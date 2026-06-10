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2026.06.10.

Nosalty: 11 kompót és befőtt, amit most tegyél el, hogy boldogságot hozzanak az őszi-téli időszakban is

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Főzzünk be, és készítsünk kompótot, hogy egész évben élvezzük a tavaszi-nyári ízeket!

Befőzés – praktikus tippek, hogy sikerüljön minden évben

A befőzés egyik alapja a tisztaság és a jó alapanyag, ahogy azt már a nagyitól is megtanultuk. Csak érett, hibátlan gyümölcsöket használjunk a folyamathoz, és alaposan tisztítsuk meg az üvegeket és a fedőket, mert különben a befőtt könnyen megromolhat. Hajrá, hidd el, útmutatásunkkal sikerülni fog.

Tudtad?

A befőzés folyamata során az üvegeket többféleképp csírátlaníthatod – forró vízben, ecetes vízzel vagy akár alkoholos öblítéssel – így biztosíthatod, hogy hosszú ideig tartós maradjon a gyümölcs.

Amire mindenképpen figyelj dunsztolás, vagyis a befőttes üvegek lassú hűlése szintén elengedhetetlen lépés a sikeres tartósításhoz, ráadásul ez segít megőrizni az ízeket és a textúrát is, ezért ne mismásoljuk el.

gyümölcsös befőttek
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A befőtt lényege, hogy a gyümölcsöt tartósítják, hogy hosszabb ideig fogyasztható maradjon. A tartósítás a következő módokon történhet:

  1. Hőkezelés (pasztörizálás) – a gyümölcsöt cukorszirupban vagy saját levében üvegbe teszik, majd hőkezelik, hogy elpusztuljanak a mikroorganizmusok.
  2. Cukor hozzáadása – a cukor segít a gyümölcs állagának és ízének megőrzésében, miközben gátolja a baktériumok szaporodását.

A befőtt az a gyümölcs, ami tartósítva, többnyire cukros lében vagy szirupban, hőkezelve kerül a csomagolásba, és így hónapokig vagy akár évekig eláll a kamra polcain.

Tipp:

Zárt üveg vagy konzervdoboz – a légmentesen zárt csomagolás megakadályozza, hogy új mikroorganizmusok kerüljenek be.

Kompót – gyors és finom feldolgozási módok

A kompót lényege, hogy a gyümölcsöt egyszerűen, ízes lében vagy szirupban tesszük el. Itt az ízesítésnek csak a képzeletünk szab határt, lehet fahéjas, vaníliás vagy akár könnyű citromos, de még az izgalmas sáfrányhoz is nyúlhatunk. A kompót előnye, hogy nem feltétlenül kell hosszú időre tartósítani, így friss gyümölccsel idényben gyorsan elkészíthető desszert vagy köret lehet. A klasszikus kompótokhoz kiváló alap a meggy, az alma, a körte vagy a szilva, és ezeket akár gyümölcsös süteményekben vagy joghurtokhoz is felhasználhatod.

Receptajánló:

A hozzávalókat gyakran csak össze kell keverni, tepsibe önteni, majd a sütőre bízni a többit. Pont olyan receptek ezek, amelyek mellett marad idő egy hosszú kávézásra vagy egy délutáni szunyókálásra is.

A befőtt és a kompót közötti különbség tehát főként az elkészítés módjában és a tartósításban van:

  1. Befőtt
    • Hosszú távra tartósított gyümölcs, általában cukorszirupban vagy saját levében, üvegben vagy konzervdobozban.
    • Hőkezeléssel készül (pasztörizálás), így hónapokig, akár évekig eláll.
    • Célja a tartósítás, ezért a cukor és a légmentesen zárt üveg/konzerv elengedhetetlen.
  2. Kompót
    • Friss gyümölcsből készül, ami nem feltétlenül hőkezelt hosszú távra.
    • Legtöbbször rövid ideig fogyasztható, akár azonnal, vagy pár napig a hűtőben.
    • Célja inkább a készétel vagy desszert előállítása, gyakran frissítőként vagy köretként tálalják.

Ha szeretnél mennyei befőtteket vagy kompótokat eltenni, kattintsd végig a listánkat a legjobb receptekért!

  1. Egyszerű almakompót

    Egyszerű almakompót

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    1130
    Kalória
    4.8g
    Fehérje
    298.6g
    Szénhidrát
    2.7g
    Zsír
    Még több kompót
    A nagyi- és anyuféle almakompótnak nincsen párja, magában, rizses húsételehez, de vaníliafagyihoz is egyaránt bombasztikus.
  2. Fűszeres cseresznyebefőtt

    Fűszeres cseresznyebefőtt

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    113
    Kalória
    0.8g
    Fehérje
    28.9g
    Szénhidrát
    0.2g
    Zsír
    Még több befőtt
    A cseresznyét rengeteg fűszerrel érdemes eltenni. A befőtt így sokrétű, mély karaktert kap, amelybe élmény belekóstolni.
  4. Sóban eltett citrom

    Sóban eltett citrom

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    15
    Kalória
    0.5g
    Fehérje
    4.8g
    Szénhidrát
    0.2g
    Zsír
    Még több befőtt
    A citromot is el tudjuk tenni, kiváló salátába, önmagában, krémekkel is, de húsokhoz is ajánljuk.
  5. Egyszerű cseresznyebefőtt

    Egyszerű cseresznyebefőtt

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    226
    Kalória
    1.6g
    Fehérje
    57.9g
    Szénhidrát
    0.3g
    Zsír
    Még több befőtt
    Az örök klasszikus, amit bemutatni sem kell. A lédús, savanykásan édes cseresznye, ami roppanós, üde.
  7. Savanyított dinnyehéj

    Savanyított dinnyehéj

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    41
    Kalória
    0.5g
    Fehérje
    10g
    Szénhidrát
    0.1g
    Zsír
    Még több télire
    Savanyított dinnyehéj? Lehet, hogy nem hallottál róla, pedig érdemes belevágni, az édes élményen túl savanykás élvezetet is nyújt.
  8. Sáfrányos szirupban párolt körte

    Sáfrányos szirupban párolt körte

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    329
    Kalória
    0.6g
    Fehérje
    85.8g
    Szénhidrát
    0.2g
    Zsír
    Még több kompót
    A sáfrány, bár nem olcsó, mindenképpen megérdemli, hogy többet használjuk a konyhában. Ezt a párolt körtét egyenesen megbolondítja!
  9. Lecsóbefőtt télire

    Lecsóbefőtt télire

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    165
    Kalória
    3.5g
    Fehérje
    20.7g
    Szénhidrát
    9.2g
    Zsír
    Még több télire
    A lecsó a nyár étele, ez így igaz, de mi a helyzet az eltett lecsóval? Télen esik a legjobban, a kerti partikat, strandolásokat idézi majd fel.
  10. Almakompót cukormentesen

    Almakompót cukormentesen

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    161
    Kalória
    0.8g
    Fehérje
    42.9g
    Szénhidrát
    0.5g
    Zsír
    Még több kompót
    Az alma egész évben hatalmas kedvencünk, de a frissen, almafáról szedett verziónak nehezen tudna bárki ellenállni.
  13. Hamis ananászbefőtt

    Hamis ananászbefőtt

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    65
    Kalória
    1g
    Fehérje
    15.7g
    Szénhidrát
    0.3g
    Zsír
    Még több kompót
    Az ananász mindig távoli országok, kultúrák ízeit juttatja eszünkbe, ez a recept pedig ugyan picit hamis, de egyértelműen mennyei.

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