r
Nosalty Logó
főzelékek zöldborsófőzelék

Krémes zöldborsófőzelék ropogós rántott párizsival

Hankusz Sára
Világoskék, füles zománctálban sűrű, élénkzöld borsófőzelék, a tetején két aranybarnára sült, panírozott párizsikarikával. A tál világos faasztalon áll, mellette fehér textilszalvéta és egy fémkanál látható.
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

Zöldborsófőzelék

Rántott párizsi

732
Kalória
29.2g
Fehérje
90.5g
Szénhidrát
28.1g
Zsír
154.3g
Víz
67g
Koleszterin
11.2g
Élelmi rost
14.9g
Cukor
  • 10% Fehérje
  • 30% Szénhidrát
  • 9% Zsír

Zöldborsófőzelék

Rántott párizsi

Összesen 732 kcal
  • 10% Fehérje
  • 30% Szénhidrát
  • 9% Zsír

Zöldborsófőzelék

Rántott párizsi

Összesen 2202 kcal
  • 10% Fehérje
  • 30% Szénhidrát
  • 9% Zsír

Zöldborsófőzelék

Rántott párizsi

Összesen 147 kcal
  • 10% Fehérje
  • 30% Szénhidrát
  • 9% Zsír
  • 51% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Lut-zea
  • β-karotin

Fehérje

  • Összesen
    29.2 g

Zsír

  • Összesen
    28.1 g
  • Telített zsírsav
    10 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    67 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1760.5 g
  • Cink
    3 mg
  • Szelén
    31 mg
  • Kálcium
    175 mg
  • Vas
    6 mg
  • Magnézium
    83 mg
  • Foszfor
    318 mg
  • Nátrium
    1143 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    90.5 g
  • Cukor
    15 mg
  • Élelmi rost
    11 mg

Víz

  • Összesen
    154.3 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    159 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    73 mg
  • D vitamin:
    14 micro
  • K vitamin:
    283 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    7 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    176 micro
  • Kolin:
    101 mg
  • Retinol - A vitamin:
    45 micro
  • α-karotin
    28 micro
  • β-karotin
    1361 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    4224 micro
Összesen 732 kcal
  • 10% Fehérje
  • 30% Szénhidrát
  • 9% Zsír
  • 51% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Lut-zea
  • β-karotin

Fehérje

  • Összesen
    87.5 g

Zsír

  • Összesen
    84.4 g
  • Telített zsírsav
    30 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    6 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    5 g
  • Koleszterin
    201 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    5281.4 g
  • Cink
    9 mg
  • Szelén
    94 mg
  • Kálcium
    525 mg
  • Vas
    18 mg
  • Magnézium
    249 mg
  • Foszfor
    953 mg
  • Nátrium
    3429 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    4 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    271.4 g
  • Cukor
    45 mg
  • Élelmi rost
    33 mg

Víz

  • Összesen
    462.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    477 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    220 mg
  • D vitamin:
    41 micro
  • K vitamin:
    848 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    3 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    2 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    20 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    529 micro
  • Kolin:
    304 mg
  • Retinol - A vitamin:
    134 micro
  • α-karotin
    84 micro
  • β-karotin
    4084 micro
  • β-crypt
    4 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    12672 micro
Összesen 2202 kcal
  • 10% Fehérje
  • 30% Szénhidrát
  • 9% Zsír
  • 51% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Lut-zea
  • β-karotin

Fehérje

  • Összesen
    5.8 g

Zsír

  • Összesen
    5.6 g
  • Telített zsírsav
    2 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    0 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    13 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    350.9 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    6 mg
  • Kálcium
    35 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    17 mg
  • Foszfor
    63 mg
  • Nátrium
    228 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    18 g
  • Cukor
    3 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    30.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    32 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    15 mg
  • D vitamin:
    3 micro
  • K vitamin:
    56 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    35 micro
  • Kolin:
    20 mg
  • Retinol - A vitamin:
    9 micro
  • α-karotin
    6 micro
  • β-karotin
    271 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    842 micro
Összesen 147 kcal

Elkészítés

Zöldborsófőzelék

  1. A mirelit zöldborsót tegyük fel főni, annyi vízzel, ami ellepi. Sózzuk.
  2. Ha olyan 3/4-esre főtt, akkor egy nagy szedőkanálnyi vizet és ízlés szerinti mennyiségű borsót halásszunk ki belőle, és egy magas falú edényben turmixoljuk össze a tejszínnel és a keményítővel.
  3. Öntsük vissza a borsóra és rottyantsuk össze, hogy bekössön. Közben adjuk hozzá az apróra vágott petrezselymet.
  4. Tálaljuk rántott párizsival.

Rántott párizsi

  1. A rúd párzsit vágjuk ujjnyi vastag szeletekre. Klasszikus módon panírozzuk és forró olajban süssük ropogósra.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 35 p
  • Főzés ideje: 25 p
  • Sütés ideje: 10 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

A zöldborsófőzelék rántott párizsival igazi retró komfortétel. A krémes, üde főzelékhez remekül passzol a ropogós bundában sült párizsi, ráadásul egyszerű és pénztárcabarát ebéd. A főzelék sűrítésénél, kihagyhatjuk a keményítőt, hiszen tudjuk magával is sűríteni. Ebben az esteben, mikor turmixolunk, akkor a főzelék kb. 1/4 részét pürésítsük.

Hasonló receptek

Összes zöldborsófőzelék
Hozzávalók
Elkészítés

További receptek

Címlapról ajánljuk

Még több cikk

Top Receptek

egyszeru-tokfozelek
tökfőzelék

Egyszerű tökfőzelék

Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsik és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept