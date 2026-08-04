Krémes zöldborsófőzelék ropogós rántott párizsival

A zöldborsófőzelék rántott párizsival igazi retró komfortétel. A krémes, üde főzelékhez remekül passzol a ropogós bundában sült párizsi, ráadásul egyszerű és pénztárcabarát ebéd. A főzelék sűrítésénél, kihagyhatjuk a keményítőt, hiszen tudjuk magával is sűríteni. Ebben az esteben, mikor turmixolunk, akkor a főzelék kb. 1/4 részét pürésítsük.