Villámgyors erdeigyümölcsös-pite

Villámgyors erdeigyümölcsös-piteRosanics Petra
Hozzávalók
-
1 csomag leveles tészta
-
200 g ricotta
-
3 ek pisztáciakrém
-
2 ek méz
-
1 db tojás
-
100 g szeder
-
100 g málna
-
3 ek mandulapehely
-
1 ek porcukor
-
menta ízlés szerint
-
275g leveles tészta1020 kcal
-
200g ricotta300 kcal
-
45g pisztáciakrém277 kcal
-
50g méz152 kcal
-
55g tojás69 kcal
-
100g szeder41 kcal
-
100g málna52 kcal
-
21g mandulapehely124 kcal
-
7g porcukor27 kcal
-
0 kcal
- 50% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 8.5 g
Zsír
-
Összesen 20.3 g
-
Telített zsírsav 8 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 5 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 46 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 355 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 5 mg
-
Kálcium 91 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 24 mg
-
Foszfor 93 mg
-
Nátrium 141 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 33.2 g
-
Cukor 13 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 60.7 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 55 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 8 mg
-
D vitamin: 10 micro
-
K vitamin: 5 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 15 micro
-
Kolin: 35 mg
-
Retinol - A vitamin: 52 micro
-
α-karotin 3 micro
-
β-karotin 34 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 82 micro
Fehérje
-
Összesen 51 g
Zsír
-
Összesen 121.5 g
-
Telített zsírsav 51 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 30 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 5 g
-
Koleszterin 278 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 2129.9 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 28 mg
-
Kálcium 545 mg
-
Vas 3 mg
-
Magnézium 144 mg
-
Foszfor 557 mg
-
Nátrium 847 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 199.3 g
-
Cukor 76 mg
-
Élelmi rost 18 mg
Víz
-
Összesen 364.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 330 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 2 micro
-
E vitamin: 8 mg
-
C vitamin: 47 mg
-
D vitamin: 60 micro
-
K vitamin: 29 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 87 micro
-
Kolin: 210 mg
-
Retinol - A vitamin: 311 micro
-
α-karotin 16 micro
-
β-karotin 202 micro
-
β-crypt 4 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 493 micro
Fehérje
-
Összesen 6 g
Zsír
-
Összesen 14.2 g
-
Telített zsírsav 6 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 4 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 33 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 249.7 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 3 mg
-
Kálcium 64 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 17 mg
-
Foszfor 65 mg
-
Nátrium 99 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 23.4 g
-
Cukor 9 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 42.7 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 39 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 5 mg
-
D vitamin: 7 micro
-
K vitamin: 3 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 10 micro
-
Kolin: 25 mg
-
Retinol - A vitamin: 37 micro
-
α-karotin 2 micro
-
β-karotin 24 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 58 micro
Elkészítés
- A leveles tésztát kiterítjük és 6 egyforma méretű négyzetre vágjuk. A ricottát kikeverjük a pisztáciakrémmel és a mézzel, majd megkenjük vele a tésztanégyzeteket úgy, hogy körben maradjon üresen egy 1-1,5 centis keret.
- A krémbe belenyomjuk a gyümölcsöket, a szabadon maradt tésztarészeket pedig lekenjük a felvert tojással. 180 fokos sütőben kb. 20 perc alatt készre sütjük, majd hagyjuk picit kihűlni.
- Tálaláskor megszórjuk pirított mandulával, porcukorral és mentalevelekkel díszítjük.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Sütés ideje: 20 p
Ezt a mutatós pitét bármikor összedobhatjuk, így pillanatok alatt varázsolhatunk mutatós desszertet magunknak vagy látogatóinknak. Bármilyen gyümölccsel készíthetjük, sőt, ricotta helyett is használhatunk mascarponét vagy krémtúrót, ami épp lapul a hűtőben.