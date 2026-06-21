Életmód

2026.06.21.

Heti Menü – Rakott és tört burgonya, főzelék és paprikás krumpli... a héten mindenbe újburgonyát rakunk

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Nagy kedvencünk az újkrumpli, és főleg az apró, rongyos héjú darabokat szeretjük! Süssük, főzzük, tegyük salátákba, levesbe, főzelékbe, egytálételekbe, és maxoljuk ki a szezont - jövő heti menünk segít inspirálódni újkrumplis receptek terén!

Az újburgonyát nem sok embernek kell bemutatnunk: májustól már megtaláljuk a piacokon, zöldségeseknél és a nagyobb boltokban. Nem nehéz kiszúrni, rózsaszínes, rongyos héjával összetéveszthetetlenül kilóg az öreg, nagyobb, barnás-pirosas krumplik közül, ízre is zsengébb, könnyedebb, és sokkal hamarabb elkészül, akár sütjük, akár főzzük. Éppen ezért - és persze mert most szezonális - e heti menünk minden napján felbukkan az újkrumpli vagy a levesben, vagy a főételben, vagy köretként!

Paprikás újburgonya kölessel
Paprikás újburgonya kölessel jöhet? Recept a képre kattintva nyílik!
Nosalty / Judit69

Körülbelül nyár közepéig élvezhetjük az újkrumpli ízét és élettani hatásait is:

  • ásványi anyagokban gazdag
  • van benne vas és foszfor
  • magas a C-vitamin-, B-vitamin- és rosttartalma
  • mivel zsenge, a benne lévő cukor még nem alakult át keményítővé, emiatt kalóriatatalma is alacsony!

Tipp:

az újkrumpli héjastól készítve, egészben vagy félbe vágva a legfinomabb. Ha mégis szeretnénk megpucolni, elég folyó víz alatt, dörzsöléssel vagy kaparással megtisztítani. Ne hámozzuk meg, mert a héja is tápanyagdús és finom!

Lássuk, mit gondoltunk ki nektek jövő hétre - csupa újkrumplis recept következik, de tejfölfagyit, borsókrémlevest, barackos pitét, paradicsomlevest és sütős lángost is hoztunk!

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