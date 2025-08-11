r
pite gyümölcsös pite

Villámgyors erdeigyümölcsös-pite

Rosanics Petra
Villámgyors erdeigyümölcsös pite
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

345
Kalória
8.5g
Fehérje
33.2g
Szénhidrát
20.3g
Zsír
60.7g
Víz
46.3g
Koleszterin
3g
Élelmi rost
12.7g
Cukor
  • 7% Fehérje
  • 27% Szénhidrát
  • 16% Zsír
Összesen 345 kcal
  • 7% Fehérje
  • 27% Szénhidrát
  • 16% Zsír
Összesen 2062 kcal
  • 7% Fehérje
  • 27% Szénhidrát
  • 16% Zsír
Összesen 242 kcal
  • 7% Fehérje
  • 27% Szénhidrát
  • 16% Zsír
  • 50% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    8.5 g

Zsír

  • Összesen
    20.3 g
  • Telített zsírsav
    8 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    5 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    46 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    355 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    5 mg
  • Kálcium
    91 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    24 mg
  • Foszfor
    93 mg
  • Nátrium
    141 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    33.2 g
  • Cukor
    13 mg
  • Élelmi rost
    3 mg

Víz

  • Összesen
    60.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    55 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    8 mg
  • D vitamin:
    10 micro
  • K vitamin:
    5 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    15 micro
  • Kolin:
    35 mg
  • Retinol - A vitamin:
    52 micro
  • α-karotin
    3 micro
  • β-karotin
    34 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    82 micro
Összesen 345 kcal
  • 7% Fehérje
  • 27% Szénhidrát
  • 16% Zsír
  • 50% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    51 g

Zsír

  • Összesen
    121.5 g
  • Telített zsírsav
    51 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    30 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    5 g
  • Koleszterin
    278 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    2129.9 g
  • Cink
    3 mg
  • Szelén
    28 mg
  • Kálcium
    545 mg
  • Vas
    3 mg
  • Magnézium
    144 mg
  • Foszfor
    557 mg
  • Nátrium
    847 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    2 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    199.3 g
  • Cukor
    76 mg
  • Élelmi rost
    18 mg

Víz

  • Összesen
    364.1 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    330 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    2 micro
  • E vitamin:
    8 mg
  • C vitamin:
    47 mg
  • D vitamin:
    60 micro
  • K vitamin:
    29 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    87 micro
  • Kolin:
    210 mg
  • Retinol - A vitamin:
    311 micro
  • α-karotin
    16 micro
  • β-karotin
    202 micro
  • β-crypt
    4 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    493 micro
Összesen 2062 kcal
  • 7% Fehérje
  • 27% Szénhidrát
  • 16% Zsír
  • 50% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    6 g

Zsír

  • Összesen
    14.2 g
  • Telített zsírsav
    6 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    4 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    33 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    249.7 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    3 mg
  • Kálcium
    64 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    17 mg
  • Foszfor
    65 mg
  • Nátrium
    99 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    23.4 g
  • Cukor
    9 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    42.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    39 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    5 mg
  • D vitamin:
    7 micro
  • K vitamin:
    3 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    10 micro
  • Kolin:
    25 mg
  • Retinol - A vitamin:
    37 micro
  • α-karotin
    2 micro
  • β-karotin
    24 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    58 micro
Összesen 242 kcal

Elkészítés

  1. A leveles tésztát kiterítjük és 6 egyforma méretű négyzetre vágjuk. A ricottát kikeverjük a pisztáciakrémmel és a mézzel, majd megkenjük vele a tésztanégyzeteket úgy, hogy körben maradjon üresen egy 1-1,5 centis keret.
  2. A krémbe belenyomjuk a gyümölcsöket, a szabadon maradt tésztarészeket pedig lekenjük a felvert tojással. 180 fokos sütőben kb. 20 perc alatt készre sütjük, majd hagyjuk picit kihűlni.
  3. Tálaláskor megszórjuk pirított mandulával, porcukorral és mentalevelekkel díszítjük.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Sütés ideje: 20 p
Ezt a mutatós pitét bármikor összedobhatjuk, így pillanatok alatt varázsolhatunk mutatós desszertet magunknak vagy látogatóinknak. Bármilyen gyümölccsel készíthetjük, sőt, ricotta helyett is használhatunk mascarponét vagy krémtúrót, ami épp lapul a hűtőben.

