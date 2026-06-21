Heti Menü – Rakott és tört burgonya, főzelék és paprikás krumpli... a héten mindenbe újburgonyát rakunk

Az újburgonyát nem sok embernek kell bemutatnunk: májustól már megtaláljuk a piacokon, zöldségeseknél és a nagyobb boltokban. Nem nehéz kiszúrni, rózsaszínes, rongyos héjával összetéveszthetetlenül kilóg az öreg, nagyobb, barnás-pirosas krumplik közül, ízre is zsengébb, könnyedebb, és sokkal hamarabb elkészül, akár sütjük, akár főzzük. Éppen ezért - és persze mert most szezonális - e heti menünk minden napján felbukkan az újkrumpli vagy a levesben, vagy a főételben, vagy köretként!
Körülbelül nyár közepéig élvezhetjük az újkrumpli ízét és élettani hatásait is:
- ásványi anyagokban gazdag
- van benne vas és foszfor
- magas a C-vitamin-, B-vitamin- és rosttartalma
- mivel zsenge, a benne lévő cukor még nem alakult át keményítővé, emiatt kalóriatatalma is alacsony!
Tipp:
az újkrumpli héjastól készítve, egészben vagy félbe vágva a legfinomabb. Ha mégis szeretnénk megpucolni, elég folyó víz alatt, dörzsöléssel vagy kaparással megtisztítani. Ne hámozzuk meg, mert a héja is tápanyagdús és finom!
Lássuk, mit gondoltunk ki nektek jövő hétre - csupa újkrumplis recept következik, de tejfölfagyit, borsókrémlevest, barackos pitét, paradicsomlevest és sütős lángost is hoztunk!
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű414Kalória33.3gFehérje30.6gSzénhidrát14.4gZsír
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Főétel
Paprikás újburgonyaadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű185Kalória4.4gFehérje29.9gSzénhidrát6.6gZsír
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Desszert
Kávés kekszadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű552Kalória5.7gFehérje68.7gSzénhidrát28.8gZsír
vasárnap
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű463Kalória12.6gFehérje31.6gSzénhidrát32.5gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű349Kalória9.5gFehérje50.4gSzénhidrát14.3gZsír
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Desszert
Villámgyors erdeigyümölcs-piteadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű345Kalória8.5gFehérje33.2gSzénhidrát20.3gZsír
hétfő
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Feltét
Chimichurris húsgolyókadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű349Kalória21.4gFehérje12gSzénhidrát23.8gZsír
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Főétel
Nyárias újkrumplifőzelékadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű192Kalória5.4gFehérje24.2gSzénhidrát7.9gZsír
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Nassolnivaló
Sütős lángosadagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes389Kalória10.7gFehérje72.2gSzénhidrát5.5gZsír
kedd
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű227Kalória6.6gFehérje40gSzénhidrát7.1gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű539Kalória34gFehérje32.3gSzénhidrát30.4gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű504Kalória5.9gFehérje38.4gSzénhidrát31gZsír
szerda
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű302Kalória11.9gFehérje16.4gSzénhidrát21.8gZsír
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Főétel
Rakott újburgonyaadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű590Kalória24.7gFehérje20gSzénhidrát45.8gZsír
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Desszert
Sárgabarackos-meggyes vajas süteményadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű296Kalória5gFehérje26.9gSzénhidrát19.6gZsír
csütörtök
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Leves
Korianderes répalevesadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű145Kalória3.1gFehérje26.3gSzénhidrát3.8gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű560Kalória36.4gFehérje44.5gSzénhidrát27.3gZsír
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Desszert
Citromos muffinadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű221Kalória4.4gFehérje34.5gSzénhidrát7.7gZsír
péntek
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Leves
Görög gyümölcslevesadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű204Kalória2.8gFehérje35.6gSzénhidrát7.2gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű848Kalória53.2gFehérje47.4gSzénhidrát45.9gZsír
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Desszert
Tejfölfagyi kétféle feltétteladagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű326Kalória3.3gFehérje19.8gSzénhidrát26.7gZsír
szombat
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