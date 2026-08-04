Krémes zöldborsófőzelék ropogós rántott párizsival
Hozzávalók
Zöldborsófőzelék
-
400 g zöldborsó
-
60 ml főzőtejszín
-
só ízlés szerint
-
1 ek cukor
-
1 púpozott ek étkezési keményítő
-
1 csokor petrezselyem
Rántott párizsi
-
250 g párizsi
-
100 g finomliszt
-
1 db tojás
-
140 g zsemlemorzsa
-
5 dl napraforgó olaj
- 10% Fehérje
- 30% Szénhidrát
- 9% Zsír
Zöldborsófőzelék
-
133g zöldborsó108 kcal
-
20g főzőtejszín26 kcal
-
0 kcal
-
3g cukor13 kcal
-
25 kcal
-
15g petrezselyem5 kcal
Rántott párizsi
-
83g párizsi227 kcal
-
33g finomliszt121 kcal
-
18g tojás23 kcal
-
47g zsemlemorzsa184 kcal
-
142g napraforgó olaj0 kcal
- 10% Fehérje
- 30% Szénhidrát
- 9% Zsír
Zöldborsófőzelék
-
400g zöldborsó324 kcal
-
60g főzőtejszín79 kcal
-
0 kcal
-
10g cukor39 kcal
-
76 kcal
-
45g petrezselyem16 kcal
Rántott párizsi
-
250g párizsi682 kcal
-
100g finomliszt364 kcal
-
55g tojás69 kcal
-
140g zsemlemorzsa553 kcal
-
425g napraforgó olaj0 kcal
- 10% Fehérje
- 30% Szénhidrát
- 9% Zsír
Zöldborsófőzelék
-
26.6g zöldborsó22 kcal
-
4g főzőtejszín5 kcal
-
0 kcal
-
0.7g cukor3 kcal
-
1.3g étkezési keményítő5 kcal
-
3g petrezselyem1 kcal
Rántott párizsi
-
16.6g párizsi45 kcal
-
6.6g finomliszt24 kcal
-
3.7g tojás5 kcal
-
9.3g zsemlemorzsa37 kcal
-
28.2g napraforgó olaj0 kcal
- 10% Fehérje
- 30% Szénhidrát
- 9% Zsír
- 51% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Lut-zea
-
β-karotin
Fehérje
-
Összesen 29.2 g
Zsír
-
Összesen 28.1 g
-
Telített zsírsav 10 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 67 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1760.5 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 31 mg
-
Kálcium 175 mg
-
Vas 6 mg
-
Magnézium 83 mg
-
Foszfor 318 mg
-
Nátrium 1143 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 90.5 g
-
Cukor 15 mg
-
Élelmi rost 11 mg
Víz
-
Összesen 154.3 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 159 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 73 mg
-
D vitamin: 14 micro
-
K vitamin: 283 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 7 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 176 micro
-
Kolin: 101 mg
-
Retinol - A vitamin: 45 micro
-
α-karotin 28 micro
-
β-karotin 1361 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 4224 micro
- 10% Fehérje
- 30% Szénhidrát
- 9% Zsír
- 51% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Lut-zea
-
β-karotin
Fehérje
-
Összesen 87.5 g
Zsír
-
Összesen 84.4 g
-
Telített zsírsav 30 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 6 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 5 g
-
Koleszterin 201 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 5281.4 g
-
Cink 9 mg
-
Szelén 94 mg
-
Kálcium 525 mg
-
Vas 18 mg
-
Magnézium 249 mg
-
Foszfor 953 mg
-
Nátrium 3429 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 4 mg
Szénhidrát
-
Összesen 271.4 g
-
Cukor 45 mg
-
Élelmi rost 33 mg
Víz
-
Összesen 462.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 477 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 220 mg
-
D vitamin: 41 micro
-
K vitamin: 848 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 3 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 2 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 20 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 529 micro
-
Kolin: 304 mg
-
Retinol - A vitamin: 134 micro
-
α-karotin 84 micro
-
β-karotin 4084 micro
-
β-crypt 4 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 12672 micro
- 10% Fehérje
- 30% Szénhidrát
- 9% Zsír
- 51% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Lut-zea
-
β-karotin
Fehérje
-
Összesen 5.8 g
Zsír
-
Összesen 5.6 g
-
Telített zsírsav 2 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 13 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 350.9 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 6 mg
-
Kálcium 35 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 17 mg
-
Foszfor 63 mg
-
Nátrium 228 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 18 g
-
Cukor 3 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 30.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 32 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 15 mg
-
D vitamin: 3 micro
-
K vitamin: 56 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 35 micro
-
Kolin: 20 mg
-
Retinol - A vitamin: 9 micro
-
α-karotin 6 micro
-
β-karotin 271 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 842 micro
Elkészítés
Zöldborsófőzelék
- A mirelit zöldborsót tegyük fel főni, annyi vízzel, ami ellepi. Sózzuk.
- Ha olyan 3/4-esre főtt, akkor egy nagy szedőkanálnyi vizet és ízlés szerinti mennyiségű borsót halásszunk ki belőle, és egy magas falú edényben turmixoljuk össze a tejszínnel és a keményítővel.
- Öntsük vissza a borsóra és rottyantsuk össze, hogy bekössön. Közben adjuk hozzá az apróra vágott petrezselymet.
- Tálaljuk rántott párizsival.
Rántott párizsi
- A rúd párzsit vágjuk ujjnyi vastag szeletekre. Klasszikus módon panírozzuk és forró olajban süssük ropogósra.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 35 p
- Főzés ideje: 25 p
- Sütés ideje: 10 p
A zöldborsófőzelék rántott párizsival igazi retró komfortétel. A krémes, üde főzelékhez remekül passzol a ropogós bundában sült párizsi, ráadásul egyszerű és pénztárcabarát ebéd. A főzelék sűrítésénél, kihagyhatjuk a keményítőt, hiszen tudjuk magával is sűríteni. Ebben az esteben, mikor turmixolunk, akkor a főzelék kb. 1/4 részét pürésítsük.