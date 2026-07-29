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2026.07.29.

Légkondi helyett hőhullám idején: még a nyugodt alvást is garantálja

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Újabb hőhullám elé nézünk, ami kéz a kézben jár a nyugtalan, nem éppen pihentető alvással is. A leglogikusabbnak a légkondi alacsony hőmérsékletre való kapcsolása, és egész éjszakás üzemeltetése tűnik, mégis, adunk 3 sokkal jobb tippet, ami még a villanyszámlát sem terheli meg annyira.

A nyári hőhullámok idején kínkeservesek lehetnek az éjszakák, és a pihenés érdekében megoldásnak csak a légkondi egész éjszakás használata tűnik. Ez viszont se az egészségünknek, se a pénztárcánknak nem tesz jót, így mutatunk 3 tippet, amivel te is pihentetően töltheted az éjszakát a nagy meleg ellenére is.

Alvő nő
Légkondi helyett hőhullám idején: még a nyugodt alvást is garantálja

Kattints a képre, és nézd meg, hogyan tudsz jobban aludni a nyári hőség ellenére is!

3 fotó

Néhány tipp, amivel könnyebb lesz átvészelni a nagy meleget:

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