Nosalty: 11 kompót és befőtt, amit most tegyél el, hogy boldogságot hozzanak az őszi-téli időszakban is

Befőzés – praktikus tippek, hogy sikerüljön minden évben
A befőzés egyik alapja a tisztaság és a jó alapanyag, ahogy azt már a nagyitól is megtanultuk. Csak érett, hibátlan gyümölcsöket használjunk a folyamathoz, és alaposan tisztítsuk meg az üvegeket és a fedőket, mert különben a befőtt könnyen megromolhat. Hajrá, hidd el, útmutatásunkkal sikerülni fog.
Tudtad?
Amire mindenképpen figyelj dunsztolás, vagyis a befőttes üvegek lassú hűlése szintén elengedhetetlen lépés a sikeres tartósításhoz, ráadásul ez segít megőrizni az ízeket és a textúrát is, ezért ne mismásoljuk el.
A befőtt lényege, hogy a gyümölcsöt tartósítják, hogy hosszabb ideig fogyasztható maradjon. A tartósítás a következő módokon történhet:
- Hőkezelés (pasztörizálás) – a gyümölcsöt cukorszirupban vagy saját levében üvegbe teszik, majd hőkezelik, hogy elpusztuljanak a mikroorganizmusok.
- Cukor hozzáadása – a cukor segít a gyümölcs állagának és ízének megőrzésében, miközben gátolja a baktériumok szaporodását.
A befőtt az a gyümölcs, ami tartósítva, többnyire cukros lében vagy szirupban, hőkezelve kerül a csomagolásba, és így hónapokig vagy akár évekig eláll a kamra polcain.
Tipp:
Kompót – gyors és finom feldolgozási módok
A kompót lényege, hogy a gyümölcsöt egyszerűen, ízes lében vagy szirupban tesszük el. Itt az ízesítésnek csak a képzeletünk szab határt, lehet fahéjas, vaníliás vagy akár könnyű citromos, de még az izgalmas sáfrányhoz is nyúlhatunk. A kompót előnye, hogy nem feltétlenül kell hosszú időre tartósítani, így friss gyümölccsel idényben gyorsan elkészíthető desszert vagy köret lehet. A klasszikus kompótokhoz kiváló alap a meggy, az alma, a körte vagy a szilva, és ezeket akár gyümölcsös süteményekben vagy joghurtokhoz is felhasználhatod.
Receptajánló:
A hozzávalókat gyakran csak össze kell keverni, tepsibe önteni, majd a sütőre bízni a többit. Pont olyan receptek ezek, amelyek mellett marad idő egy hosszú kávézásra vagy egy délutáni szunyókálásra is.
A befőtt és a kompót közötti különbség tehát főként az elkészítés módjában és a tartósításban van:
- Befőtt
- Hosszú távra tartósított gyümölcs, általában cukorszirupban vagy saját levében, üvegben vagy konzervdobozban.
- Hőkezeléssel készül (pasztörizálás), így hónapokig, akár évekig eláll.
- Célja a tartósítás, ezért a cukor és a légmentesen zárt üveg/konzerv elengedhetetlen.
- Kompót
- Friss gyümölcsből készül, ami nem feltétlenül hőkezelt hosszú távra.
- Legtöbbször rövid ideig fogyasztható, akár azonnal, vagy pár napig a hűtőben.
- Célja inkább a készétel vagy desszert előállítása, gyakran frissítőként vagy köretként tálalják.
Ha szeretnél mennyei befőtteket vagy kompótokat eltenni, kattintsd végig a listánkat a legjobb receptekért!
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű1130Kalória4.8gFehérje298.6gSzénhidrát2.7gZsírA nagyi- és anyuféle almakompótnak nincsen párja, magában, rizses húsételehez, de vaníliafagyihoz is egyaránt bombasztikus.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű113Kalória0.8gFehérje28.9gSzénhidrát0.2gZsírA cseresznyét rengeteg fűszerrel érdemes eltenni. A befőtt így sokrétű, mély karaktert kap, amelybe élmény belekóstolni.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű1529Kalória26.5gFehérje143.6gSzénhidrát102.3gZsírEgy abszolút nem szokványos zöldség, nevezetesen articsóka is kerülhet a télire eltett zöldségbefőttek közé.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű15Kalória0.5gFehérje4.8gSzénhidrát0.2gZsírA citromot is el tudjuk tenni, kiváló salátába, önmagában, krémekkel is, de húsokhoz is ajánljuk.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű226Kalória1.6gFehérje57.9gSzénhidrát0.3gZsírAz örök klasszikus, amit bemutatni sem kell. A lédús, savanykásan édes cseresznye, ami roppanós, üde.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű41Kalória0.5gFehérje10gSzénhidrát0.1gZsírSavanyított dinnyehéj? Lehet, hogy nem hallottál róla, pedig érdemes belevágni, az édes élményen túl savanykás élvezetet is nyújt.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű329Kalória0.6gFehérje85.8gSzénhidrát0.2gZsírA sáfrány, bár nem olcsó, mindenképpen megérdemli, hogy többet használjuk a konyhában. Ezt a párolt körtét egyenesen megbolondítja!
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű165Kalória3.5gFehérje20.7gSzénhidrát9.2gZsírA lecsó a nyár étele, ez így igaz, de mi a helyzet az eltett lecsóval? Télen esik a legjobban, a kerti partikat, strandolásokat idézi majd fel.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű161Kalória0.8gFehérje42.9gSzénhidrát0.5gZsírAz alma egész évben hatalmas kedvencünk, de a frissen, almafáról szedett verziónak nehezen tudna bárki ellenállni.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű14Kalória0.7gFehérje3.2gSzénhidrát0.1gZsírA nyár lecsókirályáról és -királynőjéről se feledkezzünk el, mindenképpen tegyük el őket!
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű65Kalória1gFehérje15.7gSzénhidrát0.3gZsírAz ananász mindig távoli országok, kultúrák ízeit juttatja eszünkbe, ez a recept pedig ugyan picit hamis, de egyértelműen mennyei.