légkondi helyett hőhullám idején: még a nyugodt alvást is garantálja

A nyári hőhullámok idején kínkeservesek lehetnek az éjszakák, és a pihenés érdekében megoldásnak csak a légkondi egész éjszakás használata tűnik. Ez viszont se az egészségünknek, se a pénztárcánknak nem tesz jót, így mutatunk 3 tippet, amivel te is pihentetően töltheted az éjszakát a nagy meleg ellenére is.
Kattints a képre, és nézd meg, hogyan tudsz jobban aludni a nyári hőség ellenére is!
Néhány tipp, amivel könnyebb lesz átvészelni a nagy meleget:
- Igyunk rendszeresen vizet, még akkor is, ha nem érezzük magunkat szomjasnak.
- Kerüljük a közvetlen napsütést 11 és 15 óra között, amikor a legerősebb az UV-sugárzás.
- Viseljünk világos színű, könnyű, jól szellőző ruházatot és széles karimájú kalapot.
- Használjunk magas faktorszámú (legalább SPF 30) fényvédő krémet, és szükség szerint kenjük újra.
- Fogyasszunk könnyű, vízben gazdag ételeket, például zöldségeket és gyümölcsöket.
- Kerüljük a megerőltető fizikai aktivitást a legmelegebb órákban.
- Hűtsük magunkat langyos zuhannyal vagy nedves törölközővel.
- Soha ne hagyjunk gyermeket vagy háziállatot parkoló autóban, még rövid időre sem.
- Fordítsunk fokozott figyelmet az idősekre, a kisgyermekekre és a krónikus betegekre, akik érzékenyebbek a hőségre.