5 mumus alapanyag: A dietetikus ezektől tiltana el, ha érzékeny a bélrendszered

Puffadás, hasi fájdalom vagy kellemetlen emésztési tünetek esetén nem mindig kell teljesen elhagyni bizonyos ételeket. Mutatjuk, mely alapanyagokra érdemes figyelni - és ebben a legtöbb dietetikus is egyetért.
Érzékeny bélrendszer esetén kifejezetten nem mindegy, mit eszünk
Az érzékeny emésztés nem jelenti automatikusan azt, hogy bizonyos ételeket örökre ki kell zárni az étrendből. Sokkal inkább arról van szó, hogy érdemes megfigyelni, mely ételek vagy italok váltanak ki rendszeresen kellemetlen tüneteket, szükség esetén pedig orvossal konzultálni, és meggyőződni az esetleges ételérzékenységekről.
A dietetikusok szerint ezekről nem feltétlenül kell teljesen lemondani, de ha rendszeresen problémát okoznak, érdemes csökkenteni a fogyasztásukat.
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Mit tehetünk, ha érzékeny a bélrendszerünk?
Az emésztési panaszok esetén nem mindig az a megoldás, hogy teljes élelmiszercsoportokat törlünk az étrendünkből.
Érdemes inkább:
- figyelni, mely ételek után jelentkeznek tünetek,
- kisebb adagokkal kísérletezni,
- változatos, rostban gazdag étrendre törekedni,
- elegendő folyadékot fogyasztani,
- fokozatosan változtatni az étkezési szokásokon.
Összegzés
Érzékeny bélrendszer esetén nem feltétlenül kell minden problémásnak tartott ételt teljesen elhagyni. A legfontosabb az egyéni érzékenység felismerése és az étrend tudatos alakítása.
Bizonyos édesítőszerek, az alkohol, a rostszegény étrend és a túl sok zsíros, feldolgozott étel egyeseknél kellemetlen emésztési tüneteket válthat ki. Ugyanakkor a kiegyensúlyozott étrend, a megfelelő rostbevitel és a fokozatos változtatások sokat segíthetnek a bélrendszer egészségének támogatásában.
Hogyan fogyasszunk elegendő rostot olcsón, alacsony költségvetéssel?