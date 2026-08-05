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2026.08.05.

Egyszerre kellemetlen és veszélyes is: így támadja a szervezetet az extrém hőség

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A nyári kánikula sokak számára csupán kellemetlen időjárási jelenségnek tűnik: nehéz alvás, fáradtság, izzadás és az állandó vágy egy hűvösebb helyiség vagy vízpart után. A tartósan magas hőmérséklet azonban ennél jóval komolyabb terhet ró az emberi szervezetre. A nagy meleg ugyanis folyamatos alkalmazkodásra kényszeríti a testet, és szélsőséges esetben akár életveszélyes állapotokat is előidézhet.

A szervezet egyik legfontosabb feladata ilyenkor a belső hőmérséklet állandó szinten tartása. A test elsősorban izzadással és az erek kitágításával próbál megszabadulni a felesleges hőtől, ám a hosszú ideig tartó forróság kimerítheti ezeket a védekező mechanizmusokat. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, valamint azok, akik valamilyen krónikus betegségben szenvednek.

Palackot homlokához nyomó nő
Kiszáradás és romló koncentráció is együtt járhat az extrém hőséggel

A hőség nem válogat: még az egészséges embereknél is jelentkezhetnek kellemetlen, sőt veszélyes tünetek. A szervezet folyadékot és ásványi anyagokat veszít, a keringési rendszer pedig fokozott munkára kényszerül. Ha a test nem képes megfelelően leadni a hőt, hőkimerülés, súlyosabb esetben pedig hőguta alakulhat ki.

A szélsőséges meleg legfontosabb egészségügyi hatásai

  • Kiszáradás és sóháztartási zavarok:
    a nagy melegben a szervezet fokozottan izzad, ezzel pedig nemcsak vizet, hanem fontos ásványi anyagokat, például sókat is veszít. Ha a folyadékpótlás nem megfelelő, jelentkezhet fejfájás, gyengeség, szédülés, koncentrációs zavar, súlyosabb esetben pedig keringési probléma is.

A szív és a keringési rendszer túlterhelése

Hőségben a szervezet a hőleadás érdekében kitágítja az ereket, emiatt a szívnek nagyobb munkát kell végeznie. Ez különösen veszélyes lehet a szív- és érrendszeri betegséggel élők számára, akiknél a forróság növelheti a rosszullétek és szövődmények kockázatát.
  • Vérnyomás-ingadozás és rosszullétek:
    a hőség hatására megváltozhat a vérkeringés szabályozása, ami egyeseknél alacsony vérnyomást, szédülést vagy ájulásközeli állapotot okozhat. A hirtelen felállás, a fizikai megerőltetés és a kevés folyadék tovább ronthatja a helyzetet.
  • Hőkimerülés kialakulása:
    a hőkimerülés a szervezet túlzott hőterhelésének egyik korai jele. Jellemző tünete lehet a nagyfokú fáradtság, erős izzadás, gyengeség, hányinger, fejfájás és rossz közérzet. Ha ilyenkor nem történik hűtés és folyadékpótlás, az állapot tovább romolhat.
  • Életveszélyes hőguta:
    a hőguta már sürgős orvosi ellátást igénylő állapot. Akkor alakulhat ki, amikor a szervezet hőszabályozása felmondja a szolgálatot, és a testhőmérséklet veszélyesen megemelkedik. Zavartság, eszméletvesztés, görcsök és súlyos szervi károsodás is kialakulhat.

A vesék fokozott terhelése

A folyadékhiány miatt a veséknek nehezebb dolguk van a megfelelő működés fenntartásában. Tartós kiszáradás esetén romolhat a kiválasztás hatékonysága, ami különösen kockázatos lehet vesebetegségben szenvedőknél.

  • A légzőszervi problémák súlyosbodása:
    a forró, gyakran száraz levegő megterhelheti a légutakat, és ronthatja egyes krónikus légzőszervi betegségek, például az asztma vagy a COPD tüneteit.
Homlokát törülgető nő
A hőguta már sürgős orvosi ellátást igénylő állapot
  • Fokozott veszély a gyermekek és idősek számára:
    a kisgyermekek szervezete még kevésbé hatékonyan szabályozza a hőháztartást, míg idősebb korban a test alkalmazkodóképessége csökkenhet. Emiatt náluk gyorsabban alakulhat ki kiszáradás vagy hőártalom.
  • Alvászavar, fáradtság és romló koncentráció:
    a tartós meleg éjszaka sem hagyja megfelelően regenerálódni a szervezetet. A rosszabb alvás miatt csökkenhet a figyelem, romolhat a teljesítmény, és nőhet a balesetek kockázata.
  • A gyógyszerek hatásának megváltozása:
    bizonyos gyógyszerek mellett a szervezet nehezebben alkalmazkodhat a hőséghez. Egyes vízhajtók, vérnyomáscsökkentők vagy más készítmények mellett különösen fontos lehet a megfelelő folyadékbevitel és az orvosi tanácsok betartása.

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Mit tehetünk a nagy melegben?

A hőség elleni védekezés legfontosabb eleme a megelőzés. Érdemes rendszeresen inni, kerülni a legforróbb napszakban végzett megerőltető fizikai munkát, árnyékos vagy hűvös helyen tartózkodni, valamint figyelni a veszélyeztetett családtagokra.

A szakemberek szerint nem érdemes megvárni a szomjúság jelentkezését, mert az már a folyadékhiány egyik jele lehet. A megfelelő folyadékpótlás, a test hűtése és a kímélő életmód sok esetben megelőzheti a komolyabb egészségügyi problémákat.

A kánikula tehát nem egyszerű időjárási kellemetlenség: a szélsőséges hőség a szervezet minden fontos rendszerét próbára teszi. A figyelmetlenség azonban könnyen elkerülhető veszélyeket teremthet – ezért a forró napokon különösen fontos komolyan venni a test jelzéseit.

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A nyári kánikula sokak számára csupán kellemetlen időjárási jelenségnek tűnik: nehéz alvás, fáradtság, izzadás és az állandó vágy egy hűvösebb helyiség vagy vízpart után. A tartósan magas hőmérséklet azonban ennél jóval komolyabb terhet ró az emberi szervezetre. A nagy meleg ugyanis folyamatos alkalmazkodásra kényszeríti a testet, és szélsőséges esetben akár életveszélyes állapotokat is előidézhet.

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